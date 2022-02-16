İstanbul’da 2 milyon kişiyi sosyal yardım yaparak kucaklıyoruz

1988 yılında Kara Harp Okulu İşletme Bölümü'nden, 1994 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olan İsmail Doğan Subaşı, lojistik sektöründe yöneticilik, bazı Doğu Avrupa ülkelerinde danışmanlık yaptıktan sonra İstanbul’da avukatlık ofisini kurdu.

2010 yılında CHP Beylikdüzü İlçe Örgütü'ne üye oldu. O dönemde CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı olan Ekrem İmamoğlu’nun kapısını çaldı:

- Bana AK Parti’nin en güçlü olduğu mahalleyi verin, orada CHP için çalışayım.

İmamoğlu’nun kapısını bu taleple birkaç kez çaldıktan sonra, çalışacağı adres belli oldu:

- Yakuplu…

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı, Haziran 2021’den beri Başkanlığını yürüttüğü Ülke Politikaları Vakfı (ÜPV) için buluştuğumuzda Beylikdüzü’nde partide çalışmak için kolları ilk sıvadığı günleri anımsadı:

- Şu anda 82 yaşında olan annem benim siyasetteki en önemli esin kaynağım. Yakuplu’da ve sonrasında Beylikdüzü ilçesinde yaptığım başarılı çalışmaların temelinde annemin vatandaşa dokunmamızı sağlayan tavsiyeleri var.

Subaşı, Kara Harp Okulu yıllarından arkadaşı İbrahim Özer’e ait Galata’daki Meroddi Barnathan Hotel’deki buluşmaya o günkü İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi toplantısından hemen sonra geldi. Subaşı’ya ÜPV Müdürü Şenol Özdemir eşlik etti. Subaşı, söze İBB Meclisi’nden girdi:

- Esenler Belediye Başkanı, İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yoğun kar yağdığı gün İngiltere Büyükelçisi ile yemeğe gitmesi konusunda “Kariyer planlaması için İngiliz anahtarı” yakıştırması yaptı.

Göksu’nun bu sözlerine verdiği yanıtı paylaştı:

- Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, para aramak için nereye gitti? Londra’ya değil mi? Şimdi Hazine ve Maliye Bakanı’na da, “İngiliz anahtarı mı arıyor?” diyecek miyiz?

Subaşı, İBB Meclisi’nde AK Parti milletvekillerinin de aralarında yer aldığı küçük bir gruba verilen bursların tartışıldığını kaydetti:

- İBB’de AK Parti döneminde 34 kişiye, 62 milyon liralık yurtdışı eğitim bursu verilmiş. İmamoğlu, o kadar kaynağı 54 bin kişiye burs olarak değerlendiriyor.

Bu noktada sosyal yardım konusuna değindi:

- Kamuoyunda, “CHP iktidara gelirse sosyal yardımlar kesilir” algısı yaratmaya çalışanlar var. İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal yardımlarla bugün 2 milyona yakın insanımızı kucaklıyor. İBB örneği bile tek başına gerçek durumu ortaya koyuyor.

Ardından Zekeriya Temizel ile rahmetli Murtaza Çelikel’in Onursal Başkan olarak adlarının yer aldığı Ülke Politikaları Vakfı’na odaklandı:

- Vakfımızın Haziran 2021’den itibaren başlayan yeni dönemindeki faaliyetlerinin odak noktasını “Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılı” olarak belirledik.

Bu temelde düzenledikleri “İkinci Yüzyıl Forumları”nın ilkinde “Devlet, Siyaset, Hukuk ve Demokrasi”yi ele aldıklarını vurguladı:

- “İkinci Yüzyıl Forumları-2”de ana başlığımız, “1923 Türkiye İktisat Kongresinin Yüzüncü Yılına Doğru Türkiye Ekonomisi” olacak.

Forumun iki ana konuşmacısına dikkat çekti:

- 21. Yüzyıl İçin Planlama Grubu kuran Prof. Bilsay Kuruç ile Prof. Şevket Pamuk, 19 Şubat 2022 Cumartesi günü İstanbul Grand Cevahir Hotel’de gerçekleşecek forumun iki ana konuşmacısı olacak.

Rahmetli Murtaza Çelikel, kurucuları arasında Zekeriya Temizel, Servet Taşdelen, Nazif Ekzen ve Orhan Ziya Diren’in bulunduğu Ülke Politikaları Vakfı’nın güçlü bir “düşünce kuruluşu” olması için çok çaba harcadı.

ÜPV’nin Doğan Subaşı başkanlığındaki yeni yönetim kurulu, 2024 yılına kadar sürecek görev döneminde ses getirecek işlere imza atacak gibi görünüyor.

İnşaata şimdi başlasam 138 milyon liralık iş 421 milyonu bulurdu

GEÇEN hafta Antalya Limanı’nı işleten Q Terminals Genel Müdürü Özgür Sert’in davetiyle kente gittiğimde, Konyaaltı’nda, limanın yanı başında yapımı süren “Fenix Center”ı da gezdim.

Fenix Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Mavi, yükselen maliyetlere betondan örnek verdi:

- 11 ay önce C40 betonun tonu 180 lira idi. Şimdi 700 lira. Fenix Center’ın kaba inşaatında 70 bin metreküp betonu, tonu 180 lira olan fiyattan kullandık. 10 bin metreküplük bölümünün tonuna da 700 lira ödedik.

İnşaatı gezerken bugüne kadar yaptıkları harcamayı paylaştı:

- Şimdiye kadar 138 milyon liralık yatırım yapmış olduk. Bugün inşaata başlamış olsak aynı seviyeye ulaşmak için 421 milyon lira harcamamız gerekecekti.

Maliyetlerdeki artışın yarattığı sancı üzerinde durdu:

- İnşaata şimdi başlamış olsam sıkıntı çekerdim.

“Fenix Center”ın karma proje olduğunun altını çizdi:

- Projemizin içinde suit otel, rezidans ve moda AVM yer alıyor. Rezidans bölümünden alım yapan yabancıların çoğunu ABD’liler ve Kanadalılar oluşturuyor. Bizim projede Rusya ve İran’dan gelenlerin sayısı daha düşük.

Projenin AVM bölümüyle ilgili iddialı beklentisini dile getirince pandemi sonrası eğilimi anımsattım:

- Mevcut AVM’lerde sıkıntıların yaşanması söz konusu. AVM’ler konsept değişimi için adımlar atıyor. Bu ortamda Antalya'da böyle bir AVM’ye ihtiyaç var mı?

İddiasını sürdürerek yanıtladı:

- Antalya’nın bu bölgesinde AVM yok. Ayrıca bizim AVM tümüyle kapalı olmayacak. Üstü kapanır bir açık alanımız da var. AVM’miz “Fashion Mall” konsepti çerçevesinde sıklıkla defilelere ev sahipliği yapacak.