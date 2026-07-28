İşte endekslerin 2,5 yıllık karnesi

DÜNYA Gazetesi olarak borsa endekslerinin 2,5 yıllık karnesini çıkardık. 2024 Ocak ayından 2026 Haziran ayına yönelik endeks verileri incelendiğinde, 30 aylık endeks bilançosunda yatırımcı sayıları erirken, portföy değerlerinin arttığı görülüyor. BIST 30'dan yaklaşık 690 bin yerli yatırımcı ayrılırken portföy büyüklüğü 1,24 trilyon lira arttı.

Borsa İstanbul’da Ocak 2024 - Hazi­ran 2026 dönemini kapsayan 2,5 yıllık veriler, piyasada yatırımcı sayısı ile portföy büyüklüğünün tamamen farklı yönlerde hareket ettiğini ortaya koy­du. 2024 yılı ocak ayında yerli yatırımcı sayısı 7 mil­yon 239 bin 205 kişi iken bu sayı 2026 Haziran ayın­da 6 milyon 718 bin 682’ye inerken, yabancı yatırım­cı sayısı 2024 Ocak ayında 28 bin 213 kişi iken bu sa­yı 2026 Haziran ayında 32 bin 219’a çıktı.

Toplam yatırımcı sa­yısı ise 7 milyon 267 bin 418’den 6 milyon 750 bin 901’e düştü. Portföy değeri ise 2024 Ocak ayında 4 tril­yon 653 milyar 102 milyon liradan Haziran 2026’da 9 trilyon 295 milyar 310 mil­yona çıktı.

Yabancı portföy değeri ise 1 trilyon 726 milyar 360 milyon liradan 2 trilyon 999 milyar 954’e yükseldi.

Bu süreçte borsa endeks­leri incelendiğinde ise, pi­yasanın ağırlığı en yüksek ve en likit şirketlerini ba­rındıran lokomotif endeks BIST 30, bu 2,5 yıllık sü­reçteki ayrışmanın merkez üssü oldu. BIST 30’da yer­li yatırımcı sayısı 3 milyon 826 binden 3 milyon 136 bine gerileyerek yaklaşık 690 bin kişi azaldı. Bireysel taraftaki bu adetsel gerile­meye karşın, yerli yatırım­cıların BIST 30’daki port­föy büyüklüğü 1,12 trilyon liradan 2,37 trilyon liraya yükselerek 1,24 trilyon li­ralık artış kaydetti.

Yatırımcının ana adresi BIST30

Söz konusu 2,5 yıllık dö­nemde yabancı yatırım­cıların ana adresi de yine BIST 30 oldu.

BIST 30’daki yaban­cı yatırımcı sayısı 15 bin 344’ten 17 bin 568’e yükse­lirken (2 bin 224 kişi artış), yabancıların bu endekste­ki toplam portföy büyük­lüğü de 922 milyar liradan 1,70 trilyon liraya ulaştı.

Söz konusu 30 aylık veri­ler incelendiğinde, hemen hemen tüm ana endeksler­de yatırımcı sayısı geriler­ken, portföy büyüklükleri yüz milyarlarca hatta tril­yonlarca lira arttı.

Veriler, yatırımcı tercih­lerinin endeksler arasında önemli ölçüde değiştiğini de gösterdi.

En büyük portföy artışı BIST 100’de

Toplam portföy büyüklüğünde en yüksek artış BIST 100 Endeksi'nde gerçekleşti. Endeksin toplam portföy değeri 3,06 trilyon liradan 5,99 trilyon liraya yükselirken, yaklaşık 2,93 trilyon liralık artış kaydedildi. Aynı dönemde yatırımcı sayısı ise 509 bin kişi azalarak 5,10 milyondan 4,59 milyona geriledi. Yabancı yatırımcıların portföy büyüklüğündeki artış ise yaklaşık 955 milyar lira oldu.

Mali endekste iki zıt tablo

BIST Mali Endeksi, toplam portföy büyüklüğünü en fazla artıran endekslerden biri olurken yatırımcı sayısındaki en sert düşüşlerden birini yaşadı. Endeksin toplam portföy değeri 1,58 trilyon liradan 4,04 trilyon liraya yükselerek 2,46 trilyon lira arttı. Buna karşın yatırımcı sayısı 1 milyon 527 bin kişi azaldı. Ayrıca yabancı yatırımcı sayısının gerilediği tek ana endeks de BIST Mali oldu.

BIST 50 de yatırımcı kaybetti, portföy büyüttü

BIST 50 Endeksi’nde toplam portföy büyüklüğü 2,43 trilyon

liradan 4,98 trilyon liraya yükselerek yaklaşık 2,55 trilyon liralık artış gösterdi. Buna karşılık yatırımcı sayısı 769 bin kişi azaldı. Yabancı yatırımcıların portföy büyüklüğü de yaklaşık 923 milyar lira arttı.

En büyük yatırımcı kaybı Katılım Tüm'de

Yatırımcı sayısı en çok BIST Katılım Tüm Endeksi’nde azaldı. Endeksteki yatırımcı sayısı 6,11 milyondan 4,25 milyona düşerken yaklaşık 1 milyon 853 bin kişi piyasadan ayrıldı. Buna rağmen toplam portföy büyüklüğü 1,12 trilyon lira artarak 2,78 trilyon liraya yükseldi.

Teknoloji en hızlı büyüyen endeks oldu

Oransal büyümede öne çıkan endeks ise BIST Teknoloji oldu. Toplam portföy büyüklüğü 149,6 milyar liradan 670 milyar liraya çıkarak yaklaşık yüzde 348 büyüdü. Yabancı yatırımcıların portföy büyüklüğü de 37 milyar liradan 254 milyar liraya yükselirken, yabancı yatırımcı sayısı 2 bin 511 kişi arttı. Buna karşın toplam yatırımcı sayısı yaklaşık 64 bin kişi geriledi.

Hizmetler ve Sınai’de benzer görünüm

BIST Hizmetler Endeksi’nde yatırımcı sayısı yaklaşık 984 bin kişi, BIST Sınai Endeksi’nde ise 1 milyon 116 bin kişi azaldı. Buna rağmen Hizmetler Endeksi’nin toplam portföy büyüklüğü 807 milyar lira, Sınai Endeksi›nin portföy büyüklüğü ise 689 milyar lira arttı.

Yatırımcı kazanan iki endeks

Verilere göre yatırımcı sayısını artırabilen iki endeks öne çıktı. BIST Banka Endeksi’nde yatırımcı sayısı yaklaşık 81 bin kişi, BIST Kurumsal Yönetim Endeksi’nde ise yaklaşık 36 bin kişi arttı. Banka Endeksi’nin toplam portföy büyüklüğü 704 milyar liradan 1,52 trilyon liraya yükselirken, Kurumsal Yönetim Endeksi›nde portföy büyüklüğü 3,39 trilyon liraya ulaştı.

Yabancı yatırımcı sürdürülebilirliği tercih etti

Yabancı yatırımcı sayısındaki en yüksek artış BIST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde gerçekleşti. Endekste yabancı yatırımcı sayısı 3 bin 742 kişi artarak 20 bin 587’ye ulaştı. Aynı dönemde yabancı portföy büyüklüğü yaklaşık 862 milyar lira, toplam portföy büyüklüğü ise 2,27 trilyon lira arttı.