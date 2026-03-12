İşverenin “emekli çalışan” talebi artıyor…

İşgücü maliyetlerini düşürmek isteyen iş­verenler, çareyi buldu:

“Ek gelir ihtiyacı nedeniyle, yeniden işgü­cüne dahil olmak isteyen emekliler…”

***

Dün bir sanayicimizle sohbet ederken, dikkat çekti…

Özetle: “Gençler sanayi, tarım gibi alanlar­da çalışmak istemiyor…

İşyükünü ağır buluyor…

Mevcut çalışanlar da, sürekli çalışmayı planlamıyor… “Kamuda çalışma” gibi hayal­leri ve bu hedefe yönelik çabaları nedeniyle verimsiz çalışıyor…

Biz ise üretimi devam ettirmek zorunda­yız…

Aralık ayından buyana, 40’a yakın işçimiz­le “bu gibi nedenlerle” yollarımızı ayırdık…”

***

Devam etti:

“İş ilanlarımıza gelen, 400’e yakın üniver­site mezunundan da, 4-5’ini tutabildik…

30’a yakın emekli aldık işe…

Ortalama yaş 55-56…

Aralarında tecrübeliler de var, öğren­meye çalışanlar da…

Ücretleri de şimdilik tatminkar buluyor­lar…”

Ekledi: “Verimliliğimiz, beni de şaşır­tan derecede arttı…”

***

17 milyona yakın emeklimizin yaş orta­laması:

62…

SSK’dan yaşlılık aylığı alan 8.7 milyona ya­kın kişinin ortalama yaşı mı?

59-60…

Bağ-Kur emeklilerindeki yaş ortalaması ise: 66…

VELHASIL

Bu tespiti, resmi veriler de doğrulu­yor:

Emekli olduğu halde tekrar bir işte çalışanların sayısı geçen yıl 45 bin kişi ci­varında yükseldi…

Toplam sayı 2 milyon 150 bin kişiyi geçti…

***

Emekli olduktan sonra çalışan kadınla­rın sayısındaki artış da dikkat çekici:

Son alımlarla 240 bini geçti…

***

Emekli olduktan sonra özel sektörde ça­lışmaya devam edenlerin, prime esas ka­zancının yüzde 32’si oranında sosyal gü­venlik destek primi ödemesi ise işverenin diğer kazancı… (Bu tercih, yüzde 30’lara varan atıl işgücünün, daha da artacağının sinyalini veriyor)