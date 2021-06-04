İsteğe bağlı sigortalılar ne kadar prim ödeyecek?

İsteğe bağlı sigortalılıktaki prime esas kazançlar ile prim ödeme gün sayıları kısa vadeli sigorta uygulamalarında dikkate alınmaz. Alt sınırdan prim ödemek isteyenler için isteğe bağlı sigorta primi 1.144,80 TL ve üst sınırı ise 8.586,05 TL olacaktır.

İşten ayrılmış olanlar, çalışmayanlar, ev hanımları, öğrenciler gibi aktif olarak bir işyerinde çalışmayanlar emeklilik haklarını sürdürmek için isteğe bağlı sigorta primi ödeyebilmektedir.

İsteğe bağlı sigorta, malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası yönünden sigortalılıklarını kendi istekleriyle devam ettirerek, emeklilik için öngörülen prim ödeme gün sayılarını tamamlamalarına imkân veren bir uygulamadır.

SGK mevzuatına göre isteğe bağlı sigortalı olabilmek için;

- Türkiye'de ikamet etmek,

- 5510 sayılı Kanun’a tabi zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmamak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,

- Kendi sigortalılığı nedeniyle tarafına aylık bağlanmamış olmak,

- 18 yaşı doldurmuş olmak ve isteğe bağlı sigortalı işe giriş bildirgesiyle kuruma başvurmak şartları aranmaktadır. Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinin tesis atölye ve benzeri ünitelerinde çalıştırılan hükümlü ve tutuklulardan, 5510 sayılı Kanun’a göre isteğe bağlı sigortalı olmaya ilişkin şartları taşıyanlar isteğe bağlı sigortalı olabilmektedir.

İsteğe bağlı sigortalılık, isteğe bağlı sigortalılık giriş bildirgesinin veya talep dilekçesinin Kurum kayıtlarına intikal ettiği tarihi takip eden günden itibaren başlar.

4 (a) bendi kapsamında ay içerisinde 30 günden az çalışan ya da tam gün çalışmaması nedeniyle ay içindeki gün sayısı 30 günden az olan sigortalılar şartları yerine getirerek isteğe bağlı sigortaya prim ödeyip noksan sürelerini 30 güne tamamlayabilmektedir.

İsteğe bağlı sigorta ile ödenen primler 4/b kapsamında sigortalılık olarak değerlendirilmektedir. Ancak, ay içerisinde kanunun 4 (a) bendi kapsamında 30 günden az çalışması bulunanlardan aylık çalışma süresini isteğe bağlı sigorta primi ödemek suretiyle 30 güne tamamlayanlar ile kanunun 5 (g) bendine tabi olanların bu süreleri (a) bendi kapsamında sigortalılık süresi olarak değerlendirilmektedir.

İsteğe bağlı sigorta primi, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında, sigortalı tarafından beyan edilecek prime esas aylık kazancın %32'sidir. SGK prime esas kazanç alt sınırı 3.577,50 TL ve üst sınırı ise 26.831,40 TL’dir.

Buna göre alt sınırdan prim ödemek isteyenler için isteğe bağlı sigorta primi 1.144,80 TL ve üst sınırı ise 8.586,05 TL olacaktır.

Bunun %20'si malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi, %12'si genel sağlık sigortası primidir. Kanunun 51 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilenlerden, SGK primine esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak kaydıyla belirlenen günlük kazanç ve gün sayısı üzerinden malûllük, yaşlılık ve ölüm sigortaları ile genel sağlık sigortası primi alınır. Sigortalıların prime esas kazanç ile ilgili olarak beyanda bulunmaları esastır.

İsteğe bağlı sigortalıların primlerinin ait olduğu ayı takip eden ayın sonuna kadar ödenmesi gerekmektedir. Ait olduğu aydan itibaren en geç 12 ay içinde kendileri veya hak sahipleri tarafından gecikme cezası ve gecikme zammıyla birlikte ödenmeyen süreler, hizmet olarak değerlendirilmeyecektir.

Türkiye’de ikamet etmekte iken sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelere çalışmak üzere götürülen Türk işçiler için isteğe bağlı sigorta hükümleri uygulandığından SGK prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak kaydıyla, sigortalı tarafından belirlenen günlük kazanç üzerinden malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi alınır.

İsteğe bağlı sigortalılıktaki prime esas kazançlar ile prim ödeme gün sayıları kısa vadeli sigorta uygulamalarında dikkate alınmaz.