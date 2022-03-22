İstanbul’daki bir inşaat şantiyesi Kars’a kadar tencere kaynatır mı?

İstihdamın, büyümenin ve sanayinin dostu inşaat sektörüyle ilgili “İstanbul’daki bir şantiye Kars’a kadar tencere kaynatır” sözünü ilk kim söylemiş bilmiyoruz ama bu sözü bana Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı bir kez daha hatırlattı. Kabadayı’nın üç kuşak Modalı ve İTÜ mezunu bir inşaat mühendisi olduğunu dikkate alınca söz daha da anlam kazanıyor. Algısı en sıkıntılı sektörler arasında olsa da inşaat işsizliğin en güçlü düşmanı. Öyle ki Karadeniz’den Doğu ve Orta Anadolu illerimize kadar çok geniş bir coğrafyadan İstanbul’daki büyük inşaat projelerine gelip halen ‘gurbetçilik’ yapan on binlerce işçimiz var. Bu nedenle de inşaatta yeni proje sayısının artması sadece konut arzında, fiyatlarda ve kiralarda rahatlama anlamına gelmiyor. Aynı zamanda ülkemizdeki toplam işsizliğin azalması için de çok önemli. Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı ile Kısıklı’daki ofisinde buluştuk. İnanç Kabadayı da Ege Yapı da çok genç sayılır. ‘Hikâyeniz nasıl başladı, nerelisiniz’ diye soruyorum, şöyle başlıyor sohbete: “Biz üç kuşak Modalıyız, daha öncesi Akçakoca. Ben Kadıköy Anadolu Lisesi’nde okudum. Babam harita mühendisidir ve ben daha küçük yaşta ona ‘jalon’ tutardım. Çocukken sevdim inşaat işini. Öyle ki inşaat mühendisi olmak için İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Mühendisliğini hedefledim, girdim ve mühendis oldum. Okurken birinci sınıftan itibaren projelerde staja başladım. İlk stajımda (Atlas İnşaat) proje müdürüm ‘sen, derslerden kalan zamanlarında da bizimle çalış’ deyince hem okudum hem çalıştım. Mezuniyetinden sonra da ‘bizim mühendisimiz ol’ dediler ve orada işe girdim. 10 yıl bu şirkette çalışıp çok sayıda projede tecrübe kazandıktan sonra da 2003’ten itibaren kendi işimi yapmaya başladım. 2006’da da Ege Yapı’yı kurdum.”

36 yaşındayken 560 milyon dolarlık işin altına nasıl girdi?

Kendi başına yaptığı ilk projenin Şerifali’de (Ümraniye) 14 daireli iki dükkân olduğunu söyleyen İnanç Kabadayı, “Ege Yapı’yı kurduktan sonra büyük projelere adım atmam için ‘bir sektör büyüğüm beni cesaretlendirdi” diyor. Bu cesaretle Ege Yapı olarak ilk önce Esenyurt’ta 550 konutluk bir projeye, sonra Sarıyer’de 36 konutluk bir başka projeye girer ve taahhüt işleri de yaparak yoluna devam eder. İnanç Kabadayı ve Ege Yapı için ‘büyükler sınıfına geçiş’ ise 2011’de Batışehir ihalesini kazanmakla olur. Batışehir bir Emlak Konut ihalesidir ve 4 bin bağımsız bölümü olan (3.500’ü konut) bu dev proje Albaraka’nın da finansman ortaklığı ile hayata geçer. İnanç Kabadayı, 560 milyon dolarlık hasılat gerçekleşen Batışehir projesinin altına imza attığında sadece 36 yaşındadır. Kabadayı, “O projeden sonra tam ve güçlü bir kurumsal yapıya kavuştuk. Benzer büyük projelere girmeye devam ettik” diyor ve şöyle konuşuyor: “2006’dan bugüne Ege Yapı olarak 2,5 milyon metrekare inşaat tamamlayıp teslim ettik. Halen de 1 milyon metrekarelik başlamış ve projelendirilmiş işimiz var. 2019 başında ‘3 yılda 6 proje teslim edeceğiz’ demiştik, pandemiye rağmen 2021 Aralık’ta bu 6 projeyi teslim etmiştik. Şimdi de ‘3 yılda 7 proje teslim edeceğiz’ dedik. Bunlardan 7 milyar lira hasılat (ciro) tahmin ediliyor. Ispartakule’deki Modern Yaka projemiz 550 bağımsız bölüme sahip bir proje olarak devam ediyor. Çekmeköy’de Casper ortaklığı ile bir projemiz, Hasköy’de bir başka projemiz olacak. İzmir, Urla Kekliktepe projemiz var. İzmir’de ayrıca, Alsancak ve Dikili’de projelerimiz olacak. Kasımpaşa’da da bir otel projemiz var. Yenisahra’da ise 80 dönümlük bir alanda kentsel dönüşüm için çalışmalarımız sürüyor. Orası da büyük ve çok özel bir proje olacak.” İnanç Kabadayı, Ege Yapı’nın yeni iş modelinin 360 derece gayrimenkul şirketi olarak tanımlıyor ve şöyle devam ediyor: “İnşaat, proje, gayrimenkul, taahhüt, yurt dışı proje, tesis, varlık, mülk yönetimi v.s. sunan bir yapıya dönüşüyoruz. Bence bundan sonra bir şirket için hangi sektörde olursa olsun rekabeti belirleyecek asıl etken teknolojiye ne kadar yatırım yaptığı olacak. Biz bu konuda yatırımlarımızı yapıyoruz. Ayrıca, paylaşım ekonomisine de çok inanıyoruz ve mobilyalı rezidans markası kuruyoruz. Böyle bir proje yapıp satacağız, biz yönetimini sürdüreceğiz. Hukuk ve sigorta altyapısıyla bu markayı büyütüp dünyaya yayacağız.”

İnşaatta enerji odaklı teşvikler olmalı

Pandeminin ve savaşın etkisiyle inşaat maliyetlerinin çok yükseldiğini bunun da konut fiyatlarına yansıdığını hatırlatan İnanç Kabadayı, buna rağmen satışların çok iyi gittiğini belirtiyor. Kabadayı şöyle devam ediyor: “Biz binalarda enerji verimliliğine ülkemiz adına da çok inanıyoruz. Bu yüzden enerji verimliliği yüksek yapılara özel kredi verilmesini öneriyoruz. Batışehir projesinde çok büyük güneş paneli tarlası kurduk. Şu anda yılda 1,6 milyon liralık elektrik üretimi bu panellerle yapılıyor ve maliklerin yıllık toplam elektrik faturasına bu kadarlık bir katkı sağlanıyor.”

Kentsel dönüşüm vatandaşın ikna edilmesine takıldı, kaldı

İnanç Kabadayı da deprem riskine rağmen ‘hızlanamayan kentsel dönüşüm’ projelerinde çözümün vatandaşta olduğunu söylüyor. Kabadayı’nın bu konudaki sözleri de şöyle: “İmar artışının çözüm olmayacağı anlaşıldı. Vatandaş nasıl ikna olacak onu bulmalıyız. Kamu da üzerine düşenden fazlasını yaptı ve yapıyor ama vatandaş ikna olmuyor. Yeni bir otomobil alan vatandaş aradan yıllar geçtikten sonra otomobilini getirip ‘bana bunun yenisini, bir tane de yanında ver’ diyebiliyor mu? Diyemiyor ama ev için aynen böyle diyor. Kentsel dönüşümün bir rant işi değil ihtiyaç olduğu anlatılmalı ve toplumsal bilinç artırılmalı.”