İstanbul’da kiralık video ile yola çıktı, ABD’deki ‘Pay TV’ ile global oldu

İSTANBUL’un Anadolu yakasında “Anten” adlı video kasetleri kiralama mağazası bulunan Loni Farhi, 1980’lerin ilk yarısında ABD’ye gitti.

Farhi, New York’ta oradaki Türkler’e yönelik film gösterimi organizasyonuyla işe başladı. Ardından konser organizasyonları geldi. Konser organizasyonları konusunda Abdullah Oğuz’la birlikte çalıştı.

Zamanla sinema filmleri konusunda distribütörlükler aldı, işi daha da geliştirdi. Derken 2000’lerin başında bir fırsat çıktı:

- Polonya’da “Kino Polska” adlı TV kanalı satılık. Almayı düşünür müsün?

Loni Farhi, “Kino Polska”yı film arşivi haklarıyla birlikte satın alınca işleri daha da büyüdü:

- Eldeki film arşivi genişledi, film dağıtım ağı da aynı düzeyde gelişti.

Farhi, ABD’de kurduğu SPI Intertanional’a yeni film kanalları eklerken 2011-2012’de Polonya’daki televizyon kanalının halka açılması gündeme geldi:

- Kino Polska, 120-130 milyon Euro’luk toplam değer üzerinden halka açıldı.

“Kino Polska”nın halka arzından elde ettiği kaynağı yeni film kanalları açmak üzere yatırıma yönlendirdi. Avrupa’da önemli pay TV kanalları arasında girmek üzere adımlarını hızlandırdı.

SPI International CEO’su, Loni Farhi’nin yeğeni Berk Uziyel ve CMO’su Haymi Behar ile buluştuk pay TV sektörünü, şirketin gelişimini konuştuk.

Haymi Behar, Polonya’dan örnek verdi:

- Polonya’nın nüfusu 39 milyon. 400 pay TV kanalı var. 700 büyük müşteriye fatura kesiyoruz.

Berk Uziyel, Türkiye’ye döndü:

- Ülkemizde 23.5-24 milyon hane olduğu hesabı yapılıyor. Hanelerin yüzde 30’unda pay TV var. (Digitürk, D-Smart, Türk Telekom) Avrupa’da bu oran yüzde 80’leri buluyor. Türkiye’de pay TV aboneliği çok fazla spor odaklı yürüyor.

Türkiye’de pay TV’nin yeniden öğrenilmeye başlandığını kaydetti:

- Netflix, Blutv gibi kuruluşlar ülkemizde pay TV alışkanlığının spor odaklı olmaktan öteye taşıyor.

SPI International Yönetim Kurulu’nda 5 yıl önce alınan kararı paylaştı:

- Türkiye’de oldukça kalifiye iş gücü var. Bazı işlerimizi Türkiye’ye kaydıralım. Ar-Ge merkezimiz Türkiye’de olsun. Bulunduğumuz 22 ülkenin pazarlamasını Türkiye’den yönetecek bir yapı oluşturalım.

İstanbul’da 70 kişiyi istihdam ettiklerini vurguladı:

- Türkiye’ye yönelik planladığımız adımları attık. İstihdam yakında 100 kişiyi bulacak. Kanal operasyonlarımız da ülkemizde başladı. Prodüksiyonlar da yapacağız.

Dayısı Loni Farhi’nin 40 yıldır ABD’de yaşadığını ifade etti:

- Ben film malzemeleri ithalatı yapıyordum. Dayım beni 2008 yılında SPI International’a davet etti. Grubun CEO’su olarak Türkiye’de yaşıyorum. İşleri buradan yönetiyorum ama çok sık seyahat ediyorum.

SPI bünyesindeki bazı kanalları sıraladı:

- Kablo TV, Digitürk, D-Smart gibi platformlarda FilmBox, FightBox, DocuBox ve Fast&FunBox gibi kanallarımız bulunuyor.

SPI’ın 42 TV kanalı ve dijital servisleriyle faaliyet gösterdiğini bildirdi:

- Toplam 90 milyon abonemiz var. Polonya, Çekya, Romanya, Sırbistan, Hollanda ve Rusya gibi ülkelerde ücretli ve ücretsiz TV kanallarının operatörlüğünü üstleniyoruz.

Loni Farhi’nin ABD’de kurup, Avrupa’da büyüttüğü SPI International, Türkiye’deki işlerini büyütme yolunda kararlı adımlar atıyor.

Doların 17 lirayı, Euro’nun 19 lirayı aştığı, alım gücümüzün dibe doğru indiği bugünlerde Türkiye’de işlerini büyütme planı yapan şirketleri görmek biraz olsun umut ışığı yakıyor…

Türkiye’de bir cevher var, dizi yapımcıları başarılı işler yapıyor

SPI International CEO’sı Berk Uziyel, Türk dizilerinin başarısına işaret etti:

- Türkiye’de bir cevher var. Türkiye’de üretilen içerik dünyada seyahat edebiliyor. Yani, içerik ihracatı çok önemli bir şey.

Türkiye’deki dizi-film yapımcılarının çok başarılı olduğunu belirtti:

- “Türk dizisi formülü” diye bir formül var…

3-4 yıl önce sadece Türk dizilerinin yayını için bir kanal kurmayı gündeme getirdiklerini bildirdi:

- Kerem Çatay bize çok destek verdi. TDS kanalı kurduk. “Dizi” adını dünyada tescil ettirdik. “Dizi” markasıyla yola çıktık. Ayrıca “ dizi.com ”u satın aldık. “Dizi”, 20’ye yakın ülkede 9 milyon eve girdi.

“Dizi”nin Türkiye dışındaki ülkelerde yayında olduğunu kaydetti:

- “Dizi”nin izlendiği ev sayısının 18 milyona çıkmasını hedefliyoruz. Tedarikçi olarak Kerem Çatay’ın önemli desteğini görüyoruz. Zaten bir numaralı tedarikçimiz Kerem Bey.

Haymi Behar araya girdi:

- Dünyada 7/24 Türk dizisi yayınlayan kanal bizim “Dizi TV”.

Berk Uziyel, ekledi:

- Önümüzdeki dönemde kendi dizilerimizi de yapmayı düşünmeye başladık.

Canal+, SPI’a ortak olunca Türkiye’ye yatırımlar artacak

SPI International CEO’su Berk Uziyel, Canal+’la 18 ay süren görüşmeler sonrasında geçen eylül ayında bir anlaşmaya vardıklarını belirtti:

- Canal+, SPI’ın yüzde 70’ini satın alacak. Anlaştığımızı eylül ayı ortalarında açıkladık ama Rekabet Kurulu süreçleri devam ediyor. Dolayısıyla henüz hisse satış işlemi gerçekleşmedi.

Önümüzdeki 5 yıllık planı paylaştı:

- Canal+ devreye girdikten sonra içerik üretimi, dijital ürünlerin ve yeni TV kanallarının geliştirilmesi gibi operasyonlar için Türkiye’ye 500 milyon liralık yatırım gündeme gelecek.

Canal+ Group’un Fransa’nın ücretsiz TV yayıncılığının önde gelen oyuncularından olduğunu kaydetti:

- Canal+, Avrupa, Afrika ve Asya coğrafyasını kapsayan bölgede 21.8 milyon aboneye hizmet veriyor.

Canal+’ın devreye girmesiyle Türk dizilerine daha fazla odaklanacaklarını vurguladı:

- Türk dizisi yapım işinde de yeni ortaklık yapımızla yol almayı planlıyoruz.