İstişarelerimizi yaptık, İTO’da bir dönem daha…

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç’in daveti ile bir grup gazeteci, Barselona’da düzenlenen Mobile World Congress (MWC) Fuarı’nı izledik. İTO, 2012’den beri mobil teknolojiler ağırlıklı bu önemli fuarın Türkiye milli katılımını düzenliyor. Toplamda 30 teknoloji şirketimizin katılım sağladığı fuar, pandeminin olumsuz etkilerinden tamamen sıyrılmış. Başkan Avdagiç, fuara katılan bütün firmalarla yakında ilgilendi. İTO’nun kurumsal iş birliklerini geliştirmek için de ayrıca diğer ülkelerin benzer kurumlarıyla önemli görüşmeler yaptı. MWC’nin İstanbul’da da yapılması için girişimlerde bulundu. Fuarın ilk akşamında uzunca bir sohbette sorularımızı da yanıtladı. Rusya Ukrayna savaşında devlet politikamızın doğru olduğunu düşünüyor ve savaşın Türkiye’ye en olumsuz etkilerinin turizmde aksama ile enerji fiyatlarında yükselişlerden kaynaklanabileceğini söylüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ‘yerel paralarla ticaret’ konusunun bu dönemde Rusya ve Türkiye için çok önemli çözüm olacağını belirtiyor. Avdagiç’e, tabii ki İTO ve İstanbul özelinde sorular sorduk.

İTO başkanlığına tekrar aday olacak mı?

İTO Başkanı Avdagiç’e, bu yıl içinde yapılacak Oda seçimlerinde başkanlık için ‘tekrar aday mısınız’ diye sordum ve çok net yanıt verdi: “Oda seçimleri 1 Ekim-30 Kasım arası kanunen yapılmak durumunda. İTO’da da seçim olacak. Arkadaşlarımızla gerekli istişarelerimizi yaptık. Önümüzdeki dönem için tekrar çalışmalara başladık. Bugüne kadar yol yürüdüğümüz arkadaşlarımızla eğer İstanbul iş dünyası bizi bu göreve layık görürse (bu kişisel bir şey değildir, bir ekip işidir) geldiğimiz bir çizgi var. İstanbul iş dünyasının tamamını kucaklayacak şekilde tekrar çalışmamızı yapıp başladığımız işleri devam ettirme öngörümüz var.” Avdagiç’in İTO Başkanlığına devam için Ankara’nın da desteğini aldığını anlıyoruz. Bunun en önemli işaretlerinden biri kısa süre önce THY Yönetim Kurulu Üyeliği koltuğuna da oturmasıydı. Barselona’daki sohbetimizde, Ankara ile ilişkileri vurgulayan şu cümleleri de kayda değer: “İTO yönetimi olarak, Hazine ve Maliye Bakanımız, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız ve Ticaret Bakanımız ile çok sıkı temas halindeyiz. Her üç bakanlığımız ile de sonuç odaklı görüşmelerimiz oluyor. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Her dediğimiz kabul oluyor mu? Bu, pratikte mümkün değil ama her sorunumuzu paylaşabiliyoruz.”

Fuar alanının tapusunu 40 yıl sonra aldık

Başkan Avdagiç’e, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi (İDTM) fuar alanını soruyorum, şöyle yanıtlıyor: “Kiracımızla hukuki işlemlerimiz bitti, üst mahkemelerde de tescil edildi, konu kapandı. Yerin tapusunu da 40 yıl sonra nihayet alabildik, onu da İTO adına iftiharla söylüyorum. Pandemi dönemini fırsat gördük ve inşaata giriştik, her şey sıfırdan yapıldı. 100 bin metrekarelik bir alan yenilendi. Biz mekânın sahibi olarak asla fuar organizatörü olmayacağız. Geçen hafta fuar düzenleyen büyük küçük 30 şirketle toplantı yaptık. Dedik ki ‘bir hol isteyene de 10 hol isteyene de kapımız açık. Misyonumuz, kaliteli fuar mekânı sağlayan bir şirket olmak.”

