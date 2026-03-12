İşverenin “emekli çalışan” talebi artıyor…
İşgücü maliyetlerini düşürmek isteyen işverenler, çareyi buldu:
“Ek gelir ihtiyacı nedeniyle, yeniden işgücüne dahil olmak isteyen emekliler…”
***
Dün bir sanayicimizle sohbet ederken, dikkat çekti…
Özetle: “Gençler sanayi, tarım gibi alanlarda çalışmak istemiyor…
İşyükünü ağır buluyor…
Mevcut çalışanlar da, sürekli çalışmayı planlamıyor… “Kamuda çalışma” gibi hayalleri ve bu hedefe yönelik çabaları nedeniyle verimsiz çalışıyor…
Biz ise üretimi devam ettirmek zorundayız…
Aralık ayından buyana, 40’a yakın işçimizle “bu gibi nedenlerle” yollarımızı ayırdık…”
***
Devam etti:
“İş ilanlarımıza gelen, 400’e yakın üniversite mezunundan da, 4-5’ini tutabildik…
30’a yakın emekli aldık işe…
Ortalama yaş 55-56…
Aralarında tecrübeliler de var, öğrenmeye çalışanlar da…
Ücretleri de şimdilik tatminkar buluyorlar…”
Ekledi: “Verimliliğimiz, beni de şaşırtan derecede arttı…”
***
17 milyona yakın emeklimizin yaş ortalaması:
62…
SSK’dan yaşlılık aylığı alan 8.7 milyona yakın kişinin ortalama yaşı mı?
59-60…
Bağ-Kur emeklilerindeki yaş ortalaması ise: 66…
VELHASIL
Bu tespiti, resmi veriler de doğruluyor:
Emekli olduğu halde tekrar bir işte çalışanların sayısı geçen yıl 45 bin kişi civarında yükseldi…
Toplam sayı 2 milyon 150 bin kişiyi geçti…
***
Emekli olduktan sonra çalışan kadınların sayısındaki artış da dikkat çekici:
Son alımlarla 240 bini geçti…
***
Emekli olduktan sonra özel sektörde çalışmaya devam edenlerin, prime esas kazancının yüzde 32’si oranında sosyal güvenlik destek primi ödemesi ise işverenin diğer kazancı… (Bu tercih, yüzde 30’lara varan atıl işgücünün, daha da artacağının sinyalini veriyor)
|Borsa
|13.200,38
|0,19 %
|Dolar
|44,0962
|0,03 %
|Euro
|51,1547
|0,23 %
|Euro/Dolar
|1,1567
|0,00 %
|Altın (GR)
|7.338,94
|0,03 %
|Altın (ONS)
|5.176,29
|-0,29 %
|Brent
|92,4800
|0,70 %