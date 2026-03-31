İşte yeniden
Altının onsu düşünce çarşı karıştı. 1970’lere bakınca uzun zamandır altına göre düşük kalan petroldü oysa. Stagflasyon İzel-Çelik-Ercan şarkısı gibi işte yeniden karşımıza çıkar mı, işte bütün mesele bu. Powell gitti gidiyor, yerine gelen doğan görünümlü şahin mi yoksa güvercin mi korosuna Fed Miran hemen malzemeyi verdi, piyasaları etkilemeden bilançoyu 2 trilyon dolar daraltabilirlermiş. Bizim oralarda bir laf vardır, yürü de boyunu görelim diye.
Biraz altın satıp, swapla döviz likiditeye dönünce ana akım işte yeniden diyerek sahne aldı. Efendim, keşke ons yüksekken satılsaymış, rezervlere dokunulmamalıymış, niye altın satılmış, swap hariç net rezerv şöyle olmuş, vesaire. Oysa daha geçen hafta döviz satılabilir diyen de dövizle piyasaya müdahale mi olur diyen de aynı ana akımdı.
Adana merkez, patlıyor herkes
Çok yazdık burada. Rezerv işine hâkim olmayınca, merkez bankacılığı işleyişini ve analitik bilançoyu bilmeyince gereksiz, abartı ve yanlış bir düzlemde gündem oluşuyor. Dünyada bu kadar tartışılan bir Fed var, bir de bizimki, aynen futbol gibi. Maçın süresinden uzun spor programı tartışması mı olur?
Öncelikle Federal Rezerv Sistemi bir merkez bankası değildir ve para basma yetkisi ABD Kongresinde olduğundan Fed’in anayasaya aykırı olduğu tartışması vardır, bırakın bağımsızlık tartışmasını. New York Fed’in swap işlemlerine bakıldığında, swap hattı kurduğu merkez bankaları ile milyar dolarlarca işlemi görülebilir. En meşhuru ise İsviçre Merkez Bankası ile UBS-Credit Suisse dönemindeki 60 milyar dolarlık swaptır. Hiç o dönemde SNB için swap hariç net rezerv diye bir hesap, rakam duydunuz mu? Duyamazsınız çünkü böyle bir hesap ve tanım dünyada ve bilimde yok. İsteyen hobi olarak hesaplayabilir tabii ki bizdeki de öyle.
Fed anayasaya aykırı
Kaldı ki, hiçbir şey olmasa bile üye olan herhangi bir merkez bankası Bank for International Settlements ile döviz alım satımı, altın swap işlemi de yapabilir. Gelelim döviz satışına. Likidite amaçlı olarak piyasaya dövizle müdahale de edebilir bir merkez bankası. Hiç Bank of Japan döviz satarak Yen’e müdahale edince bilim dışı diyen bir haber oldu mu? Haliyle altın da satılır. Ayrıca sadece pasifle üretilip havada uçuşan rakamlar finansa, likidite hesabına, nakit akımı tablosuna aykırı.
Zerohedge konu edince küreseldeki İrlandalılar konuyu köpürttü. 2010 yılında Dünya Altın Konseyi verileri ile 116 ton altın, 2025 sonunda 616 ton olmuş, üstelik yıllar itibarı ile bugünkü onsun üçte biri, yarısı kadar ortalama fiyatlarla alınmış. Kaldı ki hazine kâğıdı %60’tan aşağı olmayan BOJ, BOE, ECB, Fed bilançolarına göre rezerv kompozisyonu bizde çok daha iyi.
İşte bunlar hep KKM
Nobel anısına İsveç Merkez Bankasından ekonomi ödülü almış Chicago Okulundan Friedman gibi Chicago Boys ekonomistleri Pinochet’ye Şili’de bugünkü Arjantin gibi neoliberal reçeteler sunmuştu. Milei’nin en büyük zararı ekonomide sadece Arjantin’e yaptıkları değil, “enflasyon her zaman her yerde parasal bir olgudur” gibi Friedman benzeri zehirleri piyasaya önümüzdeki 50 sene boyunca yine satacak olması. Merkez bankası zarar etmezmiş, zarar ederse vergilerimizle ödenirmiş. Oysa değerleme hesabında zarar yıllara sari olarak bilançoda taşınabilir, kar ettikçe de azalır. Banque de France, Bundesbank, ECB, Fed 2025 yılı sonunda zarar eden merkez bankaları. Var mı KKM uygulamaları, yok. Bundesbank Başkanı Joachim Nagel açıklaması: “bu muhasebe zararıdır, kar ettikçe azalacaktır, politikamızı etkilemez, rezervlerimiz altın değerlemesinden dolayı güçlü”. Fed’in tahvillerden kaynaklı trilyon dolara yakın bekleyen zararını veya pandemi sonrasında 2 kere 6 ay civarında bırakın bilanço dışını, swapı, bilanço içinde eksi rezerve düştüğünü kaç kişi biliyor?
Rezevlerin önemsiz olduğu, fazlasının da sıkıntı olduğuna kadar literatürde birçok çalışma var. Guidotti-Greenspan kuralında Greenspan borçlar roll etmezse rezerv sorun olabilir der. Suni tartışmalar arasında optimum rezerv oranları gibi VAR olsun bu yazı.
