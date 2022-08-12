İstanbul’da çalışan memur daha yüksek maaş almalı

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ile sohbet ediyoruz. Son yıllarda İstanbul’da yaşam konforunu yükselten çok önemli projelerin hayata geçtiğini, yenilerinin de yakında tamamlanacağını anlatan Avdagiç şunları söylüyor: “İstanbul’da yaşama maliyeti, kiralar, emlak fiyatları Türkiye geneline göre çok hızlı yükseliyor. Aslında daha önce dünya metropollerinde yaşanan gelişmeyi İstanbul yeni yaşıyor. Bu nedenle İstanbul’da çalışan kamu görevlilerine pozitif ayrım gerekiyor. İstanbul ve diğer büyükşehirlerdeki kamu görevlilerinin ücretleriyle ilgili bir düzenleme yapılmalı. İstanbul’da vergi mükellefi başına düşen vergi memuru sayısı, araç başına düşen trafik polisi sayısı artmalı, eğitim ve sağlıkta da daha çok kamu görevlisine ihtiyaç var. Son dönemde maalesef kamu görevlileri İstanbul’dan gitmek için gayret gösteriyor. Biz bu durumu siyasilerimize de anlatıyoruz.”

Turist sayımız da hızla artıyor

İstanbul’a gelen turist sayısının 2019 rakamlarını yakaladığını ve bu yıl muhtemelen rekor kırılacağını da söyleyen İTO Başkanı, kongre turizmi ve fuar yoğunluğunun hızla normalleştiğini belirtiyor. Avdagiç, “Büyük kongreleri getirmek için çaba harcıyoruz. Kongreler birkaç yıl önceden planlanıyor ve biz de 2023- 2025 takvimine hızla giriyoruz. Kongre turizmi çok yüksek gelir getiren bir turizm faaliyeti, gelenlerin tanıtıma etkileri de ayrıca önemli” diyor. Başkan Avdagiç’e İstanbul’un sanayisini soruyorum ve İstanbul’dan sanayinin taşınmasını savunanlara yanıtı net oluyor: “Biz İstanbul’daki sanayinin kesinlikle muhafaza edilmesi gerektiğini söylüyoruz. Belirli ıslahlar yapılabilir ama sanayiden arındırma yaklaşımı son derece hatalı olur. Türkiye sanayinin yüzde 18’i İstanbul’da ve en çok üretilen ürünler sıralamasında İstanbul açık ara birinci. Zaten belirli teşviklerle belirli üretimler başka illerimize kayıyor ama zorlayıcı bir sürece girilmemeli. Bunu ticaret merkezleri için de söylüyorum. Şehrin ortasında bir ticaret merkezi varsa onu yıkıp başka yerlere taşımak sakıncalıdır, böyle yapıp o ticareti öldürebilirsiniz. İstanbul’da sanayinin kullandığı alan yüzde 2’dir ve sanıldığı gibi ilin alanına göre büyük değildir. Toplamda 7 OSB var, yeni OSB de kurulmuyor.”

200 genç girişimcimizi Londra kaptı

Son dönemde İstanbul’da start-up kültürünün güçlendiğini de hatırlatıyorum. Avdagiç’in yanıtı ters köşe yapıyor: “Stratejik bazı adımlar atmalıyız. İTO, Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) var. Teknopark İstanbul’da ortağız ve çok güçlü bir kuluçka merkezimiz var ama bunlar için bize başka ülkeler teşekkür etmemeli. Bir yabancı ülke temsilcisi bana ‘Size teşekkür ederiz, gençlerinizin 200 girişimini Londra’ya taşıdık’ dedi. Gençlerimizi bu topraklarda tutacak mekanizmaları büyütmeliyiz. Dünya bunun peşinde, biz onlardan 50-100 bin doları esirgiyoruz. Ben aykırı fikrimi yine söylüyorum ki bu ülke de ‘batma mevzuatı’ yok. Müteselsil sorumluluk var ve bu yüzden kamu bu tür desteklerde geç kalabiliyor. Biz şimdi İTO binamızın yanında BTM için Türkiye’nin en nitelikli girişim merkezini inşa ediyoruz. Bir binamıza araştırma merkezi ve kütüphane açıyoruz. Eski ticaret odası binamızı yeniden inşa ediyoruz ve orası da yüksek lisans, doktora bölümü olacak.”

İTO’da seçim tarihi 9 Kasım olarak belirlendi

Ağustos ayı olağan meclis toplantısında konuşan İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, seçim tarihini 9 Kasım Çarşamba olarak belirlediklerini açıkladı. Avdagiç, “İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nde seçimin gerçekleştirilmesini öngörüyoruz. Seçimle ilgili resmî hazırlıklarımız devam ediyor. Tarih ve diğer hususlar resmiyet kazandığı anda sizlere ve kamuoyuna gerekli bilgilendirmeyi yapacağız.” Avdagiç, seçim takvimiyle ilgili Fatih İlçe Seçim Kurulu’na başvurulacağını, kurulun teyidinin ardından resmi duyurunun yapılacağını sözlerine ekledi.

Odalarda seçim takvimi netleşiyor

başkanların koltukları sarsılır mı? Türkiye genelinde 181 ticaret ve sanayi odası, 57 ticaret odası, 12 sanayi odası, 2 deniz ticaret odası olmak üzere toplam 252 oda var. Ayrıca, 113 ticaret borsası bulunuyor. Toplamda 365 oda ve borsada seçim takvimi işliyor ve bazı odalarda seçim tarihi kesinleşti. Seçim sürecinin 30 Kasım 2022’de tamamlanması ve TOBB’da da seçimin yapılması gerekiyor. Türk iş dünyasının ülke geneline yayılmış taban örgütlerindeki bu büyük seçim 4 yılda bir yapılıyor ve ülkede yönetimi belirleyecek milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçiminden de yaklaşık 6-7 ay öncesine denk gelmiş durumda. İlginç bir ayrıntı da oda ve borsa seçimlerinin, ülkenin genel seçimlerinden en az 6 ay önce ya da 6 ay sonra yapılabileceği hükmü. 2023 genel seçimlerinin erkene alınması halinde oda ve borsa seçimleri tartışmalı hale gelir mi? Genel seçimler tam vaktinde ya da 1 ay öne alınarak yapılacak ve bu nedenle oda seçimleriyle ilgili erteleme riski çok düşük ihtimal. Birçok il ve ilçemizdeki odalarda öne çıkan isimler için ‘başkanlık mı vekillik mi’ sorusu gündemde olacak. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Gaziantep gibi illerimizde oda seçimleri doğal olarak daha yakından takip edilecek çünkü ülke ekonomisinde ağırlıkları çok büyük. Makroekonomik dengelerdeki bozulmalar, krediye ulaşımdaki zorluklar, piyasa ekonomisini zorlayan olağanüstü uygulamalar iş dünyasının oda seçimlerine ilgisini son 20 yılda olmadığı kadar artırabilir. İhracatçı Birlikleri ve TİM seçimleri öncesi, 31 Aralık 2021 tarihli gazetemizde yayınlanan, ‘Ankara beni istiyor’ blöfü seçimlerde iş görür mü? başlıklı yazımdan sonra bazı iş insanları “İş görür” demişti ama birçok İhracatçı Birliğinde ve TİM yönetiminde beklenmedik ekipler, isimler koltukları kaptı. Bu nedenle, İstanbul Sanayi Odası (İSO) ve İTO dâhil önemli odalarda mevcut başkanların karşısına çok güçlü adaylar çıkarsa ben şaşırmam.