CNR, fuar yapacaksa kapımız açık

İTO ile kiracılık ilişkisi nedeniyle uzun yıllar mahkemelik olan iş insanı Ceyda Erem’e ait CNR Fuarcılık ile ilgili de “Kesin talimatım var. CNR’dan gelen fuar yapma taleplerine diğer fuar yapımcılarına nasıl davranıyorsak öyle yanıt verilecek. CNR kapımızı çalıp ‘fuar yapmak için yer kiralamak istiyorum’ derse ‘buyurun, şartlarımız bunlar. Ver çeklerini, yap sözleşmeni Allah’ın selameti üzerine olsun’ diyeceğiz” şeklinde konuşan İTO Başkanı Avdagiç, devraldıkları fuar alanlarına yeni holler ekleyeceklerini de belirtiyor. Avdagiç, şu bilgileri aktarıyor:

Hedef 250 bin metrekare fuar alanı

“Eski Maydanoz Showland’in olduğu yere 20 bin metrekare oturmalı (iki katlı) 40 bin metrekare hol yapılacak. E5’e bakan (MÜSİAD tarafına) bir yerimiz daha var. Oraya da bir 18 bin metrekarelik 2 katlı yine 36 bin metrekare olmak üzere toplam 76 bin metrekare ilave bir alan katıyoruz. Ticaret Bakanınım Sayın Mehmet Muş ile de görüşüyoruz ki yanımızda 90 dönümlük bir serbest bölge arazisi ve üzerinde de natamam bir hol binası var. Orası tekrar Bakanlığa döndü, İDTM olarak orayı da kiralama konusunda talepte bulunduk. Gerekirse yıkıp yeniden yapacağız, orası da hol olacak. En azından 60-70 bin metrekare de orada hol yapacağız. Hedefimiz ilk aşamada 170 bin metrekare, sonra da 250 bin metrekareye fuar alanına ulaşırsak yeterli.”

Ortağımız Bakırköy Belediyesi ile mahkemelik olduk

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İDTM Fuar alanlarıyla ilgili bir başka kurumla yeni bir mahkeme süreci yaşadıklarını da anlatıyor. Avdagiç, “Bakırköy Belediyesi ki aynı zamanda İDTM’de de yüzde 5 ortağımız, 2022 yılında yapılacak tüm fuarları internet üzerinden masa başı hesaplamış, bize 93 milyon lira vergi saldılar. Sonra listedeki fuarlar yapıldıkça 3-4 milyon liralık vergiler salmaya başladılar, Mesela mobilya fuarına 4,3 milyon liralık vergi ihbarnamesi geldi. Türkiye’nin her yerinde fuar yapılıyor, hiçbir yerde böyle bir uygulama yok. Yürütmenin durdurulması ve iptali için dava açtık. Ticaret Bakanlığı ve TOBB da olayı yakından takip ediyor” diyor.

VİZE POLİTİKANIZI BOZMAYIN, SİZE GELMEYEN BİZE GELİYOR

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, İTO’da ağırladıkları Alman parlamenter Dr. Joe Weingarten ile yaşadığı ilginç bir diyaloğu da şöyle anlattı: “Hoş geldin faslından sonra ‘Sayın milletvekili sizden rica ediyorum. Sakın vize rejiminizi bozmayın. Ben fuar alanı yöneten şirketin yönetim kurulu başkanıyım. Sizin vize rejiminiz fevkalade işimize yarıyor. Ortadoğu, Afrika, BDT ülkeleri, eski Doğu Bloku ve daha birçok yerden vize yüzünden size gelemeyen bize geliyor. Bizim fuarlarımız hızla büyüyor’ dedim. Çok şaşırdı. Cevabı ‘Her Avdagiç, ben bunu anlamıyorum. Almanya ekonomisini ayakta tutmak için Balkan ülkelerinden her yıl 400 bin kişi almak zorundayız. Oralardan alacağımız adam kalmadı. Mutlaka bu sistemi açıp sizden sağlamamız lazım. Şansölye Merkel, seçerek aldığı 800 bine yakın Suriyeli ile durumu iki yıl daha öteledi ama yine aynı durumdayız’ şeklinde oldu.”