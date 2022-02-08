İstanbul’da 6 projeyle yola devam, Antalya’da 70 binlik şehir kuruyoruz

Türkiye’nin en büyük konut üreticileri arasında yer alan Sur Yapı’nın patronu Altan Elmas ile Altunizade’deki şirket merkezinde buluştuk. Kendisi aynı zamanda, Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) Yönetim Kurulu Başkanı olduğu için genellikle sektörü adına konuşmayı tercih eden biri ama bu defa, Sur Yapı’yı konuşmak istiyorum. Çünkü Sur Yapı, şu anda İstanbul’da 6, Antalya’da 1 (çok etaplı) projede olmak üzere toplamda 20 bin konutluk üretimini sürdürüyor. 2018’in ikinci yarısından itibaren ‘büyük ölçekli konut üretimleri’ azalan sektörde bir şirketin bu kadar büyük çaplı konut üretimlerini fiilen sürdürüyor olması büyük başarı. Refahiye kökenli Elmas Ailesi inşaat işine 1970’lerde başlamış olsa da birinci kuşak sonradan işleri tasfiye etmiş. Altan Elmas ise İTÜ’den genç bir mimar olarak mezun olduğunda her şeye yeniden başladı. 1992’de kurduğu Sur Yapı ile konut projeleri ve Alışveriş Merkezleri başta olmak üzere büyük ölçekli projelere imza attı. Sur Yapı, 30 yılda Türk inşaat sektörünün amiral gemilerinden biri oldu ve şirketler grubuna dönüştü. Altan Elmas, kardeşleri Cem Hakan, Ufuk ve Atilla ile birlikte, babası Elaattin Elmas ve amcası Hayrettin Elmas’ın da hayali olan Taksim Camii’nin yapımını üstlenmiş ve geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımı ile bu güzel eserin açılışı yapılmıştı. Kendisine ne zaman bu konuyu sorsam, “Bu projeyi hayata geçirmek bize nasip olduğu için sadece şükrediyoruz. Övünür gibi konuşmak bize yakışmaz” diyor. O nedenle tekrar sormuyorum.

24 bin konutluk inşaat ruhsatımız var

2018’de Türkiye’ye finansal saldırıyla başlayan kur atakları ve buna bağlı olarak konut kredisi faizlerinin yükselişi, Covid-19 Salgını ve küresel yüksek enflasyon nedeniyle son 1,5 yılda inşaat malzemelerinde yaşanan 4 misli fiyat artışının konut üretimini yarı yarıya azalttığını biliyoruz. Böylesine zorlu bir dönemde büyük konut üreticilerine ‘işler nasıl gidiyor, bu yıl kaç konut bitireceksiniz’ şeklinde soru sorunca genellikle çok coşkulu yanıt alamıyoruz. Altan Elmas ise bu soruya yanıtıyla şaşırtıyor: “2021’de İstanbul’da iki yakada 3’er olmak üzere 6 projemiz devam etti. Şu anda toplamda 4 bini İstanbul’da olmak üzere 24 bin konutluk inşaat ruhsatımız var. İstanbul’da geçen yıl 650 konut teslim ettik. Antalya’da 20 bin konutluk projemizde de geçen yıl 1.200 konutu teslim ettik. 8.500 konutluk bölümde inşaat devam ediyor. Antalya’yı tamamladığımızda orada yaklaşık 70 bin nüfuslu bir şehir inşa etmiş olacağız. Bu sene İstanbul’da 5 projeyle devam edeceğiz ve yılsonuna kadar 1.200 konutu teslim edeceğiz. Antalya’da ayrıca ‘Sur Payı Tatil Evleri’ projesinin satışını sürdürüyoruz. 80 dönüm alanda, doğa içinde ve termal suyu da olan 70 bin devre mülk içeren çok büyük bir proje oluyor. Bu proje sektörde 2022’ye damgasını vuracak.”

