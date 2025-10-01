İstihdam sağlayan/ geliştiren “verimli/ karlı iş alanları”, “eğitimle” artırılabilir/ azaltılabilir…
İşgücü vasıfları taşıyıp, iş aramayanların sayısı resmi veriye göre 12.2 milyonu aştı…
Gelişmiş ülke hesaplarıyla 16 milyona yaklaştı…
***
26 yaş altı 7 milyon gencimiz ise: Niteliksiz üniversitelerde 5-6-7 yıl zaman geçirmeye, yeteneklerini törpületmeye devam ediyor…
***
O 7 milyonun, en verimli çağında; Pratikten uzak bırakılmasına (Ve iş gücü sayılmamasına) herkes seyirci kalıyor…
Hatta;
Uygulanan politikanın aksini (Niceliğe değil niteliğe odaklanılması gerekliliğini..) savunanlar, “eğitim düşmanı” diye nitelendiriliyor…
***
Ortaokul ve liselerin eğitimi, yönlendirmesi, niteliği mi?
Her şey ortada, herkes farkında…
***
Silikon Vadisi’nde bir profesörden dinlemiştim…
“Doktoraya gelen Türk öğrenciler, teoride mükemmele yakınlar…
Ama…
Pratikleri yok! Bilgilerini ticarileştiremiyorlar…”
***
O profesör…
Okulun masraflarını çıkarabilmek adına, okula ait arazide “Silikon Vadisi’ni kuran Stanford Üniversitesi’nin öğretim üyesiydi…
***
Eklemişti…
“Teori işin detayı/yarısından da azı… Yetenek, çaba, pratik, hayal gücü, ha yat bilgisi ve girişimdir işin bütünü…
Ve tabi bu özellikleri uygulayabileceğin bir ekosistem (hukuk, destek, dün yayı okuyabilen aile/ebeveyn…) de ol malı…”
VELHASIL
Kimler çıktı, bu düşüncedeki Stanford’tan?
Google kurucuları Sergei Mikhailovich Brin ve Larry Page…
Tesla’yı geliştiren Elon Musk…
Instagram’ın kurucuları Kevin Systrom, Michel Krieger…
Youtube’in kurucusu Jawed Karim…
Microsoft’u büyüten Steve Ballmer…
Netflix’in kurucusu Reed Hastings…
Linkedin’in kurucusu Reid Hoffman…
Paypal’ın kurucusu Peter Thiel…
Reliance Industries ile dünyanın en zengin 15’inci adamı olan Mukesh Ambani…
Ve dünya ekonomisine yön veren yüzlercesi…
***
Biz mi?
Okul sayısı ve binalarının tasarımıyla övünmeye; işsizlik, enflasyon, açık verileriyle üzülmeye devam…
