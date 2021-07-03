istegelsin’i dijital marketin ‘Yıldız’ı yapacak

Koç Üniversitesi İşletme Bölümü’nden 2016’da mezun olan Yahya Ülker, üniversite eğitimini tamamlamasının ardından, Londra merkezli Kantar Ajansı’nda, İsviçre merkezli bisküvi üreticisi Kambly SA’da ve Credit Suisse’te bankacılık alanında kariyerine devam etti. Yıldız Holding’deki kariyerine 2018 yılında Holding’in inovasyon merkezi (şirketi) olan Northstar Şirketi’nde başlayan Ülker, görevi süresince üniversite ve sanayi işbirlikleriyle Holding’in geleceğe yatırımı olan inovasyon projelerinin hayata geçirilmesinde aktif rol oynadı.

Yıldız Holding’in geleceğini yönetecek olmasının yanı sıra yeni nesil girişimler üreten ve destekleyen Yahya Ülker, 2019 yılında bu anlamda Yıldız Ventures Girişim Ofisi’ni kurdu. Holding’in stratejisine değer katacak sektörlerde kurum içi girişimleri inkübe etmek ve girişimcilik ekosistemini desteklemek için çalışan ekiplere liderlik eden Yahya Ülker’in Kerim Ülker adında iki yaşında oğlu var. Doğal olarak benim için farklı bir deneyim bu sohbet… Yahya Ülker ile Yıldız Ventures ve en gözde girişimi olan İstegelsin’i konuştuk.

● Yıldız Ventures ’dan biraz bahseder misiniz?

Bu soruya yanıt verirken, öncelikle içinde bulunduğumuz girişim ekosistemini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Dijitalde başlamış ancak etkileri dijital dünyanın çok ötesine geçmiş büyük bir dönüşümle karşı karşıyayız. Bu dönüşüm yalnızca yepyeni iş alanlarının doğuşuyla ya da daha önce mevcut olmayan ihtiyaçların hızla tüm dünyaya yayılan birer iş fikri olarak karşımıza çıkmasıyla sınırlı değil. Aynı zamanda bugüne kadar iş olarak tanımladığımız her sürecin farklı şekilde de yapılabileceğine şahit oluyoruz ve bulduğumuz bu yeni yollar kısa sürede yeni standartlara dönüşüyor. Yeni nesil girişim kültürüne ilişkin bu farkındalıkla Yıldız Ventures’ı 2019’da kurduk.

Yenilikçi ve potansiyeli olan iş fikirlerinin gelişimine yön vermeyi, yenilikçi yaklaşımları mevcut işlerimize adapte ederek operasyonlarımızı geliştirmeyi ve girişimcilik ekosistemini destekleyip, büyütmeyi ve aynı zamanda dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bu çerçeve içinde, inkübasyon, finansal yatırım ve merkezi uzmanlık noktasında verdiğimiz stratejik ve operasyonel destek ana odak noktalarımızı oluşturmakta. İnkübasyon kapsamında bu doğrultuda, Ülker ve GODIVA gibi köklü markalarımızla faaliyet gösterdiğimiz gıda alanının yanı sıra ŞOK Marketler ve Bizim Toptan ile ülke çapında yaygın bir ağa sahip olduğumuz perakende sektörüne ilişkin girişimlere odaklanıyoruz. Finansal yatırım tarafında ise, her sektörden girişime açık bir yapımız var.

EN AZ ÜÇ ERKEN AŞAMA START-UP’A DAHA YATIRIM PLANLIYORUZ

● Yaptığınız yatırımlar, bu girişimlerin geldikleri noktalar hakkında bilgi verir misiniz?

Türkiye’nin ilk online süper marketi istegelsin, 30 milyon dolarlık yatırımla Yıldız Ventures’ın şimdiye kadarki en büyük inkübasyon girişimi oldu. Kısa sürede sektörün önemli oyuncularından biri olan istegelsin, 7 binden fazla ürün çeşidini müşterilerine, onların seçtiği zaman aralığında eksiksiz bir şekilde ulaştırıyor. Global iş ortağımız Chicago merkezli Sente Foundry ile birlikte yürüttüğümüz hızlandırma programımızla, erken aşama gıda girişimlerine yatırım ve destek fırsatı sunuyoruz. 2020 yılındaki ikinci hızlandırma programımız neticesinde Arkim, Paragon Pure ve Nom şirketlerine yapılan toplam 150 bin dolarlık yatırımla, iki hızlandırma programında toplam 6 start-up’a 300 bin doların üzerinde yatırım yapıldı. Bu yıl gıda alanında en az üç erken aşama startup’a daha yatırım yapmayı planlıyoruz.

● En büyük yatırımınızı istegelsin’e yaptığınızı söylediniz. Bu yatırım kararını nasıl aldınız?

Yıldız Ventures, kurulduktan kısa bir süre sonra Türkiye’deki girişimcilik ekosisteminin en büyük finansal yatırımcılarından biri haline geldi. Ekip, ürün, iş modeli, ticarileştirme stratejisi, hedef pazarlar gibi kriterlere göre girişimleri değerlendirip yatırım kararı veriyoruz. Tüm bu ölçütlere göre yapılan değerlendirmenin sonucunda, başarıyla hayata geçirilen projeler arasında, son dönemin dikkat çeken girişimi istegelsin de yer aldı. Türkiye’nin ilk online süpermarketi istegelsin, Yıldız Ventures’ın 30 milyon dolarlık yatırımıyla sektörde kısa sürede en önemli oyunculardan biri haline geldi.

2.5 milyon abonesi var

istegelsin, şu anda İstanbul’un yanı sıra Ankara, İzmir, Kocaeli, Bodrum, Eskişehir ve Manisa’da toplam 17 dağıtım merkezi ile hizmet veriyor. Şirket, pandemiyle geçen 2020 yılında 10 kat büyüme gösterdi. 2019 le kıyaslandığında 2020’de müşteri sayısı yüzde 138 oranında arttı. Şu anda istegelsin’in 4 milyonun üzerinde indirilme sayısı ve 2.5 milyon aktif kullanıcısı var. 240’tan fazla tedarikçisi bulunan istegelsin’de an itibariyle 7 bin çeşit ürün sipariş edilebiliyor.