‘İşte cinsiyet eşitliği meselesini canlı tutmalıyız’

Dünya ilaç endüstrisinde kadın çalışan oranı yüzde 61. Türkiye’de de durum çok farklı değil. İlaç, “işte kadın temsiliyeti” bakımından pozitif ayrışan sektörlerin başında geliyor. Özellikle “beyaz yaka” pozisyonlarda kadınların oranı çok daha yüksek. Üstelik Türkiye’de globaldeki durumdan farklı olarak ilaç sektöründe kadın lider oranı da oldukça yüksek.

Bu nedenle AbbVie Türkiye Genel Müdürü Mete Hüsemoğlu’na, “İlaç sektöründe kadın temsiliyeti yüksek. Neden bir cinsiyet eşitliği projesi başlattınız” diye sordum.

Niyetleri ilaçtaki dengeyi tüm sektörlere yaymakmış. Hüsemoğlu, “Haklısınız. Örneğin AbbVie’de yönetim kurulunun yüzde 60’ı kadın. Toplam çalışanlarımızın yüzde 54’ü erkek. Bunun da nedeni sahada daha fazla erkeklerin bulunması. Bütün yönetim kadrosuna baktığımızda da yüzde 51 oranında kadınlar var. Avantajlı bir sektör ilaç. Biz tam da bundan dolayı dengeyi tüm sektörlere yaymak gerektiğini düşünüyoruz. Türkiye’de ve dünyada cinsiyet eşitliği meselesini, özellikle de işte eşit temsiliyet meselesini canlı tutmak gerektiğine inanıyoruz. Özellikle pandemiden sonra bu daha da büyük bir sorun haline geldi” diye özetliyor bakış açısını.

TOÇEV’le ortak proje

Mete Hüsemoğlu’nun özetlediği bu yaklaşım, globaldeki AbbVie’den farklı olarak liseye kadar uzanan bir cinsiyet eşitliği projesini doğurmuş. Projenin adını “Önce Kızlar; Öncü Kızlar” koymuşlar. TOÇEV’in belirlediği lise ve üniversite öğrencisi genç kızlara bir yıl boyunca destek verilecek.

Projeye başlarken 2022 yılı ifade edilmiş ama işin arka planı farklı gelişmiş. Hüsemoğlu, desteklenen öğrencilerin kariyerlerinde de yanlarında olacaklarının altını çiziyor. TOÇEV ile yapılan anlaşmaya göre Ankara, İstanbul, Adıyaman, Mardin, Sinop ve Samsun’da yaşayan 50 kız öğrenciye hem eğitim hem de kariyer desteği verilecek. TOÇEV’in belirlediği bu gençlere her ay online eğitim imkanı tanınacak. Öğrenciler 6 ay boyunca özgeçmiş hazırlama, bilgisayar programı ve sosyal medya kullanımı eğitimlerinin yanı sıra sunum yapma teknikleri, topluluk önünde konuşma, etkili iletişim, diksiyon, zaman yönetimi, hobi ve yetenek keşfi gibi kişisel gelişim eğitimlerinden de yararlanacak. Yaz tatilinde de temmuz ve ağustos aylarında öğrencilere online İngilizce kursu planlanmış.

Mete Hüsemoğlu, projeyi genişleterek öğrencilerin ailelerine de yayacaklarını söylüyor. 50 öğrencinin ailesine de kişisel gelişim başta olmak üzere birçok başlıkta eğitimler verileceğini anlatıyor.

Asıl kıymetli olansa bu kızlara iş yaşamında ihtiyaç duyacakları yetkinlerin kazandırmak üzere bir plan yapılmış olması. Eylülden itibaren her ay online olarak mentor–mentee buluşmaları kapsamında da gönüllü AbbVie çalışanları gençlerle bir araya gelerek onlara mentorluk desteği verecek. Öğrencilerin sorularını yanıtlayacak, kariyer planlamaları konusunda önerilerini ve kendi meslekleri hakkında bilgi ve deneyimlerini paylaşacaklar. AbbVie gönüllüleri ayrıca öğrencilere meslek seçimine karar verme süreçleri, kendini geliştirme ve motive etme yolları, mesleğe katkısı olan sosyal beceriler ve ilgi alanları, yaşam deneyimleri gibi konularda bilgi, deneyim ve görüşlerini aktaracaklar.

Kadın çalışan referansına iki kat prim

AbbVie’de sahada kadın çalışan sayısını artırmak hedeflerden biri. Mete Müsemoğlu, bunun için bazı çalışmalar yürüttüklerini anlatıyor. Aralarından en ilginci; referans sistemi. Onu da şöyle özetliyor: “Bizde işe alımların çoğu şirket içi referansla yapılıyor. Eğer işe alınırsa, referans gösterene bir prim veriliyor. Bu aday kadın olursa prim, iki katı oluyor. Bu yıl cinsiyet eşitliği konusunda çalışanların çocuklarına da eğitim vermeyi planlıyoruz.”

‘Çalışanlara ruh sağlığı desteği veriyoruz’

Pandemide, virüsten sonra en çok konuşulan konulardan biri de ruh sağlığıyla ilgili toplumsal ihtiyaçların arttığıydı. Bu konuda çalışanlarına destek projeleri başlatanların sayılarının arttığını görüyoruz. AbbVie de bunlar arasına katılmış. Global proje kapsamında üç ay önce başlanmış çalışmalara. Genel Müdür Mete Müsemoğlu, “Ruhsal sorunlar yaşayan çalışanlarımıza uzman desteği veriyoruz. Yüz yüze ya da online destek alınması için bu alanda çalışan birçok merkezle anlaşma yaptık” diyor.