İstihdamı artırmayı ve ihracatımızı geliştirmeyi misyon edindik

İsmail Ali ŞAHİN

ÇAĞSİAD Yönetim Kurulu Başkanı

Yaklaşık 1000’in üzerinde üyesi ve yine binlerce gönüllüsü olan Çağdaş Sanayici ve İşadamları Derneği (ÇAĞSİAD) bir KOBİ örgütlenmesiyiz. Referansla üyeliğin mümkün olan, yurtdışında ve yurtiçinde temsilciliklerimizin bulunduğu derneğimiz çağdaş dünya görüşüne sahip KOBİ’lerden oluşmakta. ‘Tanıştır, çalıştır, kaynaştır ve geliştir’ ilkesi ile üyelerimizin büyümesini hedefleyen istihdamın arttırılması ve ülke ekonomisine güç katmayı hedefliyoruz.

Üyelerimizin kendilerini daha iyi tanıtmaları için fuar düzenliyoruz

Pandemi ile başlayan, devamında konteyner sıkıntısı ile devam eden son olarak da enerji yetersizliği, hammadde üretiminde ve tedarik temininde aksamalara neden oldu. Bu da fiyatların hızla yukarı çıkmasına sebeb olmuştur. Kendi markası olan üyelerimizin yanında, daha çok fason üretim yapan KOBİ’lerimiz ürün ve hammaddeye ulaşmakta zorlanmışlardır. Bu durumdan olumsuz etkilenen, eşit şartlarda rekabet ortamı bulamayan bazı üyelerimiz kepenk kapatmak zorunda kaldılar. Hammaddeye ulaşmada sıkıntı yaşanmasından dolayı üretim yapmakta zorlandık. Bütün olumsuzluklara rağmen bir araya gelerek birbirimizi motive etmeye çabalamaktayız. Tek çıkış yolunun çalışmak, üretmek ve paylaşmak olduğunu bilerek faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Örgütlenme bilincinin yeteri kadar gelişmemesi, Gelişmiş ülkelere oranla STK sayısının ve STK üyelerimizin çok az olması, Sektörel, mesleki ve yöresel olarak kurulan derneklerde aidiyet duygusu oluşturmanın zor olması diyebiliriz. ÇAĞSİAD olarak biz, inanç ve siyaset uzak olmaya çalıştık. KOBİ’lerimizin birlikte güçlenmesini amaçladık. Örgütlenme bilincinin arttırılması önemlidir. Ortak satın almalarla dernek üyelerine katkıların sunulması, hem kişisel hem de kurumsal gelişmelerin sağlanmasına yönelik eğitim faaliyetlerinin geliştirilmesi gerekir. Bir diğer sorunumuz KOBİ’lerden oluşan dernek üyelerimizin çoğu birinci kuşak işletmelerdir. Bu da tecrübe aktarımı olmadan kendi kendilerine öğrenmeyi gerektiriyor. Hata yapma olasılıkları artmaktadır. Yine ÇAĞSİAD olarak üyelerimizle tecrübe aktarımı toplantıları yaparak kazanılmış tecrübeleri paylaşmaktayız. ÇAĞSİAD olarak üyelerimizin kendilerini daha iyi tanıtmaları için fuar düzenliyoruz. Üye kataloğu ile üye tanıtımlarına yardımcı oluyoruz. Fasondan çıkıp kendi markalarını oluşturması ve ihracata yönelmesi yönünde eğitim çalışmaları sunuyoruz.

Ekonomideki payımızı güçlendirmek istiyoruz

Pandemi ile yavaşlayan çalışmalarımızı güçlendirmeye çalışıyoruz. Yeni sürece uyum sağlamaya önem verdik. Dijital ortamları kullanıp iletişimimizi azaltmamaya çalıştık. Hazırdaki şubelerimizin yapısını güçlendirip etkinliklerine destek sunuyoruz. Yeni şube çalışmalarını ve temsilcilik sayılarını arttırmaya özen göstermekteyiz. Özellikle yurtdışındaki temsilci arkadaşların desteği ile üyelerini yurtdışı pazarlarda güçlendirmek için hedef geliştirdik. Yurtiçi ve yurtdışı ticari ilişkilerimizi geliştirip ekonomideki payımızı güçlendirmek istiyoruz. Daha çok iletişim, daha çok ticari ilişki, daha çok proje ve daha etkin ÇAĞSİAD diyerek çıktığımız bu yolda ülke ekonomisine katkı sunmak, istihdamı artırmak ve ihracatımızı geliştirmek en önemli misyonumuzdur. Bunun yanında sürdürülebilir sosyal sorumluluk projeleri ile doğaya ve insanlara dokunmaya çalışmaktayız.