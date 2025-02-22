İsveçli Hexpol Türkiye’ye hızlı girdi: İzmirli Kabkom’un yüzde 80’ini 54 milyon euroya satın aldı

Avrupa’nın en büyük kimya şirketlerinden İskandinav devi Hexpol, Türkiye’ye hızlı girdi. İsveçli dev, İzmir’de üretim yapan Kabkom Kimya’nın ana hissedarı oldu. İsveçli Hexpol, İzmirli Kabkom Kimya’nın yüzde 80’lik payını 54 milyon euroya satın aldı. Geri kalan yüzde 20’lik hisse için de satın alma opsiyonu verildi. İsveçli asırlık devin Başkanı ve CEO’su Klas Dahlberg, Kabkom operasyonu için “Bu satın alma ile Hexpol Grubu’nun hızla büyüyen tel ve kablo pazarındaki yeteneklerini genişletiyoruz. Kabkom’un kurucularla birlikte başarılı yolculuğunu sürdürmeyi dört gözle bekliyoruz ve onları Hexpol ailesine bekliyoruz” dedi. Şirketin resmi internet sitesinden duyurulan satın alma süreci, düzenleyici kurumların onayının ardından tamamlanacak.

30 milyon euro cirosu var

2011 yılında Erdem Eker, Özgür İpek ve Bekir Güler tarafından kurulan Kabkom Kimya, Türkiye’nin en büyük bağımsız kablo üreticilerinden biri. 2013 yılında Tire Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 15 bin metrekarelik tesisinde sektör için yüksek performanslı termoplastik ve termoset kablo bileşenleri üreten şirketin toplamda 100’e yakın çalışanı var. Şirket, yaklaşık 30 milyon euroluk satış hacmine sahip.

1893’te kuruldu, satın almalarla büyüdü

Gelişmiş polimer bileşiklerinden plakalı ısı eşanjörlerine kadar birçok alanda üretim yapan Hexpol, 1893 yılında Carl ve Willhelm Gislow tarafından kuruldu. 1800’lerin sonlarında ABD’ye göç eden Gislow kardeşler, orada kauçuk endüstrisinde çalıştılar. Sonrasında İsveç’e döndüklerinde uzmanlıklarını işe koydular ve galoşlar ve sonunda araba lastikleri üreten kendi şirketleri olan Gislaved Gummi’yi kurmaya karar verdiler. Gislaved Gummi, 1994 yılında İsveçli sanayi grubu Hexagon tarafından satın alındı ve dünya çapında stratejik satın almalar yoluyla hızla büyümeye devam etti. 2008 yılında Nasdaq Borsası’nda hisseleri işlem gören Hexpol, 1990’lı yıllarda İsveçli Laxa’yı, Sri Lanka’daki Elastomerik’i ve Almanya’daki GFD Technology şirketlerini satın alarak büyüdü.

Cirosu 4 milyar dolara yakın

2002’de Belçika, Çek Cumhuriyeti, Kanada ve ABD’de faaliyet gösteren Belçika merkezli Thona Grubu’nu, 2004 yılında ABD’deki Trostel SEG firmalarını bünyesine katan Hexpol, 2005’te ABD’de GoldKey Processing’i devraldı. Son 20 yılda ise 10’dan fazla şirketi bünyesine katan Hexpol’ün 5 bin çalışanı, 1.8 milyar dolar yıllık satışı var. Hexpol’ün sahibi olan Hexagon’un ise yaklaşık 30 bin çalışanı, 4 milyar dolara yakın cirosu bulunuyor. İsveç merkezli bilgi teknolojisi şirketi Hexagon’un Türkiye’de Ankara, Bursa ve İstanbul’da 3 adet teknoloji deneyim merkezi bulunuyor