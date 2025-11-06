İşverenler dikkat: Çalışanlarınızı sürekli asgari ücretle gösteriyorsanız işletmeniz denetlenecek

Asgari ücretin ne kadar olacağı­na dair tartışmalar devam ederken, bir başka önemli tablo gözden kaçmıyor:

Türkiye’de çalı­şanların çok büyük bir bölümü hâlâ as­gari ücretli ya da ona çok yakın ma­aşlarla çalışıyor. Bu durum, Sosyal Güvenlik Kuru­mu’nun (SGK) radarına girmiş durumda.

SGK, özellikle tekstil, gıda, hizmet, inşaat ve perakende gibi emek yoğun sektörlerde, uzun yıllardır aynı çalışanları­nı asgari ücretle gösteren işlet­melere yönelik geniş çaplı de­netimler başlattı. Amaç, kayıt dışı ücretleri tespit etmek, ger­çek işçilik oranlarını belirle­mek ve Türkiye’deki gerçek as­gari ücretli oranını ortaya koy­mak.

Türkiye’de işletme ve istihdam profili

Türkiye’de 2 milyon 248 bin 858 işletme faaliyet gösteriyor.

Bunların 2 milyon 209 bin 472’si özel sektör, 39 bin 386’sı kamu, 184 bin 559’u ise geçici işletme statüsünde.

Bu işletmelerde toplam 18 milyon 633 bin 416 kişi istih­dam ediliyor.

Bunların 16 milyon 974 bin 140’ı zorunlu sigortalı, 1 mil­yon 659 bin 276’sı ise çırak, stajyer, kursiyer, tarım sigor­talısı veya yurtdışı topluluk si­gortası kapsamında prim ödü­yor. Türkiye’de 10 ve üzerin­de işçi çalıştıran işletme sayısı 281 bin 165 — yani tüm işlet­melerin sadece %12,5’i. 50 ve üzerinde işçi çalıştıran işletme sayısı ise 43 bin 144, bu da top­lamın sadece %1,9’una denk ge­liyor. Bu tablo, Türkiye ekono­misinin ağırlıklı olarak mikro ve küçük ölçekli işletmelerden (KOBİ) oluştuğunu, istihdamın da büyük oranda bu işletmeler tarafından sağlandığını göste­riyor.

Asgari ücretin gerçek etkisi: Ortalama ücretle makas daralıyor

Türkiye’de asgari ücretin brüt tutarı 26.005 TL 50 kuruş.

SGK verilerine göre ise or­talama bildirilen brüt ücret 47.676 TL. Yani SGK’ya bildi­rilen ortalama maaş, asgari üc­retin 1,83 katı. Yani Türkiye’de “ortalama ücret” ile “asgari üc­ret” arasındaki fark giderek da­ralıyor.

Asgari ücret, giderek ül­ke ortalama ücreti haline geliyor.

Asgari ücret, ortalama ücret gibi algılanıyor

Türkiye’nin en temel yapısal sorunlarından biri, asgari ücre­tin taban ücret olmaktan çıkıp ortalama ücret haline gelmesi.

Birçok işletme, çalışanları­na gerçekte daha yüksek maaş verse bile, SGK’ya asgari ücret üzerinden prim bildirimi yapı­yor.

Ücretin bir kısmı bordrodan, kalan kısmı elden ödeniyor.

Bu uygulama kısa vadede iş­letmenin prim yükünü azaltı­yor gibi görünse de, hem çalı­şan hem işveren için riskli ve cezai sonuçlar doğuruyor.

SGK’nın başlattığı yeni dene­timlerin temel amacı, bu yapay ücret tablosunu düzeltmek.

SGK gerçek asgari ücretli sayısını tespit etmek istiyor

SGK, bu denetimlerle sade­ce haksız prim eksikliğini değil, aynı zamanda Türkiye’de ger­çek asgari ücretli oranını tes­pit etmeyi de amaçlıyor. Çünkü mevcut tabloda çalışanların ya­rısına yakını asgari ücretli gö­rünse de, fiilen bu kadar kişinin gerçekten asgari ücret aldığına dair somut veri yok.

Bu nedenle denetimler­de meslek kodları, işin niteli­ği, üretim miktarları ve işçilik oranları inceleniyor. Örneğin, “usta terzi” olarak bildirilen bir çalışanın asgari ücretle gö­rünmesi, SGK açısından tutar­sızlık olarak değerlendirili­yor.Müfettişler bu kod-ücret uyumsuzluklarını yakın takibe almış durumda.

Çalışan beyanları denetimde belirleyici

Denetim sırasında müfettiş­ler, çalışanlara “Gerçekte ne ka­dar maaş alıyorsunuz?” sorusu­nu yöneltiyor.

Eğer çalışan, “Asgari ücret bildiriliyor ama daha fazla ma­aş alıyoruz” derse, bu beyan ek­sik prim bildirimi tespiti için yeterli olabiliyor. Bu durumda işletme geriye dönük olarak ce­zai işleme tabi tutuluyor.

Eksik prim bildiriminin sonuçları ağır

Yargıtay kararlarına göre, iş­çinin gerçek ücreti SGK’ya ek­sik bildirildiyse, işveren hem SGK’ya hem işçiye karşı so­rumludur.

Buna göre:

-Eksik bildirilen primler ge­riye dönük tahsil edilir,

-Gecikme faizi ve idari para cezaları uygulanır,

-İşveren prim teşviklerin­den mahrum kalır,

Bu farklar geriye dönük 5 yı­la kadar tahsil edilebildiği gibi, çalışanlar da ileride açacakları davalarda fark prim ve tazmi­nat haklarını talep edebilirler.

İşverenler ne yapmalı?

1.Gerçek ücretleri SGK’ya bildirin.

Uzun yıllar asgari ücretle gö­rünen personel en yüksek de­netim risk grubundadır.

2.Zam ve primleri bordroya yansıtın.

Elden ödeme uygulamaları yasal değildir.

3.Banka, bordro ve SGK ka­yıtlarını uyumlu hale getirin.

4.Meslek kodlarını doğru kullanın.

Kod-ücret uyumsuzluğu, oto­matik risk göstergesidir.

5.İç denetim yapın.

SGK denetimi gelmeden ön­ce ücret bildirimlerini gözden geçirin.

SGK’nın hedefi: Gerçek veriye dayalı ücret yapısı

SGK’nın amacı yalnızca ce­zalandırma değil;

Türkiye’deki gerçek ücret da­ğılımını ve asgari ücretli oranı­nı doğru tespit etmek.

Bu, kurumun gelir-gider den­gesini güçlendirirken kayıt dışı ekonominin de azalmasına kat­kı sağlayacak.

Sonuç olarak:

SGK’nın yeni denetim süre­ci, Türkiye iş gücü piyasasının “herkes asgari ücretli” görün­tüsünü değiştirmeye yönelik önemli bir adım.

Asgari ücretin ortalama üc­ret haline gelmesi, hem ka­mu maliyesinde hem bireysel emeklilik sisteminde büyük ka­yıplar yaratıyor.

İşverenler dikkat:

Uzun süredir aynı personeli asgari ücretle gösteriyorsanız, denetim sırası size gelebilir.

Gerçek ücretleri doğru bil­dirmek yalnızca yasal bir zo­runluluk değil, işletmenizin iti­barı ve çalışanınızın geleceği için bir güven sözüdür.