İstanbul’daki otelleri beşledi, hedefte Antalya ve Bodrum var

Hafta sonunda T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Diyarbakır Sur Kültür Yolu Festivali’ndeydim. Memleketim Diyarbakır cıvıl cıvıldı, şehrin hemen her köşesinde herkese hitap edebilecek bir etkinlik vardı. Ulu Cami’ye girenler ulemanın eserlerini görme şansı bulurken, Ahmed Arif ’in edebiyat müzesine dönüştürülen evinin avlusunda şiir dinlemek mümkündü… Çaycısından lokantacısına, hediyelik eşyacısından otelcisine herkes ‘hareket ve bereketten’ memnundu.

Tekstil, pazarlama, turizm, inşaat ve gıda sektörlerinde faaliyet gösteren Dosso Dossi Holding’in Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan da özel bir sergiyle festivale katkı sağlayan isimlerdendi… Eraslan’ın özel koleksiyonunda yer alan eserlerden oluşan “İtalyan Ressamlar Diyarbakır’da” sergisi Tarihi Diyarbakır Paşa Hamamı’nda sanatseverlerin beğenisine sunuldu. Serginin açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptı. Eraslan, açılış öncesi heyecanlıydı ve tarihi Diyarbakır Paşa Hamamı’nda sergilenen 40 eserin büyük ilgi çekeceğine inandığını anlattı. Eraslan, “Serginin festival bütünü içinde büyük ilgi çekeceğine inanıyorum. Farklı sanatsal etkinliklerin bir araya gelmesi bölge turizm ekonomisinin gelişmesi açısından da çok önemli. Bu bakış açısıyla biz de Dosso Dossi Holding olarak sanat ve müzik etkinliklerine büyük önem veriyoruz. Bu tür etkinlikleri bir sosyal sorumluluk projesi olarak büyük bir mutlulukla gerçekleştiriyoruz ve destekliyoruz. İtalyan Ressamlar Diyarbakır’da sergimiz 16 Ekim tarihine kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek” sözleriyle duygularını dile getirdi.

Tarihi Paşa Hamamı’nda ekonomi konuştuk!

Açılış için bakanı beklerken Hikmet Eraslan ile sergiyi gezdik. Paşa Hamamı’nda sergilenen eserlerin en eskisi 1700’lü yıllara kadar uzanıyor. Eraslan’a küçük turumuz sırasında Rusya’daki gelişmeleri, ihracata yansımalarını sordum.

“Rusya’da bir kaygı var. Askere alınma korkusu yüzünden gençler kaçıyor ama hayat devam ediyor. Türkiye çok iyi bir dış politika izliyor. Bunun ihracatımıza katkılarını görüyoruz. Türkiye’de bir seçim iklimi olabilir ama ülkemizin dinamiğine, başarısına ve motivasyonuna inanan bir insanım. Şirket olarak bakarsak bizim açımızdan çok şey değişmedi. Çünkü biz biraz sektörün dışında hareket ediyoruz. Dosso Dossi’nin 300’e yakın birlikte hareket ettiği üretici var. Bay, bayan, çocuk, ayakkabı olmak üzere tüm ürün gruplarının satışını yapan bir grubuz. Sektörde de çok trajik bir durum yok, piyasada yüzde 10 civarında bir düşüş var. Rusya’nın şu anda tek partneri neredeyse Türkiye ve Türkiye’nin de çok ciddi bir üretim ayağı var. Son gelişmeler bizim için yeni fırsatlar da yarattı. Dünya markaları çıktı pazardan, AVM’lerde ciddi boşluklar var. Türkiye’ye ciddi ihtiyaç var. ABD ve Avrupa bundan rahatsız ama Türkiye-Rusya arasındaki güçlü ilişkilerden geri adım atılacağını düşünmüyorum” cevabını verdi.

Hikmet Eraslan’a ‘yeni yatırım var mı’ sorusunu da ilettim. Şehir otelciliğinde büyümeyi hedeflediklerini söyledi ve ekledi: “Türkiye’nin en büyük tekstil pazarlama organizasyonu olan Dosso Dossi Fashion Show, 30 ülkeden 200 şehirden yaklaşık 5 bin hazır giyim alıcısını yaklaşık 100 Türk hazır giyim markası ile buluşturuyor. Bu yıl 20’nci yılımızı kutlayacağız. Öte yandan İstanbul’da Laleli, Vatan Caddesi, Sultanahmet ve Yenikapı’da otellerimiz var. Otellerimizde doluluk oranı yüzde 95… Büyük bir otel daha aldık İstanbul’da. Yakın zamanda açıklayacağız. Zamanla Antalya, Bodrum gibi bölgelerde de otellerimiz olabilir. Yurt dışında ise markamızı çok kullanmak isteyenler var. Belki onlarla bir çalışma yapabiliriz ilerde” dedi.

Cizre’de 100 bin kişiyi partide buluşturacak

Hikmet Eraslan, Dosso Dossi Holding olarak sosyal sorumluluk projesi, müzik ve kültür etkinlikleriyle ülkemizin turizm ekonomisine katkı sağlamayı hedeflediklerini de anlatıyor. Son dönemde DJ’lik yaptığı partilerle sadece yurt içinde değil yurt dışında da ilgi çeken Eraslan şöyle devam ediyor: “Doğubeyazıt, Kapadokya ve Diyarbakır’da yapılan dijital defi le çekimlerimiz Türkiye’nin en ünlü mankenleriyle gerçekleştirildi ve yaklaşık 50 ülke televizyonlarında gösterildi. Bu bölgelerin yurt içi hem de yurt dışı turizm hareketliliklerinde çok büyük etkiler yarattık. Bir örnek vermek gerekirse Doğubeyazıt’ta yapılan defi le ve hemen ardından gerçekleştirilen “İtalyan Ressamlar Doğubeyazıt’ta – İshak Paşa Sarayı” resim sergisinden sonra İshak Paşa Sarayı’nda ciddi ziyaretçi artışı oldu. Normalde yıl içinde ulaşılan ziyaretçi sayısına bizim etkinliklerden sonra ilk altı ayda ulaşıldı. Temmuz ayında Doğubeyazıt’ta verdiğimiz ve 30 bin kişinin katıldığı Türkiye’nin en büyük partisi günlerce Türkiye’nin gündeminde kaldı. Doğubeyazıt’taki etkinlik New York ve Avrupa’daki partilerle kıyaslandı. Bu ay sonunda Şırnak Cizre’de, Kasım ayında da Şanlıurfa’da iki ayrı parti planlıyoruz. Her iki partiye de 100 bin kişinin katılmasını bekliyoruz. Bir nevi Doğu ve Güneydoğu Anadolu turuna çıktık. Ben bunu bölgenin kalkınması, bilinirliğinin artması ve moral motivasyonun artması için yaptığımız bir sosyal sorumluluk projesi olarak görüyorum.”