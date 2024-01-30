İstanbul’da gelir gruplarına göre konut üretimi ve ihtiyacı

Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER) için PwC Türkiye tarafından hazırlanan rapor bizlere gelecek 10 yıllık dönemde farklı nedenlere bağlı olarak İstanbul için 1,23 milyon adetlik konuta ihtiyaç duyulduğunu göstermekteydi.

Geçtiğimiz haftaki yazımı ise, “öngörülen ihtiyaç kapsamında üretilecek konutların hane halkının gelir yapısı ile de uyumlu olması gerekiyor ki erişilebilirlik sorunundan bahsetmeyelim” şeklinde bitirmiştim. İlgili rapor, İstanbul’daki gelir gruplarına göre konut üretimi ve ihtiyacı detayında da kıymetli bilgileri bizlere sunuyor:

1)Konut üretim istatistikleri, üretilen konutların %31,3’ünün (39.428 Adet/Yıl) düşük gelir grubuna karşılık gelen sosyal konutlardan oluştuğunu gösteriyor.

Rapor mevcut durumda İstanbul’da sosyal konut üretiminin sadece %60’ının karşılanabildiğini; yaklaşık her yıl 30 bin adet daha az sosyal konut üretilirken, diğer tüm segmentlerde oluşan ihtiyacın yeteri düzeyde karşılanabildiğini gösteriyor. Dolayısıyla, sosyal konut üretimi özelindeki ihtiyacın karşılanamadığını söylemek yanlış olmayacaktır.

2)İstanbul’da gelir gruplarına göre konut ihtiyacı incelendiğinde ise, konut ihtiyacının en yoğun olduğu segmentin %55,60 (70.056 Adet/Yıl) ile düşük gelir grubunda olduğu gözlemlenmiş durumda.

Özellikle, orta ve orta-alt gelir grupları için üretilecek konutların toplam konut üretiminin %34,20’sini (43.092 Adet/Yıl) oluşturması gerekir ki İstanbul özelinde erişilebilirlik sorunu nispeten gündemden düşebilsin.

Dolayısıyla, İstanbul için üretilecek konut politikalarının orta ve ortanın altı tüm grupları önceliklendirerek geliştirilmesi ve teşvik mekanizmalarının bu dağılımı dikkate alarak düzenlenmesi gerekiyor.

3)Konut kredileri ile erişilebilirlik detayı incelendiğinde, konut kredi faizinin mevcut %3,3 olduğu bu ortamda kimsenin ev sahibi olamayacağı ifade edilmiş durumda.

Ki zaten, MintLab tarafından türetilen «Konut Kredi Taksit-Hane Gelir Oranı» son verilerine göre de İstanbul’da 100m2 bir ev için kullanılacak konut kredisi aylık taksitleri hane halkı net harcanabilir aylık gelirinin üzerinde yer alıyor. Yine, İstanbul’da barınabilmek anlamında krediyle konut satın alabilmek için mevcut hane halkı gelirinin ortalama 5,07 kat artması gerekiyor.

Diğer taraftan, kredi taksitlerinin ödenebilir olması için ideal oran olarak kabul edilen %0,99 (aylık yüzde 1’in altı) olduğu durumda dahi sosyal konut segmenti ihtiyacının karşılanamadığı; diğer gelir segmentlerinde ise, kişilerin alabileceği konut tiplerinin ancak bir alt segmentini satın alabildikleri; gelir grubuna denk gelen evde oturmak isteyen vatandaşların ise ev sahipliği yerine kiraya çıkma eğiliminde olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır. Konut ihtiyacının karşılanmasına yönelik KONUTDER önerileri…

ARSA MALİYETİNİN AZALTILMASI:

-Orta segment için arsa maliyetinin maksimum %20 olması gerekir.

-Alt orta segment için arsa maliyetinin maksimum %10 olması gerekir.

-Bu arsa maliyetleri ancak devletin arsa tedariki ile mümkün olabilir.

KONUT KREDİSİ GERİ ÖDEMESİNİ KOLAYLAŞTIRMASI:

-Bugünkü mevcut piyasa koşullarındaki %3,3 faiz oranıyla ödenebilir taksite ulaşılamamaktadır.

-Ancak faiz oranı %0,99’a düştüğünde ödenebilir taksitler bu iki segment için de oluşmaktadır.

-Artan ödemeli taksit modeli de daha fazla ailenin konuta erişimini kolaylaştıracaktır. Önümüzdeki hafta “KONUTDER Orta Segment Konut ve Erişilebilir Konut Üretim Modeli” ile yazımıza devam…