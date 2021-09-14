‘İstiklal Sergisi’yle mücadele hikayesini yaşatıyoruz

İzmir’in kurtuluşu 9 Eylül, tüm milli mücadelenin sembol günlerinden biri. İş Sanat ekibi ve bir grup kadın gazeteciyle birlikte İzmir’de, kurtuluşun 99’uncu yıldönümü kutlamalarını izlerken “Bu şehir bayram yapmayı biliyor” dedik. Biz de İş Sanat imzasıyla, ilki yine milli mücadelenin sembollerinden 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yıldönümünde açılan İstiklal Sergisi’nin İzmir’e özel tasarımını görmek için buradayız.

İzmir Kültürpark’ta izleyicilerle buluşan İstiklal Sergisi’nin küratörlüğünü İzzeddin Çalışlar yaptı. Sergi tasarımı ve grafik tasarım ise Cem Kozar, ışıl Ünal Kozar, Ömercan Çakır, Ergin Taşcı ve Serra Uludağ’a imzası taşıyor.

Büyük Zafer’in 100. yılına doğru

İstanbul’dan İzmir’e taşınan İstiklal Sergisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde, genişletilmiş olarak yeniden tasarlanmış. İstanbul’da gezdiğimizden oldukça farklı belge, video ve fotoğraflar dikkat çekiyor. “Büyük Zafer’in 100. Yılına Doğru” başlığıyla açılan serginin İzmirlilerin hafızasında önemli izler bırakmasını beklediklerini belirten İş Sanat Genel Müdürü Zuhal Üreten, ilk andan itibaren gördükleri ilgiden oldukça memnun.

2019’da İstanbul’daki Türkiye İş Bankası Müzesi ve Ankara’daki İktisadi Bağımsızlık Müzesi’nde eş zamanlı olarak açılan İstiklal Sergisi’nde Türkiye’nin verdiği bağımsızlık mücadelesinin tüm boyutlarıyla bin dolayında özgün belge, fotoğraf, film ve obje aracılığıyla anlatıldığını belirten Üreten, “İstiklal sergisi, pandeminin getirdiği kısıt ve tedbirlere rağmen İstanbul ve Ankara’da 650 bin ziyaretçiye ulaşarak kırılması zor bir rekora imza attı” diyor.

Sergiye İzmirlilerin ilgisi de Ankara ve İstanbul’dan aşağı kalmayacak gibi görünüyor. Günlük 7 bin ziyaretçinin gördüğü sergide yeni bir rekor kırılabileceğini ifade eden Zuhal Üreten, İzmir’in kurtuluşunun 100’üncü yılına da bu projeyle damga vurmak istediklerinin altını çiziyor. Diyor ki, “Sergimiz bir yıl boyunca İzmir’de kalacak. Gençler, çocuklar bu süreci daha iyi hissetsin istiyoruz. Bu amaçla çeşitli workshoplar planlandı. Halkla tarihçileri bir araya getirecek sohbetler tasarlandı. İstiklal Sergisi’nin başarısı, bizi o yakından bildiğimiz mücadele hikayesinin içine çekmesi. Hikayeye girmemize izin veren tasarımı. Elbette İzzeddin Çalışlar’ın da müthiş bir başarısı var.”

Sergi İzmir’e hazırlanırken kentin Milli Mücadele’deki yeri ve öneminin altını çizen eklemelerle zenginleştirilmiş. Yerel kaynaklar ve koleksiyonerlerden alınan destekle İzmir’in önemini vurgulayan bir giriş bölümü eklenmiş. Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemi, Balkan Savaşları ve Büyük Harp’e değindikten sonra “Mütareke ve İşgal”, “Direniş ve Kuvayı Milliye”, “Düzenli Ordu ve Sathı Müdafaa”, “Hukuk ve Taarruz”, “İstiklal ve Cumhuriyet” başlıkları altında toplanan içeriğe İzmir’in kurtuluşuna dair yeni unsurlar da ilave edilerek kompozisyon tamamlanmış.

İş Sanat’ın planlarında İstiklal Sergisi’ni 100. Yıl konseptiyle devam ettirmek var. Bu anlamda 2022’nin önemli olduğunu belirten Genel Müdür Zuhal Üreten, arkasından hem Cumhuriyet’in hem de İş Bankası’nın 100. Yılı olan 2023 için de özel projeleri olduğu bilgisini veriyor. Üreten, “Sergi şimdi bir yıl İzmir’de. Başka teklif eden iller de var. Sonrasında nasıl ilerleyeceğimize dair planlama yapacağız” diyor.

İstanbul’da yeni sergi hazırlığı var

İş Sanat’ın İstiklal Sergisi, İzmir’e gitmeden önce İstanbul’daki İş Bankası Müzesi’nde tarih meraklılarıyla buluşuyordu. Şimdi sergiden boşalan alanda yeni bir proje için çalıştıklarını belirten Zuhal Üreten bu kez de “Bir Asrın Ardından” konseptiyle yine tarih, ruhu olan bir tasarım yaptıklarını söylüyor.