Bu hafta sizlerle yine çok özel bir kitabı ele alacağız. Kitabımızın adı “İşte Bu Fikir Tutar”. Orijinal adı “Made to Stick” olan kitap, Chip Heath ve Dan Heath kardeşler tarafından kaleme alınmıştır.

Made to Stick, neden bazı fikirlerin akılda kalıp, popüler hale gelirken diğerlerinin solup öldüğünü açıklıyor. Kitap, “yapışkanlık” denilen kavramı tanıtıyor ve en önemli özelliklerini ortaya koyuyor; yani fikirlerin akılda "yapışıp kalmasını" sağlayan şey ve onların sizin için işe yaramasını nasıl sağlayacağınız.

Kitap hakkında

2007 yılında yayımlanan bu kitap, dünya çapında büyük başarı elde etmiş ve birçok dili çevrilmiştir. Hayatımda pek çok kitaptan keyif almış, öğrenmişimdir, ancak çok azından güçlü içgörüler elde etmişimdir. Bu kitap onlardan bir tanesi olduğu için sizlerle paylaşmak istedim. Kitap iş dünyasından siyasete, sivil toplumdan okullara kadar hedef kitlelerine güçlü mesajlar iletmek zorunda olan tüm kesimlere önemli tavsiyelerde bulunuyor.

Fikirlerinizin, değer önerilerinizin insanların aklında kalmasını ve diğer mesajlardan ayrışmasını istiyorsanız, bu kitabı mutlaka okuyun derim. Kitap, her fikrin insanlarda güçlü bir şekilde tutunacak şekilde sunulabileceği tezi ekseninde yazılmış.

Yapışan, tutunan fikirler oldukça basit bir şekilde, iki temel niteliği paylaşıyorlar: akılda kalıcılar ve insanlar onları başkalarına aktarmaya hevesli. Bu iki ilkeden yararlanarak, herhangi bir fikir kalıcı ve popüler olacak şekilde tasarlanabilir. Kitap bununla ilgili somut bir metodoloji ve örnekler sunuyor.

Kitabın ana fikri

Kitabın ana fikri, akılda kalıcı ve etkili fikirlerin "SUCCES" olarak özetlenen altı temel prensibe dayandığını öne sürmektedir. Bu prensipler şunlardır:

Basitlik (Simplicity): İyi bir fikrin temelinde karmaşıklığı ortadan kaldıran, net ve basit bir mesaj bulunmalıdır. Basitlik, yalnızca anlaşılır olmak değil, aynı zamanda özlü olmak ve önemli bir şeyler söylemek anlamına gelir.

Beklenmediklik (Unexpectedness): Akılda kalıcı fikirler, insanların dikkatini çeken ve şaşırtan beklenmedik öğeler içermelidir. Beklenmediklik, alıcının dikkatini çekmek ve fikrin önemini vurgulamak için gereklidir.

Somutluk (Concreteness): Etkili fikirler somut ve elle tutulur kavramlarla ifade edilmelidir. Soyut kavramlar yerine somut örnekler ve detaylar kullanarak, insanların fikri zihninde daha net bir şekilde canlandırmasına yardımcı olur.

Güvenilirlik (Credibility): İnsanlar, güvenilir ve doğrulanabilir bilgiye dayanan fikirlere daha çok değer verirler. İstatistikler, uzman görüşleri ve somut kanıtlar kullanarak fikrin güvenilirliğini ve geçerliliğini artırabilirsiniz.

Duygusal (Emotional): İnsanlar, duygularına hitap eden ve onları harekete geçiren fikirlere daha çok ilgi gösterirler. Duygusal hikayeler, örnekler ve imajlar kullanarak, insanların fikirle daha güçlü bir bağ kurmasını sağlayabilirsiniz.

Hikaye (Story): İyi bir hikaye, fikrin anlaşılmasını ve hatırlanmasını kolaylaştırır. Hikayeler, insanların fikri kendi yaşamlarına nasıl uygulayabileceğine dair örnekler sunarak, fikrin değerini ve uygulanabilirliğini gösterir.

İş insanları, şirketler ve hatta siyasi partiler bile bu yöntem ile fikirlerini, markalarını ve değer önerilerini akılda kalıcı hale getirebilirler. Başarılı öyküler, reklam kampanyaları ve akılda kalan fikirler genellikle bu altı özelliğe sahiptir.

SUCCES prensibi iş hayatında nerelerde kullanılabilir?

Strateji ve vizyon geliştirme: İş insanları ve şirketler, net ve basit bir vizyon ve strateji geliştirmelidir. Bu, organizasyonun hedeflerine odaklanmasını ve çalışanların bu hedeflere ulaşmak için nasıl katkıda bulunabileceğini anlamasını sağlar.

Ürün ve hizmet sunumu: Beklenmedik ve somut özelliklerle ürün ve hizmetlerinizi sunarak, müşterilerin dikkatini çekebilir ve sadakatini artırabilirsiniz. Ayrıca, ürün ve hizmetlerinizin faydalarını somut ve anlaşılır bir şekilde ifade etmek, müşterilerin satın alma kararlarını etkiler.

İç iletişim: Şirketlerde etkili iç iletişim, çalışanların bilgi ve becerilerini geliştirmeye, işbirliği ve uyumu artırmaya ve şirket kültürünü güçlendirmeye yardımcı olur. SUCCES prensiplerini uygulayarak, çalışanlara yönelik eğitimler, toplantılar ve bilgi paylaşımı etkinlikleri daha etkili hale getirilebilir.

Pazarlama ve reklam kam panyaları: Duygusal hikayeler ve görseller kullanarak pazarlama ve reklam kampanyalarınızı etkili hale getirebilirsiniz. Böylece, müşterilerin duygularını harekete geçirerek marka bilinirliği ve bağlılığını artırabilirsiniz.

Müşteri ilişkileri: Müşteri ilişkilerinde güvenilirlik ve şeffaflık, müşteri sadakatini ve memnuniyetini artırır. İş insanları ve şirketler, müşteri geri bildirimlerini dikkate alarak ve müşteri sorunlarını çözmeye yönelik somut adımlar atarak güçlü müşteri ilişkileri kurabilirler.

İş ortaklıkları ve yatırımcı ilişkileri: İş ortakları ve yatırımcılarla kurulan güçlü ilişkiler, şirketin büyümesi ve başarısı için önemlidir. SUCCES prensiplerini uygulayarak, iş ortakları ve yatırımcılara yönelik sunumlar ve iletişimler daha etkili hale getirilebilir.