İsveçli’yi yatırıma ikna etti, şimdi satın alacak şirket gözlüyor

Vural Eroğlu, 1974 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Makine Bölümü’nden mezun olduğunda yolunu şöyle çizdi:

- Babam da, annem de memur. Ben memur olmayacağım.

6-7 yıl özel sektörde fabrika ve şantiyelerde çalıştı. 1981’de iklimlendirme sektörüne dönük şirket kurdu:

- HSK (Havalandırma, Soğutma ve Klima)…

20 yıl yabancı şirketlerin distribütörlüğü ve ithalata dayalı işlerle yoluna devam etti. 2001’de, tam da kriz yılında stratejik karar aldı:

- Artık üretime geçmeliyim.

Hadımköy’de HSK’nın ilk fabrikasını 5 bin metrekarelik alanda kurdu. Krizi yatırım fırsatına çevirme hedefiyle yola çıkarken döviz bazında borçlandı. Kriz ortamında dövizle borçlu olmanın stresiyle aynı yıl mide kanaması geçirdi.

Vural Eroğlu’nun hastanedeki duası büyük kızı Ayça Eroğlu’nun beynine kazındı:

- Allahım, şimdi değil… Allahım, ölmemem lazım…

Koç Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun olup Boğaziçi Üniversitesi’nde MBA programını tamamladıktan sonra Ernst & Young’da finansal denetim alanında çalışan 1979 doğumlu Ayça Eroğlu, 2004’te HSK’ya geçti. Vural Eroğlu, kızına şirketin durumunu şu mesajla özetledi:

- Sana dikensiz gül bahçesi vaadetmiyorum…

Ayça Eroğlu, durumu ilk yurtdışı fuar seyahatine giderken çok daha iyi anladı:

- Pasaporttan geçerken babamın yurtdışına çıkış yasağı olduğunu öğrendik. Yatırım için kullandığı 6-7 milyon dolarlık kredi temerrüt faiziyle 10 milyon dolara dayanmıştı. Kredi alınan banka TMSF’ye geçmişti. Yasağı da TMSF koydurmuştu.

Finans deneyimi olan Ayça Eroğlu, babasıyla birlikte TMSF’yle masaya oturdu. HSK, ikinci kuşağın devreye girmesiyle toparlanma sürecine geçti. Borçlar zamanla ödendi, HSK iç pazarda da öne çıktı. 2008’de ihracata da yönelerek bölgesel oyuncu olma hedefine yöneldi.

Şirket 2009’da yeni bir “üretim metodolojisi” geliştirerek “klima santrallerinin demonte şekilde sevk edilmesini” sağladı. Nakliye maliyetini yüzde 15’lerden 10’lara indirdi. Bu dönemde “faydalı model sertifikası” sahibi oldu.

1986 doğumlu, Robert Kolej, Sabancı Üniversitesi Üretim Sistemleri Mühendisliği ve Boğaziçi Üniversitesi MBA programı mezunu Ayşegül Eroğlu da Unilever’deki ilk iş deneyiminin ardından 2010’da HSK’da çalışmaya başladı.

Geçenlerde Sytemair HSK’nın Dilovası Makine Organize Sanayi Bölgesi’ndeki (OSB) fabrikasına gittim. Systemair HSK Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Ayça Eroğlu’yla buluştuk. Kardeşi ve Fabrika Müdürü Ayşegül Eroğlu’nun görüntülü platformdan katılımıyla sohbet ettik.

İki kardeşten Systemair’in HSK’ya ortaklık öyküsünü dinledim:

- 2001-2010 döneminde ortalama yüzde 30 büyüdük. 2010 yılında dünya iklimlendirme devi Systemair’in ilgisini çektik. Systemair’in ülkemizde 2000 yılından beri ofisi vardı. İki yıl görüştük, HSK’nın yüzde 90’ını satın aldılar. Adımız Systemair HSK’ya dönüştü.

