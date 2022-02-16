İstanbul’a yeni bir sanayi alanı yaratılırken...

İstanbul’da yeni bir OSB alanının inşası için TOKİ önemli bir tahsiste bulundu. Pek burada rant nasıl önlenir ve yüksek katma değer nasıl yaratılır? İTO ve İSO bunu yakın takibe almalı…

İstanbul, Türkiye’nin toplam sanayi alanının sadece yüzde 3.1’ine sahipken GSYİH’nin yüzde 23.8’ini üretiyor. Bu oranlarda asimetrik bir ilişki olduğu kesin. İstanbul’daki 8716 hektar arazide yer alan 8 OSB’de sadece 2 boş parsel ve 13 inşaatı yapılan parsel kalmış durumda.

Yeni çözüm arayışları sürerken, DÜNYA muhabiri Merve Yiğitcan‘ın haberinden Kuzey Marmara Toplu İşyeri Kooperatifi’nin 2.7 milyar liraya 500 bin metrekarelik yeni bir OSB alanını satın aldığını öğreniyoruz. Arazi, Kuzey Marmara Otoyolu Yapı Ören Gişeleri’nin 2 kilometre batısında, havaalanına 11 dakika uzaklıktaki bir mevkide kuruluyor. Böylece, OSB’lerde boş alan bulamayıp Gebze, Kırklareli ve Edirne’de sanayi arsası arayışına giren sanayicilere yeni sanayi alanları sunabilecek. Kent merkezine yakın alanda olmasıyla, beyaz ve mavi yaka çalışanlarının bulunmasının kolay olması düşünülüyor.

Kooperatif yetkilileri yeni sanayi alanına yatırım yapan firmaların lojistik, istihdam, üretim, depolama avantajlarına sahip olacaklarını ifade ediyorlar. İstanbul’da mevcut 8 OSB’nin tümüyle dolması nedeniyle, bu yeni alanla sanayicilerin uzak alanlara yatırım yapmalarının önüne geçilecek.

Burada yüksek teknolojili üretim yapacak sanayi firmalarının yer almaları sağlanırsa, katma değeri yüksek, kilo başı değeri bugünkünün üzerinde üretim söz konusu olabilecek. Bu konuda yaptırım görevi, Hazine ve Maliye Bakanlığı‘na düşüyor. İstanbul için ‘’Özel Teşvik Koşulu‘’ getirerek bunun sağlanması mümkün olabilir. Ya da geçmişte olduğu gibi bu özel teşvikin, 6. Bölge Teşviki ile buluşturulması, yatırımın cazibesini arttırıcı yönde olacaktır. İkitelli OSB‘de zamanında yaşanan darboğazın tekrar yaşanmaması için İstanbul’un 2 temel meslek odası olan İTO ve İSO‘nun bu yeni sanayi alanını yakından takibi için bir ‘’izleme komitesi‘’ oluşturmasında yarar görüyorum.

Kuzey Marmara Toplu İşyeri Kooperatifi‘ nin yeni OSB girişimi İstanbul sanayisine hayırlı olsun...

GÜNÜN NOTU:

DİSK’in 55 yıllık geçmişini yansıtan 2 ciltlik ‘’DİSK Tarihi’’ önemli bir çalışma olmuş, pdf olarak mevcut… Herkese öneriyorum.