Ne vardı bu Antalya’da?

Antalya’da Türkiye’nin en büyük kentsel dönüşüm ve konut projesini etaplar halinde inşa etmeye devam eden Altan Elmas’a, daha çok İstanbul merkezli proje ürettikleri için ‘Antalya’da umduğunuzu buldunuz mu’ diye soruyorum. Elmas’ın yanıtı şöyle oluyor: “Biz Antalya’ya bir proje için girmedik. Şehir kurmak için girdik. Öyle de oluyor. Ancak, rast gele de girmedik. Öncesinde ciddi araştırma yaptık. Sonuç olarak, Antalya satılır, Antalya’yı herkes alır. Çünkü Antalya şehir olarak bir dünya markasıdır. 1,3 milyon metrekarelik alanda projeye girmek çok ciddi iştir. Şu ana kadar projemizde bütün hedeflerimizi tutturduk. Öyle sanıyorum ki Sur Yapı Antalya, Çin hariç şu anda dünya genelindeki en büyük 5 konut projesi arasındadır.”

İstanbul’da yeni proje olmayacak mı?

Peki, Sur Yapı, İstanbul’da yeni projelere başlayacak mı? Altan Elmas, Ümraniye’de toplamda 750 konutluk iki projeye başlamayı planladıklarını söylüyor ve eğer Beykoz’da imar planları tamamlanırsa 450 konutluk bir proje de orada yapabileceklerini belirtiyor. Avrupa yakasında yeni yerler baktıklarını anlatıyor, Antalya’da yeni etaplarla devam ederken, İzmir’de de Torunlar ve Hayat ortaklığında ruhsatı hazır başlamaya yakın bir projeleri olduğunu vurguluyor.

İnşaatı lanetleyerek konut krizi aşılır mı?

4 yıldır konut ihtiyacının çok altında üretim yapılabiliyor ve sektör sözcüleri bunun ülkede konut krizine yol açacağını önceden çok dile getirdi. Ancak inşaat sektörüne bakış, bürokrasiden siyasete ve vatandaşlara kadar o kadar problemli hale gelmiş ki ‘her yer beton oldu’ söylemi sektörün desteklenmesini iyice zorlaştırdı. Altan Elmas’a bu defa KONUTDER Başkanı olarak yanıtlaması için soruyorum. Bu ülkede konut açığı var, kiralar can yakıyor, bunu nasıl aşacağız? Şöyle konuşuyor: “Sanıyorlar ki müteahhitler devasa kârlar elde ediyor. 3 yıldır bankalardan sektöre krediler durmuş vaziyette. Birçok firmamız elindekileri satıp kredilerini ödedi. Yeni proje başlayan çok az, proje ölçekleri de küçüldü. Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli yeni kredi paketinde de sektör olarak yokuz. En azından devam eden konut projelerinin tamamlanmasını sağlayacak bir destek verilseydi konut arzındaki sıkıntı hafifl erdi. Durmuş bir inşaat sektörünü harekete geçirmek, konutta arz sıkıntısını çözmek çok zordur, en az iki yılı alır. Kira tarafındaki sorun da buradan kaynaklanıyor. Stok yok, ihtiyaç ortada. Bitmiş konutlar devreye girmeden kira sorunu nasıl hafifl eyecek? Konutta talep de var ama maliyet fiyat sorunu çok büyük. Yeni fiyatlarla konut alabilecek kitle çok küçülmüş durumda. Sabit gelirli vatandaşın konut kredisi faizini gelir vergisinden mahsup imkânı getirilirse satış tarafına önemli destek sağlar. Sadece bu adımın 150 bin konutluk yeni bir üretime yol açacağını düşünüyoruz. Ankara’ya sık sık önerilerimizi götürüyoruz. Hükümetin konut üretimini desteklemek için yeni önlemler almasını bekliyoruz. Sadece projeleri desteklese bile olur.”