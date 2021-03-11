İstanbul’da 2 hastane daha açacak, rotayı yurt dışına çevirecek

Medicana Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt, İstanbul Ataşehir’de bu hafta hizmete giren hastanenin açılış hazırlıkları sırasında pandemiye rağmen iki büyük yatırıma imza attıklarını düşündü:

- Eylül 2020’de İzmir’deki hastanemizi 110 milyon dolarlık yatırımla açtık. Ataşehir hastanemize de 95 milyon dolarlık yatırım yaptık. Yani, pandemiye rağmen yatırımlarımızı kesmedik. Toplam 205 milyon dolarlık yatırıma imza atmış olduk.

Hastane yatırımı kararının kısa sürede devreye girmediğini irdeledi:

- Yatırım kararlarımız 4-5 yıl önceye dayanıyor. Yani, pandemi başladığında İzmir ve Ataşehir hastanelerimiz için çoktan düğmeye basmıştık. “Pandemi başladı, yatırıma ara verelim” diyemezdik.

İstanbul’da yürüyen bir başka yatırımlarına odaklandı:

- Ataköy’deki hastanemizi de 1 yıl içinde açacak şekilde çalışmalarımız sürüyor. Orada bina sahibi Kuzu Grup’la ortağız. Ataköy’e yatırımımız 100 milyon doları geçer.

İstanbul’da bir adres için daha kararını verdi:

- Medicana, Levent-Maslak hattında da olmalı. Levent-Maslak hattında uygun yer-bina araştırmalarımız sürüyor. Bu yatırımı gerçekleştirdikten sonra yurtiçi yatırımlarımıza biraz mola veririz.

Hüseyin Bozkurt’la Ataşehir’deki hastanede buluştuk. Yurt dışına dönük daha önceki planlarını anımsadı:

- Aslında Rusya’da hastane yatırımı için daha önce girişimlerimiz oldu, tam uçak krizine denk geldi, durduk. Libya ve Irak’ı denedik, savaşa takıldı.

Yurtdışında hastane açmayı yeniden gündeme aldıklarını belirtti:

- İstanbul’da Levent-Maslak hattında da hastane açtıktan sonra Türkiye’deki yatırımlarımıza biraz mola vereceğiz. Yurt dışı yatırımı için Avrupa ülkelerine, Balkanlar’a ve Türk Cumhuriyetleri’ne bakıyoruz.

Türkiye’de sağlık sektörünün çevre ülkelerden 25 yıl önde olduğunu vurguladı:

- Ülkemiz, sağlık sektöründe dünya markası çıkarabilecek potansiyele sahip.

Yurt dışında yatırım konusunda takvim işareti de verdi:

- Belki de 6 ay içinde yurt dışında yatırım gündeme gelebilir.

Medicana’nın 1992’de kurulduğunu anımsadı:

- Ömür’de diş hekimi idim. Onlara kızdım, hastane işine o vesileyle girdim. İlk hastanemizi 1995’te İstanbul Avcılar’da açmıştık. Ataşehir’le birlikte ülkemizdeki hastane sayımız 14’e çıktı. 15’inci Ataköy, 16’ncı da Levent-Maslak hattında olacak.

Yurt içinde hastane sayısını 16’nın üstüne çıkarıp çıkarmayacaklarını merak ettim, anlattı:

- Ülkemizde yatırıma biraz mola vereceğiz. Ancak, cazip bir yer çıkarsa elbette bakarız. Örneğin Sivas’ta kapanmak üzere olan bir hastaneyi devralıp Medicana yapmıştık.

Ardından Anadolu’da yatırım için kriterini ortaya koydu:

- Nüfusu 1 milyon ve üstünde olan şehirlerimiz bizim yatırım hedefimizde olur.

Sektörle ilgili gözlemini paylaştı:

- SGK, geçen 12 yılda hasta başına özel hastanelere ödediği rakamı doğru dürüst artırmadı. Geçen yıl bir düzeltme yaptılar. Bu durum küçük hastanelerin ayakta kalmasını zorlaştırıyor.

Medicana’nın bütün branşlarda SGK ile anlaşmalı olduğunu kaydetti:

- Hastalarımızın yarıdan fazlası SGK’lı. Bir de tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında olanlar var.

COVID-19 sürecinde nasıl yol aldıklarını sordum, yanıtladı:

- İlk 3 ay çalışamadık. Sonra pandemi hastanesine dönüştük. Acil ve uzun süreli tedavi vakaları dışında hâlâ insanlar hastaneye girmeye çekiniyor. O nedenle işlerimiz pandemi öncesine göre düşük seyrediyor.

Medicana, pandemi ortamında yaptığı 205 milyon dolarlık yatırımla öne çıkıyor…

Önümüzdeki dönemde radarını daha çok yurt dışına yatırıma açık tutuyor…

Almanya’daki Türkler gelse 10 milyar Euro’yu buluruz

Medicana Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt, pandemi nedeniyle yabancı hasta trafiğinin çok düştüğünü belirtti:

- Pandemi öncesinde yabancı hasta oranı yüzde 15-20’lere çıkmıştı. Sağlık turizminin katma değeri çok yüksek. Bir sağlık turisti ülkemize ortalama 4-5 bin dolar bırakıyor.

Avrupa ülkelerinde 6 milyon dolayında Türk nüfusu olduğuna işaret etti:

- Örneğin Almanya, ülkedeki vatandaşlarımızı tedavi için Türkiye’ye yönlendirse, yıllık sağlık turizmi gelirimiz 10 milyar Euro’ya rahatlıkla bulabilir.

Sağlık turizminde saç ektirmenin işin görünen yüzü olduğunu vurguladı:

- Saç ektirmede çantacılar türedi. Aslında yabancı hastalar kalp ameliyatlarından organ nakline, kanser tedavilerinden kemik iliği nakline kadar farklı dallar için Türkiye’ye geliyor.

Halka açılmayı ileride gündeme almayı düşünürüm

Medicana Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozkurt’a yabancı ortaklığın daha önce gündeme gelip gelmediğini sordum, yanıtladı:

- Yabancı ortak kısmet olmadı. “Keşke olsaydı” da demiyorum. Arada yabancı fonlar geliyor, görüşüyoruz.

Ardından ekledi:

- Çok şükür yatırım kudretimiz de, kredibilitemiz de var. Yabancı ortak büyümede kaldıraç etkisi yapacaksa elbette görüşebiliriz.

Sonra halka açılma konusuna değindi:

- İleride hisselerimizi halka açabiliriz. Ancak, günümüz fiyatlarıyla halka açılmayı düşünmeyiz.

Bu noktada büyüme hedefini ortaya koydu:

- 4 yılda iki kat büyüme öngörüyoruz.

Medicana Grubu’nun cirosunu da paylaştı:

- Ciromuzun 2 milyar lirayı aşmasını hedefliyoruz.