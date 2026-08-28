İstihdamın sigortası KOBi’ler

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de istih­damı sırtlayan küçük ve orta boy işletmeler (KO­Bİ), 2025 yılında da ekonomi­nin belkemiği ve sosyal yapıda denge unsuru olmaya devam etti. Tüm aktif girişimlerin sa­yıca yüzde 99,8’ini oluşturan KOBİ’ler geçen yıl istihdamın yüzde 73’ünü, üretimin yüz­de 55,9’unu, cironun yüzde 65,7’sini, katma değerin yüzde 53,2’sini gerçekleştirdi.

Türkiye İstatistik Kuru­mu’nun (TÜİK) açıkladı­ğı 2025 yılı sanayi ve hizmet istatistiklerine göre ülkede­ki toplam aktif girişim sayısı 2025 yılında 73 bin 278 artışla 4 milyon 16 bin 59’a ulaştı. Ge­çici sonuçlara göre 2025 yılın­da girişimlerdeki toplam çalı­şan sayısı 333 bin 810 kişi ar­tarak 20 milyon 122 bin 817’ye ulaştı. İşletmelerin toplam ci­rosu yüzde 36,2 artarak 124 trilyon 816,3 milyar TL, mal ve hizmetlerin toplam satın alışları yüzde 35,9 artışla 108 trilyon 506,6 milyar TL, üre­tim değeri yüzde 34,2 artışla 71 trilyon 35 milyar TL, faktör maliyetiyle katma değer yüz­de 41 artışla 22 trilyon 201,3 milyar TL olarak gerçekleşti.

KOBİ sayısı 4 milyonu aştı

2025 itibarıyla tüm girişimle­rin 4 milyon 9 bin 822’sini 1-250 arası çalışanı bulunan küçük ve orta boy işletmeler oluştur­du. 250 üzeri çalışanı bulunan büyük işletmelerin sayısı 6 bin 237’ye gerilerken geçen yıl sa­yıları 73 bin 280 artan KOBİ’ler ilk kez 4 milyonu aştı. 2025 yı­lında toplam istihdamın 14 mil­yon 685 bin 419’u, cironun 81 trilyon 946 milyar liralık bölü­mü, mal alım satımlarının 74 trilyon 64 milyar liralık kısmı, üretim değerinin 39 trilyon 906 milyar lirası, faktör maliyetiy­le katma değerin 11 trilyon 801 milyar liralık bölümü KOBİ’ler tarafından gerçekleştirildi.

100 girişimden 94’ü “mikro” işletme

Tüm girişimler içinde sa­yıca en büyük kesim, KOBİ kapsamında yer alan 1-9 arası çalışanı bulunan “mikro” iş­letmeler. Yıllık net satış hası­latı veya mali bilançosundan herhangi biri 10 milyon TL’yi aşmayan, çoğunda çalışanlar sahibi veya ortağından olu­şan girişimler olan “mikro” işletmeler 2025 itibarıyla 3 milyon 772 bin 33’le tüm gi­rişimlerin de yüzde 93,9’ünü oluşturdu. Önemli bölümü “aile işletmesi” vasfındaki bu işletmeler, tek başlarına ba­kıldığında ekonomiye katkısı önemsiz görülse de istihdama en büyük katkıyı sağlayan ke­sim. 2025’te tüm çalışanların yüzde 36,4 oranındaki 7 mil­yon 334 bin 66’sı bu işletme­lerde istihdam edildi.

Yine KOBİ tanımında yer alan, yıllık çalışan sayısı 10- 49 arasında ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosun­dan herhangi biri 100 milyon TL’yi aşmayan “küçük” işlet­me kategorisindeki KOBİ’le­rin sayısı, 203 bin 717, yıllık çalışan sayısı 50-249 arasında ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhan­gi biri 1 milyar lirayı aşmayan “orta” büyüklük kategorisin­deki KOBİ sayısı da 34 bin 72 olarak gerçekleşti.

2025 yılında cironun yüz­de 34,3’ü 250’nin üzerinde ki­şi çalıştıran büyük işletme­ler, yüzde 25,8’i çalışan sayısı 10’dan az mikro, yüzde 19,8’i 10-49 çalışanı olan küçük ve yüzde 20,1’i 50-249 çalışanı olan ortak büyüklükteki işlet­melerde gerçekleşti. İstihda­mın ise yüzde 36,4’ünü mik­ro, yüzde 27’sini büyük, yüzde 19,6’sını küçük ve yüzde 17’si­ni orta büyüklükteki işletme­ler gerçekleştirdi.

Orta sınıfın sigortası, sosyal denge unsuru

Analistler, KOBİ’lerin sadece birer finansal aktör değil, aynı zamanda toplumsal istikrarın en büyük sigortası olduğunu vurguluyor. Büyük holdinglerin ve çok uluslu şirketlerin kriz dönemlerinde hızla istihdam daralmasına giderek refleks gösterdiği piyasalarda, KOBİ’ler esnek yapıları ve yerel bağları sayesinde istihdamı son ana kadar koruma eğilimi gösteriyor.

