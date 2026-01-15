İstihdama şartlı destek, “ihracatta rekor”, “ithalatta düşüş” getirdi…

Dün, Çin’deki “rekor istihdam artışı”nı yazmıştım…

★ ★ ★

“1 yılda 12 milyon kişinin istihdama katıl­ması” konusunda, bazı okurlarımdan çeşitli yorumlar geldi…

Soruyla karışık yorumlardan biri,

“Bizde olduğu gibi, Çin’de de kamu per­soneli alımlarının yoğun olduğu belirtil­mişti…

Bu bilgi gerçek mi?”

★ ★ ★

Veriye göre, kamu personeli alımı 300 bin civarında kalmış…

★ ★ ★

Dikkat çeken ise…

Üreticiye, “ithalatı düşürecek yeni ya­tırımlarını” ve/veya “üretimini” ve/veya “ihracatını” artırma şartı ile:

Mevcut ve yeni istihdamı için prim/vergi desteği verilmiş…

Bu nedenle yeni istihdam da 11.7 milyonluk artış kaydedilmiş…

★ ★ ★

Burada farklı bir konu da dikkat çeki­yor:

Çin’in 2025 yılında ihracat rekoru kırması, ithalatını ise düşürmesi, şartlı destek alan üreticinin de sözünü tuttuğunu, “sözünü tutmak için çabaladığını” gösteriyor…

★ ★ ★

Dün açıklanan Çin dış ticaret verileri şöyle diyor:

2025’te ihracat yıllık bazda yüzde 5.5 artışla 3.77 trilyon dolara ulaştı…

İthalat ise 2.58 trilyon dolar ile geçtiğimiz yılın altında kaldı…

VELHASIL

ABD ve AB’nin yoğun çabasına, ticaretteki engellemelerine rağmen, Çin kendini aştı…

Ve…

Bu engellemelere rağmen dış ticaret faz­lası, 1.2 trilyon dolara ulaşarak, tüm za­manların rekorunu kırdı…

Bu engellemelere rağmen, yıllık istih­dam artışı 12 milyona yaklaştı…

★ ★ ★

Ayrıca Çin bunu:

ABD’ye ihracatının yüzde 20 azaldığı;

Küresel ticaret ivmesinin zayıfladığı ve da­ha da zayıflayacağı endişelerinin arttığı bir yılda başardı…

★ ★ ★

Üreticiye verilecek kamu desteğinin ve o desteği “verimli mal ve hizmet üretimi” temelinde değerlendirme sözü vererek, o sözü tutan üreticilerin, ekonomileri nereye götürebileceğini, bir kez daha gösterdi…