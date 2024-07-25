İsveçli aristokrat Türkiye’ye hızlı girdi
7 milyar doları aşan servetiyle İsveç’in en güçlü isimlerinden olan aristokrat işadamı Gustaf Douglas’ın kurduğu Investment AB Latour, Türkiye’nin en büyük asansör teknoloji şirketi Arkel’i satın alıyor. Latour, dünyanın en büyük güvenlik şirketlerinden Securitas’ın da sahibi.
Türkiye’nin asansör ve ekipmanı üretiminde önemli şirketleri el değiştiriyor. Dünya devi İsviçreli Schindler’in Türkiye’deki rakibi Omsan’ı satın almasının ardından bu kez İsveçli Investment AB Latour, Türkiye’nin en önemli asansör teknolojisi üreticilerinden Arkel’in sahibi oldu. İsveçli Investment AB Latour, bu satın almayla Türkiye pazarına adım atmış oldu.
1988 yılında kurulan Melih Küçükçalık ve Çağlar Ayaz tarafından yönetilen asansör teknolojisi şirketi Arkel Elektrik, kumanda kartları, kumanda panoları, acil kurtarma sistemleri, revizyon ve alarm setleri, kontrol ünitesi imalatı gerçekleştiriyor. 2017 yılı Temmuz ayında 11 bin tesisinde üretime başlayan 2003 yılında ilk ihracatını yapan şirket, 2005 yılında ise Türkiye’nin ilk yerli asansör motor sürücüsünü tasarlayarak imal etmeye başladı. 2016 yılında ise şirketin hisse yapısında değişikliğe gidildi ve Türkiye’de birçok alanda yatırımı bulunan özel sermaye fonu Mediterra Capital, Arkel’e ortak oldu.
400 çalışanı, 62 milyon euro cirosu var
2018 yılında Hindistan pazarına Vadodara kentinde kurduğu ofisle giren Arkel, şimdi de İsveçli Investment AB Latour şirketine devrediliyor. İsveç Borsası’na açıklamada bulunan Investment AB Latour, Türk şirketin yüzde 100’lük hissesinin sahibi olacak. İsveçli yatırım şirketi Investment AB Latour’un satın aldığı Arkel, 400’den fazla çalışanıyla yılda 62 milyon eurluk ciro yapıyor.
İsveçli yatırım şirketi bu satın almayı ise iştiraki Innovalift AB aracılığıyla yapıyor. Innovalift AB’nin CEO’su Andrea Veggian, satın almayla ilgili olarak “Bu satın almayla, Innovalift’in kontrol sistemleri ve ilgili asansör bileşenleri alanındaki konumunu önemli ölçüde güçlendiriyoruz ve aynı zamanda yeni coğrafi pazarlara erişim sağlıyoruz. Tüm çalışanlarla işbirliği yapmayı ve şirketi daha da büyütmeyi ve geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz” diyor.
Birçok prenslikle bağı var
Türk şirketi satın alan Investment AB Latour, yıllık 8 milyar doları aşan ciroya sahip. 1984 yılında İsveçli işadamı ve milyarder Gustaf Douglas tarafından kurulan Investment AB Latour, Avrupa’nın en büyük güvenlik şirketlerinden biri olan Securitas AB’nin yanı sıra, dünyanın en büyük kilit üreticisi olarak bilinen Assa Abloy’un da sahibi.
Şirketin kurucusu olan Gustaf Douglas, 7.2 milyar dolarlık servetiyle İsveç’in en zengin isimlerinden biri. Geçen yıl hayatını kaybeden Douglas, Avrupa’nın en önemli aristokrat ailelilerinden birinin üyesi. Baba tarafından Morton Kontu, anne tarafından ise Eulenburg Prensliği’nden gelen Douglas’ın kız kardeşleri de Marlborough Düşesi ve Bavyera Düşesi olarak biliniyor. Investment AB Latour’u Gustaf Douglas’ın ölümünün ardından çocukları yönetiyor.