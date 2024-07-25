İsveçli aristokrat Türkiye’ye hızlı girdi

7 milyar doları aşan servetiyle İsveç’in en güçlü isimlerinden olan aristokrat işadamı Gustaf Douglas’ın kurduğu Investment AB Latour, Türkiye’nin en büyük asansör teknoloji şirketi Arkel’i satın alıyor. Latour, dünyanın en büyük güvenlik şirketlerinden Securitas’ın da sahibi.

Türkiye’nin asansör ve ekipmanı üretimin­de önemli şirketle­ri el değiştiriyor. Dünya devi İsviçreli Schindler’in Türki­ye’deki rakibi Omsan’ı satın almasının ardından bu kez İsveçli Investment AB La­tour, Türkiye’nin en önemli asansör teknolojisi üreticile­rinden Arkel’in sahibi oldu. İsveçli Investment AB La­tour, bu satın almayla Türki­ye pazarına adım atmış oldu.

1988 yılında kurulan Melih Küçükçalık ve Çağlar Ayaz tarafından yönetilen asan­sör teknolojisi şirketi Arkel Elektrik, kumanda kartları, kumanda panoları, acil kur­tarma sistemleri, revizyon ve alarm setleri, kontrol üni­tesi imalatı gerçekleştiriyor. 2017 yılı Temmuz ayında 11 bin tesisinde üretime başla­yan 2003 yılında ilk ihracatı­nı yapan şirket, 2005 yılında ise Türkiye’nin ilk yerli asan­sör motor sürücüsünü tasar­layarak imal etmeye başladı. 2016 yılında ise şirketin his­se yapısında değişikliğe gidil­di ve Türkiye’de birçok alan­da yatırımı bulunan özel ser­maye fonu Mediterra Capital, Arkel’e ortak oldu.

400 çalışanı, 62 milyon euro cirosu var

2018 yılında Hindistan pa­zarına Vadodara kentinde kurduğu ofisle giren Arkel, şimdi de İsveçli Investment AB Latour şirketine devredi­liyor. İsveç Borsası’na açık­lamada bulunan Investment AB Latour, Türk şirketin yüz­de 100’lük hissesinin sahibi olacak. İsveçli yatırım şirke­ti Investment AB Latour’un satın aldığı Arkel, 400’den fazla çalışanıyla yılda 62 mil­yon eurluk ciro yapıyor.

İs­veçli yatırım şirketi bu satın almayı ise iştiraki Innovalift AB aracılığıyla yapıyor. Inno­valift AB’nin CEO’su Andrea Veggian, satın almayla ilgili olarak “Bu satın almayla, In­novalift’in kontrol sistemle­ri ve ilgili asansör bileşenleri alanındaki konumunu önem­li ölçüde güçlendiriyoruz ve aynı zamanda yeni coğra­fi pazarlara erişim sağlıyo­ruz. Tüm çalışanlarla işbir­liği yapmayı ve şirketi daha da büyütmeyi ve geliştirmeyi dört gözle bekliyoruz” diyor.

Birçok prenslikle bağı var

Türk şirketi satın alan In­vestment AB Latour, yıllık 8 milyar doları aşan ciroya sa­hip. 1984 yılında İsveçli işa­damı ve milyarder Gustaf Douglas tarafından kurulan Investment AB Latour, Av­rupa’nın en büyük güvenlik şirketlerinden biri olan Se­curitas AB’nin yanı sıra, dün­yanın en büyük kilit üreticisi olarak bilinen Assa Abloy’un da sahibi.

Şirketin kurucu­su olan Gustaf Douglas, 7.2 milyar dolarlık servetiyle İs­veç’in en zengin isimlerin­den biri. Geçen yıl hayatı­nı kaybeden Douglas, Avru­pa’nın en önemli aristokrat ailelilerinden birinin üye­si. Baba tarafından Morton Kontu, anne tarafından ise Eulenburg Prensliği’nden gelen Douglas’ın kız kardeş­leri de Marlborough Düşesi ve Bavyera Düşesi olarak bi­liniyor. Investment AB La­tour’u Gustaf Douglas’ın ölü­münün ardından çocukları yönetiyor.