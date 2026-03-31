İşte Arda'nın rüya takımı
A Milli Takım’ının ve Real Madrid’in 19 yaşındaki genç oyuncusu “Gençlere ülkemizde daha çok fırsat tanınırsa, daha başarılı işler yapacaklarına inanıyorum” dedi. Hayallerinin peşinden giden, zorluklardan yılmayan insanların hikâyelerinin kendisini çok etkilediğini belirten Arda Güler, dünyanın konuştuğu o meşhur 70 metrelik golü anlatırken de “Antrenmanlarda bu tarz vuruşları deniyordum. Kalecilerin bazen öne çıktığını görüyorum, bu benim için bir fırsat oluyor. Kendime güvendiğim için vurdum ama top biraz uzun sürede kaleye gitti. O bekleme anında ‘Gol olur mu olmaz mı’ diye çok heyecanlandım. Gol olunca çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.
Başarısının sırrı ekstra çalışmak
Sohbetimizde sadece futbol değil yatırım kararlarını nasıl verdiğini de konuştuğumuz Arda Güler, “Finans yönetimimde ailem ve ekibim bana büyük destek oluyorlar. Ben sadece işime, yani sahaya odaklanıyorum” dedi.
İspanya’daki günlük rutininin tamamen futbol ve dinlenme üzerine kurulu olduğunu belirten Arda, başarısının sırrının ise ‘ekstra çalışmak’ olduğunu söyledi. Genç yıldız, ‘En çok hangi golü atmak istersin? sorusuna ise “Firikikten gol atsam çok mutlu olurum” cevabını verdi. Türkiye’deki altyapı ile İspanya’yı kıyaslayan Güler, ülkemizdeki yeteneklere olan inancını şu sözlerle dile getirdi: “Bizim ülkemizde de çok değerli yetenekler var. İspanya’da gördüğüm kadarıyla, genç yetenek görüldüğünde ona şans vermekten çekinmiyorlar. İnşallah bizim ülkemizde de gençlere daha fazla şans verilir; o zaman çok daha iyi işler yapacaklarına eminim.”
Hayal kurma cesaretini teşvik etmeyi amaçlıyor
CoinTR, Real Madrid ve Türkiye A Milli Takımı’nın genç yıldızı Arda Güler ile başlattığı sosyal sorumluluk projesinde önemli bir dönüm noktasına ulaştı. 1.000 başvuru mektubu arasından özenle seçilen 11 kişilik “Rüya Takımı” üyeleri, CoinTR’nin marka yüzü Arda Güler ile bir araya geldi. Binlerce başvuru arasından elemelere giren 60 hikâye halk oylamasına sunuldu; en çok oy alan 30 hikâye ise Arda Güler tarafından değerlendirildi. CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, “Arda’nın futbol sahalarındaki başarısı, azmi ile şekillenen bu iş birliğinin sadece yeşil sahalarda değil, hayatın her alanında ülkemizin gençlerine ve hatta her yaştan insanına ilham veren bir örnek olmasını istedik. “Her hamlede hız, her adımda güven” mottosuyla duyurduğumuz kampanya, hayal kurma cesaretini ve azmi teşvik etmeyi amaçlıyordu” diye konuştu. Rüya Takımı üyeleri, Arda Güler ile tanışma fırsatının yanı sıra FODER Başkanı Zekeriya Öztürk’ten finansal okuryazarlık eğitimi aldılar.
Soyunma odasındaki dostluklar
Real Madrid soyunma odasındaki en yakın arkadaşlarını sayarken kimseye ayıp olmasını istemeyen Arda, tek bir isim vermek istemese de yakın olduğu futbolcular arasında Brahim Díaz, Federico Valverde, Antonio Rüdiger, ThibautCourtois ve David Alaba gibi isimleri saydı.
|Borsa
|12.626,35
|-0,57 %
|Dolar
|44,4685
|0,05 %
|Euro
|51,0197
|0,07 %
|Euro/Dolar
|1,1460
|-0,02 %
|Altın (GR)
|6.443,48
|0,39 %
|Altın (ONS)
|4.512,10
|0,41 %
|Brent
|112,65
|4,88 %