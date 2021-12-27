İstanbul’dan Gaziantep’e, Gaziantep’ten İzmir’e

- İzmir Art: Şehrin güncel sanat envanteri yeni kültür platformunda

İzmir Büyükşehir Belediyesi şehri kültür sanat kentine dönüştürme yolunda yeni bir adım daha attı. Etkinlik takvimi, sanat haritası, sanal sergi platformu, makale, inceleme, eleştiri, röportaj, sanat rotaları ve çevrim içi etkinliklerin yer aldığı İzmir Art, Alsancak Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapılan benim de katıldığım bir toplantıyla tanıtıldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer açılış konuşmasında dijitalleşmeye dikkat çekerek “İzmir Art, kültür sanat üretiminin ve bu üretimin insanlarla buluşmasının dijitalleştirilmesidir. Bütün arzumuz; bu çoraklaşan, çölleşen iklimimizde kültür sanatta yeniden nefes almak için daha çok insanı kültür sanat üreticisiyle, onların ürettikleriyle buluşturmak” dedi.

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- Gaziantep’in kurtuluşunun 100. yılı özel bir etkinlikle kutlandı: Bir Asrın Hikâyesi

Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100’üncü yılı kutlandı. SANKO Holding’in desteğiyle yapılan etkinlik, Panorama 25 Aralık Gaziantep Savunması Kahramanlık Panoraması ve Müzesi’nde izleyicileri arasında bulunduğum bir törenle gerçekleştirildi.

Törende bir konuşma yapan Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, “25 Aralık Gaziantepliler için büyük bir gün. Kahramanlarımızın yaptığı fedakârlıklar unutulmaz. Şehitkamil, Karayılan ve Antep Savunmasının isimsiz kahramanları büyük bir destan yazdılar” dedi.

- Büyük büyük annelerimizin dikiş makinelerinden yapay zekâ kullanılanlara

Rahmi M. Koç Müzesi’ndeki Singer 170. Yıl Sergisi sürüyor. Sergide yer alan yurtdışından ve Anadolu’nun farklı bölgelerinden toplanan materyaller arasında en eski tarihli makine, Kurtuluş Savaşı ve Çanakkale Savaşı'nda dalgalanan Türk bayraklarının dikiminde önemli bir rol oynamış. 1890'lara ait makine ve onunla dikilen ürünler de sergide izleyicilere sunuluyor. Singer 170. Yıl Sergisi’ni 16 Şubat 2022 tarihine kadar gezmek mümkün.

- Abdülmecid Efendi’nin “Sıradışı Dünyası”

Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi, Sabancı Holding’in desteğiyle Türkiye sanat tarihinde derin izler bırakmış, kendisi de önemli bir ressam olan, hat, müzik ve edebiyat ile de ilgilenen, pek çok sanatçının ve kurumun da hamiliğini üstlenmiş Abdülmecid Efendi’nin hayatı ve sanatı üzerine kurgulanan “Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi” sergisini sanatseverlerle buluşturuyor.

- Bağımsız sanatçıları desteklemek için: One Akaretler

Akaretler; yeni yıla bağımsız sanatçılar ile giriyor. Bilgili Holding ev sahipliğinde düzenlenen ve bağımsız sanatçıları desteklemek için oluşturulan yeni sanat etkinliği ONE AKARETLER, 27 bağımsız sanatçı, yaklaşık 140 sanat eseri ve üç sanat inisiyatifi ile 5 Ocak tarihine kadar Akaretler No: 37-39’da sanatseverler ile buluşuyor.

- VakıfBank Kültür Yayınları üçüncü yaşını üç bin fidanla kutladı

VakıfBank Kültür Yayınları (VBKY), üçüncü yaşını kutluyor. Bugüne kadar felsefeden iktisada, tarihten edebiyata, sanattan toplum bilimleri ve çocuk kitaplarına uzanan 120’yi aşkın kitap yayımlayan VBKY, ekosistemin eğitici ve ilham verici değerlerini yaşatmaya destek olmak amacıyla VakıfBank hatıra ormanlarına üç bin fidan bağışladı.

- Cem Yılmaz son üç gösterisiyle Zorlu PSM’de

Dünyanın dört bir yanında beş binin üzerinde stand-up gösterisi gerçekleştiren Cem Yılmaz, üç yıldır sergilediği son şovu CMYLMZ – Diamond – Elite – Platinum- Plus ile 3-4-5 Ocak tarihlerinde Zorlu PSM’de.