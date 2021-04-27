“İŞ’TE BALANS” İLE “Bu sektörde de kadınlara yer var!”

Otomotiv Satış Sonrası Ürün ve Hizmetleri Derneği (OSS), sektördeki kadın çalışan oranını artırmak adına geçtiğimiz ay önemli bir projeye imza attı. OSS ve Türkiye Kadın Girişimcileri Derneği (KAGİDER) iş birliği ile hayata geçirilen “İş’te Balans Projesi” ile istihdamda fırsat eşitliği sunularak, kadın çalışan oranının artırılması ve sektörde faaliyet gösteren şirketlerin kalifiye eleman sorununun çözümüne destek sunulması hedefleniyor.

Proje kapsamında üniversitelerde hem online hem de fiziki olarak düzenlenen etkinliklerle öğrencilere sektördeki kariyer fırsatları anlatılacak. Otomotiv satış sonrası sektöründeki kadın çalışan oranının 2018 yılında yaptıkları anket doğrultusunda yüzde 17 civarında olduğunu ifade eden OSS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Erfan, kadınların bu sektöre çok fazla ilgi göstermemesinin nedenini, “Kadın çalışanlar önceki yıllarda sektörümüz hakkında pek bilgi sahibi değildi. ‘Erkek egemen bir sektör’ algısı vardı ve kadın çalışanların çoğu da bizim sektörümüzde kariyer planlaması yapmayı pek düşünmüyordu” sözleri ile açıklıyor.

Sektörde kadın istihdamının, özellikle de kalifiye kadın çalışan istihdamının oldukça düşük kaldığını ifade eden Erfan, özellikle de teknolojik gelişmelerle birlikte, sektörde önemli gelişmeler yaşandığını ve kadın çalışanlar için önemli kariyer fırsatlarının oluştuğunu söylüyor. KAGİDER ve OSS tarafından hayata geçirilen “İş’te Balans Projesi” de bu fırsatları anlatmayı hedefl iyor. Projenin detaylarını ve yaratmak istediği etkiyi OSS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Erfan’dan dinledim:

Kadınlar, “bana göre değil” diye düşünebiliyor

“Otomotiv satış sonrası sektöründeki çoğu şirket, özellikle de dağıtıcı firmalar kadın çalışanlar tarafından pek fazla tanınmıyor. Ne yazık ki hem bu sektörü hem de sektördeki şirketleri yeteri kadar tanımayan kadınlar ‘Otomotiv satış sonrası sektörü bana göre değil’ diye düşünebiliyor. Ama bizim istediğimiz; ‘Hayır, bu sektörde de kadınlara yer var’ anlayışını gösterebilmek. Geçmiş yıllarda sektörümüzde çok daha az kadın olduğu için kadın çalışanlara şaşkınlık ile bakılıyordu. Aslında aynı fikir hala tamamen yıkılmış değil. Ama isterseniz, hedefl erseniz bu sektörde de başarı sağlayabiliyorsunuz.

Yedek parça sektörünün algısı kadın istihdamı ile değişecek

“Biz, bu proje ile de sektörümüzdeki maskülen algısını kırmayı ve kadın çalışan istihdamını artırmayı amaçlıyoruz. ‘Yedek parça sektörü nedir?’ denildiği zaman, öğrenci dışında normal yetişkin, hayatın içerisine katılmış kişilerde bile doğru bir algı yok. Dolayısıyla genç jenerasyona indiğimizde bu algı tamamen oto sanayiden ibaret. En önemlisi öncelikle bu algıyı düzeltebilmek. Tabii ki bu algıyı düzeltirken kadınların sektörün içinde olması, sektörün görüntüsünü bambaşka noktaya taşıyacak. Projemizle aftermarket’i tanıtmayı ve aftermarket'in vizyonunu, dışardan görüntüsünü de değiştirmeyi amaçlıyoruz. Bunun da en doğru yolu, hem ülke bazında kadın istihdamına fayda sağlamak, hem de kadın istihdamını da bu tarafa çekerek algıyı değiştirmek olacak.”

Sektörümüzün kadın bakış açısına ihtiyacı var

“Kadınların bakış açısı daha farklı ve kadınlar daha titiz bir çalışma yapısına sahipler. Bu nedenle firma daha da ileriye taşınıyor. Sektörümüzün kadın bakış açısına ihtiyacı var. Kalifiye kadın çalışan sayısı ne kadar artarsa sektörümüzün de buna bağlı olarak daha çok renkleneceğini, farklı bakış açılarına sahip olabileceğini ve daha fazla gelişim sağlayabileceğini düşünüyoruz. Otomotiv satış sonrası sektörü, sektör olarak kadınların az bulunduğu, ama güçlü bir katkı yaparak değer yaratabileceği bir alan. Projemizle genç kadınların dikkatini bu alana çekmeyi ve farkındalık yaratmayı amaçlıyoruz. Umarım birçok genç kadın bu projeden sonra söz konusu sektörde kariyer yapmayı planlar. Kadın çalışan istihdamı için örnek olacak bu proje hem sektöre hem kadınlara yarar sağlayacak.”

Sektörümüzdeki iş fırsatlarını tanıtmak istiyoruz

“OSS Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Erfan’ın verdiği bilgilere göre, proje kapsamında 10 üniversite belirlenecek. Hedef, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki üniversitelere de ulaşabilmek. Erfan şu bilgileri veriyor: “Sadece mühendislik, işletme değil, farklı üniversitelerin farklı bölümlerine ulaşabilmeyi hedefledik. Şirketlerin pazarlama bölümünde de kalifiye insan ihtiyacı var, dolayısıyla işletme ya da pazarlama öğrenimi gören bir öğrenciye de ulaşmayı hedefliyoruz. Aslında bir öğrencinin işe girdikten sonra genel müdür seviyesine kadar çıkabilmesini arzuluyoruz. Projeye başvuruda bulunan öğrenciler arasından belli başarı kriterlerini sağlamış ve KAGİDER’in elemesinden geçen gençlerin özgeçmişleri KAGİDER’in oluşturduğu Online İK Platformu’nda yer alıyor. Derneğimiz üyesi olan şirketler de işe alım süreçlerinde, bu platformdan faydalanabilecekler. Öte yandan derneğimiz üye firmalarından belirlenen 20 mentörümüz, KAGİDER tarafından seçilen 20 menti ile birlikte çalışmaya başladı. Öğrencilerin sektörümüzde de kariyer fırsatları olabileceğine dair, ya da gerçekten sektörümüzde de ciddi fırsatlar yakalayabileceklerine dair yeteri kadar farkındalıkları bulunmuyor. Dolayısıyla biz bu farkındalığı oluşturmak, sektörümüzü öğrencilere tanıtmak istiyoruz.”