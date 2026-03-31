İşte Arda'nın rüya takımı

A Milli Takım’ının ve Re­al Madrid’in 19 yaşında­ki genç oyuncusu “Gençle­re ülkemizde daha çok fırsat tanınırsa, daha başarılı işler yapacaklarına inanıyorum” dedi. Hayallerinin peşinden giden, zorluklardan yılma­yan insanların hikâyelerinin kendisini çok etkilediğini belirten Arda Güler, dünya­nın konuştuğu o meşhur 70 metrelik golü anlatırken de “Antrenmanlarda bu tarz vu­ruşları deniyordum. Kaleci­lerin bazen öne çıktığını gö­rüyorum, bu benim için bir fırsat oluyor. Kendime gü­vendiğim için vurdum ama top biraz uzun sürede kaleye gitti. O bekleme anında ‘Gol olur mu olmaz mı’ diye çok heyecanlandım. Gol olunca çok mutlu oldum” ifadelerini kullandı.

Başarısının sırrı ekstra çalışmak

Sohbetimizde sadece fut­bol değil yatırım kararlarını nasıl verdiğini de konuştu­ğumuz Arda Güler, “Finans yönetimimde ailem ve eki­bim bana büyük destek olu­yorlar. Ben sadece işime, ya­ni sahaya odaklanıyorum” dedi.

İspanya’daki günlük ru­tininin tamamen futbol ve dinlenme üzerine kurulu ol­duğunu belirten Arda, ba­şarısının sırrının ise ‘ekstra çalışmak’ olduğunu söyledi. Genç yıldız, ‘En çok hangi go­lü atmak istersin? sorusu­na ise “Firikikten gol atsam çok mutlu olurum” cevabını verdi. Türkiye’deki altyapı ile İspanya’yı kıyaslayan Gü­ler, ülkemizdeki yeteneklere olan inancını şu sözlerle di­le getirdi: “Bizim ülkemizde de çok değerli yetenekler var. İspanya’da gördüğüm kada­rıyla, genç yetenek görüldü­ğünde ona şans vermekten çekinmiyorlar. İnşallah bi­zim ülkemizde de gençlere daha fazla şans verilir; o za­man çok daha iyi işler yapa­caklarına eminim.”

Hayal kurma cesaretini teşvik etmeyi amaçlıyor

CoinTR, Real Madrid ve Türkiye A Milli Takımı’nın genç yıldızı Arda Güler ile başlattığı sosyal sorumlu­luk projesinde önemli bir dö­nüm noktasına ulaştı. 1.000 başvuru mektubu arasın­dan özenle seçilen 11 kişilik “Rüya Takımı” üyeleri, Co­inTR’nin marka yüzü Arda Güler ile bir araya geldi. Bin­lerce başvuru arasından ele­melere giren 60 hikâye halk oylamasına sunuldu; en çok oy alan 30 hikâye ise Arda Güler tarafından değerlen­dirildi. CoinTR CEO’su Ali Eşelioğlu, “Arda’nın futbol sahalarındaki başarısı, az­mi ile şekillenen bu iş birli­ğinin sadece yeşil sahalarda değil, hayatın her alanında ülkemizin gençlerine ve hat­ta her yaştan insanına ilham veren bir örnek olmasını is­tedik. “Her hamlede hız, her adımda güven” mottosuyla duyurduğumuz kampanya, hayal kurma cesaretini ve az­mi teşvik etmeyi amaçlıyor­du” diye konuştu. Rüya Ta­kımı üyeleri, Arda Güler ile tanışma fırsatının yanı sıra FODER Başkanı Zekeriya Öztürk’ten finansal okurya­zarlık eğitimi aldılar.

Soyunma odasındaki dostluklar

Real Madrid soyunma odasındaki en yakın arkadaşlarını sayarken kimseye ayıp olmasını istemeyen Arda, tek bir isim vermek istemese de yakın olduğu futbolcular arasında Brahim Díaz, Federico Valverde, Antonio Rüdiger, ThibautCourtois ve David Alaba gibi isimleri saydı.