İstihdam sağlayan/ geliştiren “verimli/ karlı iş alanları”, “eğitimle” artırılabilir/ azaltılabilir…

İşgücü vasıfları taşıyıp, iş aramayanların sayısı resmi veriye göre 12.2 milyonu aştı…

Gelişmiş ülke hesaplarıyla 16 milyona yaklaştı…

***

26 yaş altı 7 milyon gencimiz ise: Niteliksiz üniversitelerde 5-6-7 yıl zaman geçirmeye, yeteneklerini törpületmeye devam ediyor…

***

O 7 milyonun, en verimli çağında; Pratikten uzak bırakılmasına (Ve iş gücü sayılmamasına) herkes seyirci kalıyor…

Hatta;

Uygulanan politikanın aksini (Niceliğe değil niteliğe odaklanılması gerekliliğini..) savunanlar, “eğitim düşmanı” diye nitelendiriliyor…

***

Ortaokul ve liselerin eğitimi, yönlendirmesi, niteliği mi?

Her şey ortada, herkes farkında…

***

Silikon Vadisi’nde bir profesörden dinlemiştim…

“Doktoraya gelen Türk öğrenciler, teoride mükemmele yakınlar…

Ama…

Pratikleri yok! Bilgilerini ticarileştiremiyorlar…”

***

O profesör…

Okulun masraflarını çıkarabilmek adına, okula ait arazide “Silikon Vadisi’ni kuran Stanford Üniversitesi’nin öğretim üyesiydi…

***

Eklemişti…

“Teori işin detayı/yarısından da azı… Yetenek, çaba, pratik, hayal gücü, ha yat bilgisi ve girişimdir işin bütünü…

Ve tabi bu özellikleri uygulayabileceğin bir ekosistem (hukuk, destek, dün yayı okuyabilen aile/ebeveyn…) de ol malı…”

VELHASIL

Kimler çıktı, bu düşüncedeki Stan­ford’tan?

Google kurucuları Sergei Mikhailovi­ch Brin ve Larry Page…

Tesla’yı geliştiren Elon Musk…

Instagram’ın kurucuları Kevin Syst­rom, Michel Krieger…

Youtube’in kurucusu Jawed Karim…

Microsoft’u büyüten Steve Ballmer…

Netflix’in kurucusu Reed Hastings…

Linkedin’in kurucusu Reid Hoff­man…

Paypal’ın kurucusu Peter Thiel…

Reliance Industries ile dünyanın en zengin 15’inci adamı olan Mukesh Am­bani…

Ve dünya ekonomisine yön veren yüzlercesi…

***

Biz mi?

Okul sayısı ve binalarının tasarımıy­la övünmeye; işsizlik, enflasyon, açık verileriyle üzülmeye devam…