Gelirin tabana yayılmasını sağlayan, tekelciliği önleyen ve rekabeti canlı tutan küçük işletmeler, Türkiye’de orta sınıfın varlığını sürdürebilmesi için en kritik ekonomik bariyer niteliği taşıyor. Özellikle mikro işletmeler, büyük sermayeye ulaşamayan milyonlarca hane için bağımsız bir geçim kapısı ve sosyal mobilite aracı işlevi görüyor.

Fabrikalardan mahalle aralarına kadar uzanan bu kılcal damarlar tıkanmadığı sürece, makroekonomik şokların toplumsal tabandaki yıkıcı etkisi de büyük ölçüde absorbe edilmiş oluyor. Bu yönüyle KOBİ’ler, ekonomik birer birim olmanın ötesinde, toplumsal piramidin çökmesini engelleyen en güçlü harç konumunda bulunuyor.

AB’de de benzer tablo

KOBİ’lerin ekonomideki ağırlığı sadece Türkiye’ye özgü bir durum değil. Avrupa Komisyonu (European Commission) ve Eurostat verilerine göre, AB genelindeki tüm işletmelerin de yüzde 99,8’ini KOBİ’ler oluşturuyor. AB genelinde 34 milyondan fazla KOBİ, yaklaşık 85 milyondan fazla insana iş kapısı sağlayarak özel sektör istihdamının üçte ikisini sırtlanmış durumda. Ancak Türkiye, yüzde 73’lük KOBİ istihdam payı ile AB ortalamasının (yüzde 63,5) oldukça üzerinde bir sosyal yükü bu kesime yüklüyor. Katma değer üretiminde ise AB’deki KOBİ’ler toplam değerin yüzde 50’sinden fazlasını üretirken, Türkiye’de de bu oran yüzde 53,2 ile paralellik gösteriyor. Dünya Bankası (World Bank) verileri ise KOBİ’lerin dünya genelindeki istihdamın yarısından fazlasını oluşturarak küresel istikrarın kilit taşı olduğunu belgeliyor.

“Mikro”larda verimlilik tuzağı

Tüm girişimler içinde sayıca en büyük kesimi oluşturan esnaf sanatkâr, şahıs firmaları, küçük atölyeler gibi “mikro” işletmeler her 3 çalışandan birine iş kapısı sağlarken, veriler bu işletmelerin “verimlilik tuzağı” içinde sıkıştığını gösteriyor. İstihdamın yüzde 36,4’ünü sırtlayan mikro işletmeler, toplam cirodan 32 trilyon 242,8 milyar TL ile yüzde 25,8 pay alırken, üretilen toplam katma değerde 3 trilyon 179,1 milyar TL ile ancak yüzde 14,3’e pay alabildi.

Bu tablo, mikro işletmelerin kitlesel olarak devasa bir insan gücü barındırmasına rağmen, sermaye yetersizliği ve düşük teknoloji nedeniyle harcadığı emeğin karşılığında yüksek ekonomik değer üretemediğine işaret ediyor. Finansal güç ve yüksek katma değerli üretim ise az insanla devasa değer yaratan büyük ölçekli şirketlerin elinde kalmaya devam etti. Sayıları sadece 6 bin 237 olan büyük şirketler, istihdamın yaklaşık dörtte birini sağlamasına rağmen, yüksek verimlilikleri sayesinde 10 trilyon 400 milyar TL ile toplam katma değerin yarıya yakınını tek başına üreterek KOBİ’lerle arasındaki makası açmayı sürdürdü.

İstihdamda hizmetler üretim değerinde imalat

Geçici sonuçlara göre 2025 yılında faal olan girişimlerin yüzde 48,4’ü hizmet, yüzde 31,6’sı ticaret, yüzde 12,4’ü sanayi sektöründe yer aldı. İstihdamda ise hizmet sektörü toplam istihdamın yüzde 41,2’sini oluştururken sanayi sektörünün istihdam payı yüzde 26,1 oldu.

Ticaret sektörü ciroda yüzde 46,8’lik pay ile ilk sırada yer aldı. Girişimlerin en fazla yer aldığı ve istihdam payı en yüksek olan hizmet sektörünün ciro payı yüzde 17,8, sanayi sektörünün ciro payı ise yüzde 28,5 oldu.

Türkiye geneli üretim değerinde en yüksek değeri imalat aldı. Üretim değeri 2025 yılında imalatta 27 trilyon 886 milyar TL, ticarette 9 trilyon 134 milyar TL, inşaatta 7 trilyon 976 milyar TL, ulaştırma ve depolamada 6 trilyon 801 milyar TL, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımında 4 trilyon 422 milyar TL olarak gerçekleşti.