Ayça Eroğlu, babaları Varol Eroğlu’nun 2012’den itibaren operasyonlardan elini çektiğini belirtti:

- Systemair’in büyük ortak olması bize güç kattı. Birleşme sonrası Systemair’in Türkiye cirosu 3’e katlandı. Babamı 2017’de kaybettik. Küçük ortak durumunda kalsak da şirketi biz yönetiyoruz.

Hadımköy’den Dilovası’na taşınmalarını sordum, yanıtladı:

- Babam Hadımköy’deki fabrikayı 5 bin metrekarelik alanda kurmuştu. Zamanla 11 bin metrekareye kadar çıktı. İsveçli büyük ortağımıza biz ısrar ettik, Dilovası’ndaki 28 bin metrekarelik yatırımı yaptık.

Dilovası’na yapılan yatırımın büyüklüğünü sordum, paylaştı:

- 15 milyon Euro’luk yatırım yapıldı. EBRD’den proje finansmanı sağlandı.

Ardından ekledi:

- İnorganik büyüme için şirket satın alma planlarımız var. 1-2 firma satın alabiliriz. Gerçekleşirse, üretim alanımız ikiye katlanacak.

Noktayı şu mesajla koydu:

- İsveçli büyük ortağımızla birlikte değer yaratmayı sürdürüyoruz.

Vural Eroğlu’nun 1981’de kurduğu HSK, İsveçli Systemair’in gücüyle yeni satın almaları gerçekleştirip, “İlk 500 Sanayi Kuruluşu” arasına girecek gibi görünüyor…

20 ülkede 27 fabrikada üretimi var

• Systemair, 1974 yılında Gerald Engström tarafından İsveç’te kuruldu. Klima santralleri, fanlar, hava dağıtım ekipmanları, hava perdeleri ve soğutma ürünleri üretiyor.

• 50 ülkede faaliyet gösteriyor, 20 ülkedeki 27 fabrikada üretim yapıyor. 2019- 2020 mali yılında 1 milyar Euro ciroya ulaştı.

Şehir hastanelerinde havayı tazeliyoruz

Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu, ürünleriyle ulaştıkları projeleri şöyle özetledi:

- Havalimanlarından tünellere, savunma sanayisinden madenlere, hastanelerden fabrikalara kadar geniş toplu alanların havasını ürünlerimizle tazeliyoruz.

Projelerden örnekler aktardı:

- Referans projelerimiz arasında İstanbul Havalimanı, Bilkent, Etlik, Elazığ, Mersin, İzmir, Isparta, Adana, Kocaeli, Kayseri, Konya, Eskişehir ve İstanbul İkitelli şehir hastaneleri yer alıyor.

Kilo başına ihracat geliri 5 doları buluyor

Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu, fabrika turu sırasında aralarında Avustralya, İngiltere, Almanya, İsrail, Rusya, Fransa, Belçika ve Şili’nin de bulunduğu 25 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti:

- 2019’da ihracatımızın cirodaki payı yüzde 30’un üzerine çıktı. Birkaç yılda ihracatımızın cirodaki payını yüzde 50’ye çıkarmayı planlıyoruz.

Kilo başına ihracat gelirlerini sordum, yanıtladı:

- Kilo başına ihracat gelirimiz 5 doları buluyor.

15 milyon liraya test merkezi kurdu

Systemair HSK Genel Müdürü Ayça Eroğlu, 2020’de Ar-Ge’ye 8 milyon lira dolayında harcama yaptıklarını belirtti:

- Systemair Grubu’nun en modern üretim tesisi Türkiye’de. Bu ay Avrupa’nın son teknolojiye sahip donanımlı test laboratuvarını 15 milyon liralık yatırımla tamamlıyoruz.

Veri merkezi soğutma sistemlerinin önemli bilgi birikimi gerektirdiğini vurguladı:

- Yeni test merkezimizde veri merkezi soğutma sistemlerinin fabrika çıkışı testlerini yapacağız. Bu alanda Avrupa’nın en modern ve yüksek kapasiteli test merkezi olacağız.