İstanbul’dan Gaziantep’e rehber götürme şartı yok

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural aradı, söze geçen günkü yazımın başlığından girdi:

- “İstanbul’dan Gaziantep’e rehber götürmek şart mı?” diye başlıkta sormuşsunuz. Yanıtını vereyim: Şart değil.

Tourismo Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kızıltan ile Tur Andiamo Yönetim Kurulu Başkanı Cem Polatoğlu, geçen hafta gazeteye gelmiş, rehberlikle ilgili mevcut mevzuattaki uygulamayı anımsatmıştı:

- Yasaya göre ülkemizde tur düzenlendiğinde “rehbersiz adım atmak” mümkün değil. Gidilen kentte ören yeri varsa, seyahat acentesinin turda mutlaka rehber desteği alması gerekiyor.

Rehberlikten acente sahipliğine geçen Cem Polatoğlu, şu soruyu ortaya atmıştı:

- Gaziantep’e, Hatay’a giderken İstanbul’dan rehber götürmek şart mıdır?

Polatoğlu, yasanın mevcut halinin acenteleri buna zorladığını iddia edip, eklemişti:

- Gaziantep’e, Hatay’a İstanbul’dan rehber götürmek yerine oradaki meslek mensuplarından destek almak daha doğru olmaz mı?

TUREB Başkanı Suat Tural, bölgesel ruhsat sahibi meslektaşlarının olduğunu belirtti:

- Turist rehberini sadece müze ve ören yerlerinde şart görmemek koşuluyla gidilen yerde de elbette hizmet alınabilir. Unutmamak gerekir ki, Gaziantep Kalesi ve çevresi müze veya ören yeri olmamasına rağmen mutlaka turist rehberiyle gezilmesi gereken yerlerdendir.

İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) 17 Ekim 2019’da gerçekleşen, benim de katıldığım Şanlıurfa, Gaziantep turuna gönderme yaptı:

- O turda Göbeklitepe’yi anlatan meslektaşımız Serhan Güngör, İstanbul’dan katılmıştı. Yani, her iki yöntem de mümkün ve uygulanıyor.

Sözleşme imzalanması gereğine vurgu yaptı:

- Rehber İstanbul’dan da gitse, bölgesel de olsa, acentenin “rehber hizmet sözleşmesi”ni imzalanmış biçimde tur dosyasında bulundurması gerekiyor.

Müze ve ören yeri olmasa da rehbere ihtiyaç duyulduğunu kaydetti:

- Rehber, gidilen şehir gezilirken tarihi yapıları, kültürel olguları anlatır, yolculara “yön, yol, yordam” anlamında hizmet verebilir.

Bu noktada şu uyarıyı yaptı:

- Gidilen yerde müze veya ören yeri olmasa da turda rehber bulundurmamak sadece yasa dışı değil,acente açısından “kalitesiz ve kusurlu hizmet” anlamınagelir.

Rehbersiz tura balayı örneği verdi:

- İki kişinin evliliklerini kutlamak üzere aldıkları “balayı turu” da bir turdur. Hiç kimse balayında otelde konaklayacak çifte “turist rehberi eşlik edecek” diye ısrar etmiyor. Böyle bir düzenlemeye tarafda değil.

Deniz-kum tatiline gidenleri de örnek gösterdi:

- Her turda rehber zorunluluğu olsa, Türkiye plajlarında güneşlenen her 40 kişiye bir rehber görevlendirilmesi gerekirdi. Böyle olmadığını hepimiz biliyoruz.

Ardından rehberlerin yabancı dil bilmesi zorunluluğu üzerinde durdu:

- Günümüzde sadece turist rehberlerinin değil, turizmde çalışan hemen herkesin yabancı dil biliyor olması, turizm sektörünün bir gerekliliğidir.

Turist rehberlerinin genelden daha iyi yabancı dil bilmesi gerektiğini savundu:

- “Türk yolcularımız için turist rehberlerinin yabancı dil bilmesi gerekmez” fikri mesleğimizin niteliğini düşürmekle kalmaz, bütünüyle ortadan kaldırır. Turist rehberliğinin olmazsa olmazı yabancı dil şartıdır. Bu düzenleme AB Standardı 15565’te de böyle kabul görmüştür.

Kökeninde rehberlik olan acente sahipleri bile yasa konusunda TUREB’le şimdilik aynı çizgide buluşmuyor...

Ancak, yasalar, mevzuat düzenlemeleri için en doğru yöntemin “ortak akıl”la çalışmak olduğunu unutmamak gerekiyor.

‘Yabancı dil yeterliliği’ ve eğitim gezisi şart

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural, rehberlik belgesi alabilmek için gerekli koşulları anlattı:

- Üniversitelerimizin ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde turist rehberliği bölümlerinden mezun olanlar ÖSYM'nin Yabancı Dil Sınavı (veya dengi) vasıtasıyla "yabancı dil yeterliliğini" belgeleyip yurtiçi eğitim gezilerini tamamlayınca ruhsat alabiliyor.

TUREB’in bu konudaki yetkisinin altını çizdi:

- Bakanlığımızın gözetimi ve denetimi altında yurtiçi eğitim gezilerini, YDS ile birlikte mesleğimizde geçerli olmak üzere dil ekletme ve yabancı dil seviye sınavlarını yapma hakkımız var. Bunları başarıyla işletiyoruz. Bu sistemlerin mevcut haliyle işlemesi gerekir.

Turist rehberleri 17 aydır işsiz

Türkiye Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Suat Tural, meslektaşlarının 17 aydır işsizlikle boğuştuğunu belirtti:

- Turist rehberlerine cüzi de olsa hibe sağlanmasını bekliyoruz. Bu olamıyorsa düşük faizli, uzun vadeli, geri ödemesiz dönem içeren kredi kullandırılmasını talep ediyoruz.

Ses sanatçıları için gündeme gelen desteğe işaret etti:

- Turist rehberlerine 3-5 dakikalık bir anlatımları karşılığında Bakanlığımızdan ödeme yapılması gibi bir yola da gidilebilir.

Ardından COVID-19 aşısını anımsattı:

- Sağlık Bakanlığı COVID-19 çalışma rehberinde de belirtildiği üzere turist rehberleri birinci risk grubunda yer alıyor. Bu sebeple sezon öncesinde meslektaşlarımızın aşılamasının tamamlanması önem arz ediyor.

Kargoyu New York yerine Washington’a daha hesaplı gönder

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, Turkish Cargo’nun büyümesini anlatırken şu veriyi paylaştı:

- Kargo gelirlerimizin yüzde 90'ı dışarıdan geliyor.

Turkish Cargo’yu Türk ihracatçısının daha az kullanmanın nedenini sordum, anlattı:

- Bilgi eksikliği söz konusu. Örneğin ABD'ye gönderilecek bir kargo düşünelim. New York JFK'ye gönderilmek istendiğinde maliyet yüksek. Aynı kargoyu Washington'a göndermenin fiyatı daha uygun.

Bir örnek de Uzak Doğu’dan verdi:

- Hong Kong’a kargo fiyatımız ihracatçılarımıza yüksek geliyor. Oysa o bölge için daha uygun fiyatlı Shenzhen seçeneği var.

Ardından ekledi:

- 28 destinasyonda ihracatçılarımıza özel indirim yapmak üzere Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ile protokol imzaladık. Yüzde 10-20 indirimler söz konusu.