İstanbul’dan Gaziantep’e rehber götürmek şart mı?

TOURISMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kızıltan ile Tur Andiamo Yönetim Kurulu Başkanı Cem Polatoğlu, gazeteye ziyarete geldiklerinde şirketlerini ilk kurdukları günlere döndüler:

- Biz rehberlikten bugünlere geldik, şirket sahibi olduk.

Polatoğlu, kartvizitinin diğer yüzünü gösterdi:

• TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı Profesyonel Turist Rehberi Cem Polatoğlu

Cemal Kızıltan da 20 yıl önce kurdukları “TURSAPNET” platformuna işaret etti:

- 300 kişiyle başladık, şu anda 20 bin kişilik kocaman bir aileyiz. Platformda sektörümüzün sorunlarını, çözüm önerilerimizi paylaşıyoruz. Küçük ölçekli şirketlerin sesini duyuruyoruz.

Kızıltan, turist rehberliği ile ilgili yasanın Ertuğrul Günay’ın Kültür ve Turizm Bakanlığı döneminde çıktığını anımsattı:

- Yasaya göre, ülkemizde tur düzenlendiğinde “rehbersiz adım atmak” mümkün değil. Yani, gidilen kente ören yeri varsa, seyahat acentesinin turda mutlaka rehber desteği alması gerekiyor.

Cem Polatoğlu araya girdi:

- Ben de rehberlikten geldim. Şu anda şirket sahibiyim. Ören yerleri elbette rehberle gezilmeli. Ören yerlerindeki tarihi, kültürel varlıkları uzmanından dinlemeli.

Ardından şu soruyu ortaya attı:

- Gaziantep’e, Hatay’a giderken İstanbul’dan rehber götürmek şart mıdır?

Yasanın mevcut halinin acenteleri buna zorladığını iddia etti:

- Gaziantep’e, Hatay’a İstanbul’dan rehber götürmek yerine, oradaki meslek mensuplarından destek almak dahadoğru olmaz mı?

Cemal Kızıltan, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın rehberlik mesleğini düzenleyen yasada değişiklik hazırlığı yaptığını vurgulayıp, bu konudaki önerilerini paylaştı:

- Rehberlik hizmetini turun başladığı andan itibaren almaya gerek yok. Gidilen yer de ören yerlerinin gezileceği bölümlerde rehber hizmeti almak yeterli olur. Yani, Gaziantep’e, Hatay’a İstanbul’dan rehber götürmeye gerek olmamalı. Oralarda hizmet alınabilmeli.

Cem Polatoğlu, rehberlik hizmeti verenlerin yabancı dil bilmesi zorunluluğu üzerinde durdu:

- Sadece Türk müşterilerin olduğu ülke içi turlarda yabancı dil zorunluluğu olmamalı. Böylece yabancı dili olmayan meslek mensuplarının da bu işi yapabilmelerine kapı açık tutulmalı.

Cemal Kızıltan, rehberlik belgesi alınabilmesi için 4 aylık kurs zorunluluğuna işaret etti:

- Ülkemizde rehberlik eğitimi veren 2 yıllık yüksek okul ve 4 yıllık fakülteler var. 2 ya da 4 yıl mesleğin eğitimini alanlar neden rehberlik yapamasın?

Kızıltan ve Polatoğlu ile konuşurken Türkiye Turist Rehberleri Birliği’nin (TUREB) mesleğe girişle ilgili açıklamalarmabaktım:

- Türkiye’de 11 bin 500 kayıtlı rehber var. Bu alanda eğitim veren fakülte ve yüksek okulların sayısı 90. Bu okullardan mezun olanlar doğrudan rehberlik yapma hakkı kazanırsa, orta vadede mesleğimiz biter.

Polatoğlu, eğitim düzeyi konusunda şu öneriyi sundu:

- 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunu arkadaşlarımız “bölgesel rehber” olsun. 4 yıllık fakülteleri bitirenler “ulusal rehber” olabilsin.

Kızıltan ve Polatoğlu’na mail müşavirlik-muhasebecilik gibi mesleklere girişte “staj-sınav bariyeri”nin olduğunu anımsattım. İkisi de aynı soruyla karşılık verdi:

- 2 yıl ya da 4 yıllık yüksek okul-fakülte bitirmiş arkadaşlar eğitimi neden yeterli görülmesin?

Yasa yeniden düzenlenirken turizmle ilgili tüm tarafların görüşleri alınırsa “ortak akıl” ile en doğru yol bulunabilir değil mi?

AVM’de yeme-içme mekanlarından kira almıyoruz

GEÇEN gün Şeref Oğuz ile birlikte Gürbaşlar Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Başdemir'in ofisinde Tofaş Satış Direktörü Mahmut Karacan, Tofaş Filo Satış Müdürü Soner Çoklar ve Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun'la karşılaştık.

Gürbaşlar Grubu bünyesindeki Enterprise Türkiye, 2020'deki araç alımlarında öne çıktığı için Tofaş, şirketin CEO'su Özarslan Tangün ve Adnan Başdemir'e teşekkür plaketi sundu.

Sohbet sırasında Aziz Torun'a AVM'lerin durumunu sorduk, şu değerlendirmeyi yaptı:

- Bünyemizdeki AVM’lerde yeme-içme bölümünde olan şirketlerden kira almıyoruz. Perakende markalarında da kiraları yarıya indirdik.

Ardından AVM'lerin durumuna işaret etti:

- Özellikle mahalli AVM’lerden durumu sıkıntıda olanlar var.

JLL Türkiye Başkanı Avi Alkaş'la kısa süre önceki sohbetimizde şu bilgiyi paylaşmıştı:

- AVM’lerin toplam 16.5 milyar dolar borcu var.200-250 dolayındaki AVM bankalara geçebilir.

COVID-19 krizinin yeme-içme, perakende sektörü ve AVM'lerde açtığı yara oldukça derin değil mi?

Bacasız sanayide yangın var

TOURISMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kızıltan, “TURSAPNET” adına hazırladıkları raporun özetinde sektörün durumuyla ilgili şu mesajı verdi:

- Bacasız sanayide yangın var...

Başta acenteler olmak üzere turizm sektörüne COVID-19 krizi darbesini hafifletecek destek verilmediğini belirtti:

- Turizm, 40’tan fazla sektörü destekliyor ama devlet turizmcileri desteklemiyor.

Ardından ekledi:

- Turizm sektöründe işler durdu. Onca yılın emeği yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Şirketler kapanmaya başladı.

Şu çağrıyı yaptı:

- Hükümet ve siyasilerden destek bekliyoruz.

KGF destekli 2 yıl ödemesiz kredi gerek

TOURISMO Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kızıltan, COVID-19 krizine karşı “TURSAPNET” platformunda ortaya koydukları talepleri şöyle sıraladı:

• TÜRSAB üyesi ve faal şirketlere ticari kısıtlama olmaksızın, uygun koşullarda, KGF destekli, 2 yıl ödemesiz kredi sağlansın.

• Turizm şirketleri2021 sonuna dek "Kısa Çalışma Desteği" ile desteklensin, çalışanlarımızın emeklilik hak kaybına uğramamaları için SGK primleri tam sayılsın.

• Turizm sektörü2021 sonuna dek her türlü SGK, muhtasar, stopaj ve kurumlar vergisinden muaf tutulsun.

• Turizm sektörü paydaşlarına COVID-19 aşılamasında öncelik tanınsın, havayolu personeli, seyahat acentesi ve otel çalışanları, rehberler ve şoförler acilen aşılanmalı.