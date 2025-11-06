İşverenler dikkat: Çalışanlarınızı sürekli asgari ücretle gösteriyorsanız işletmeniz denetlenecek
Asgari ücretin ne kadar olacağına dair tartışmalar devam ederken, bir başka önemli tablo gözden kaçmıyor:
Türkiye’de çalışanların çok büyük bir bölümü hâlâ asgari ücretli ya da ona çok yakın maaşlarla çalışıyor. Bu durum, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) radarına girmiş durumda.
SGK, özellikle tekstil, gıda, hizmet, inşaat ve perakende gibi emek yoğun sektörlerde, uzun yıllardır aynı çalışanlarını asgari ücretle gösteren işletmelere yönelik geniş çaplı denetimler başlattı. Amaç, kayıt dışı ücretleri tespit etmek, gerçek işçilik oranlarını belirlemek ve Türkiye’deki gerçek asgari ücretli oranını ortaya koymak.
Türkiye’de işletme ve istihdam profili
Türkiye’de 2 milyon 248 bin 858 işletme faaliyet gösteriyor.
Bunların 2 milyon 209 bin 472’si özel sektör, 39 bin 386’sı kamu, 184 bin 559’u ise geçici işletme statüsünde.
Bu işletmelerde toplam 18 milyon 633 bin 416 kişi istihdam ediliyor.
Bunların 16 milyon 974 bin 140’ı zorunlu sigortalı, 1 milyon 659 bin 276’sı ise çırak, stajyer, kursiyer, tarım sigortalısı veya yurtdışı topluluk sigortası kapsamında prim ödüyor. Türkiye’de 10 ve üzerinde işçi çalıştıran işletme sayısı 281 bin 165 — yani tüm işletmelerin sadece %12,5’i. 50 ve üzerinde işçi çalıştıran işletme sayısı ise 43 bin 144, bu da toplamın sadece %1,9’una denk geliyor. Bu tablo, Türkiye ekonomisinin ağırlıklı olarak mikro ve küçük ölçekli işletmelerden (KOBİ) oluştuğunu, istihdamın da büyük oranda bu işletmeler tarafından sağlandığını gösteriyor.
Asgari ücretin gerçek etkisi: Ortalama ücretle makas daralıyor
Türkiye’de asgari ücretin brüt tutarı 26.005 TL 50 kuruş.
SGK verilerine göre ise ortalama bildirilen brüt ücret 47.676 TL. Yani SGK’ya bildirilen ortalama maaş, asgari ücretin 1,83 katı. Yani Türkiye’de “ortalama ücret” ile “asgari ücret” arasındaki fark giderek daralıyor.
Asgari ücret, giderek ülke ortalama ücreti haline geliyor.
Asgari ücret, ortalama ücret gibi algılanıyor
Türkiye’nin en temel yapısal sorunlarından biri, asgari ücretin taban ücret olmaktan çıkıp ortalama ücret haline gelmesi.
Birçok işletme, çalışanlarına gerçekte daha yüksek maaş verse bile, SGK’ya asgari ücret üzerinden prim bildirimi yapıyor.
Ücretin bir kısmı bordrodan, kalan kısmı elden ödeniyor.
Bu uygulama kısa vadede işletmenin prim yükünü azaltıyor gibi görünse de, hem çalışan hem işveren için riskli ve cezai sonuçlar doğuruyor.
SGK’nın başlattığı yeni denetimlerin temel amacı, bu yapay ücret tablosunu düzeltmek.
SGK gerçek asgari ücretli sayısını tespit etmek istiyor
SGK, bu denetimlerle sadece haksız prim eksikliğini değil, aynı zamanda Türkiye’de gerçek asgari ücretli oranını tespit etmeyi de amaçlıyor. Çünkü mevcut tabloda çalışanların yarısına yakını asgari ücretli görünse de, fiilen bu kadar kişinin gerçekten asgari ücret aldığına dair somut veri yok.
Bu nedenle denetimlerde meslek kodları, işin niteliği, üretim miktarları ve işçilik oranları inceleniyor. Örneğin, “usta terzi” olarak bildirilen bir çalışanın asgari ücretle görünmesi, SGK açısından tutarsızlık olarak değerlendiriliyor.Müfettişler bu kod-ücret uyumsuzluklarını yakın takibe almış durumda.
Çalışan beyanları denetimde belirleyici
Denetim sırasında müfettişler, çalışanlara “Gerçekte ne kadar maaş alıyorsunuz?” sorusunu yöneltiyor.
Eğer çalışan, “Asgari ücret bildiriliyor ama daha fazla maaş alıyoruz” derse, bu beyan eksik prim bildirimi tespiti için yeterli olabiliyor. Bu durumda işletme geriye dönük olarak cezai işleme tabi tutuluyor.
Eksik prim bildiriminin sonuçları ağır
Yargıtay kararlarına göre, işçinin gerçek ücreti SGK’ya eksik bildirildiyse, işveren hem SGK’ya hem işçiye karşı sorumludur.
Buna göre:
-Eksik bildirilen primler geriye dönük tahsil edilir,
-Gecikme faizi ve idari para cezaları uygulanır,
-İşveren prim teşviklerinden mahrum kalır,
Bu farklar geriye dönük 5 yıla kadar tahsil edilebildiği gibi, çalışanlar da ileride açacakları davalarda fark prim ve tazminat haklarını talep edebilirler.
İşverenler ne yapmalı?
1.Gerçek ücretleri SGK’ya bildirin.
Uzun yıllar asgari ücretle görünen personel en yüksek denetim risk grubundadır.
2.Zam ve primleri bordroya yansıtın.
Elden ödeme uygulamaları yasal değildir.
3.Banka, bordro ve SGK kayıtlarını uyumlu hale getirin.
4.Meslek kodlarını doğru kullanın.
Kod-ücret uyumsuzluğu, otomatik risk göstergesidir.
5.İç denetim yapın.
SGK denetimi gelmeden önce ücret bildirimlerini gözden geçirin.
SGK’nın hedefi: Gerçek veriye dayalı ücret yapısı
SGK’nın amacı yalnızca cezalandırma değil;
Türkiye’deki gerçek ücret dağılımını ve asgari ücretli oranını doğru tespit etmek.
Bu, kurumun gelir-gider dengesini güçlendirirken kayıt dışı ekonominin de azalmasına katkı sağlayacak.
Sonuç olarak:
SGK’nın yeni denetim süreci, Türkiye iş gücü piyasasının “herkes asgari ücretli” görüntüsünü değiştirmeye yönelik önemli bir adım.
Asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesi, hem kamu maliyesinde hem bireysel emeklilik sisteminde büyük kayıplar yaratıyor.
İşverenler dikkat:
Uzun süredir aynı personeli asgari ücretle gösteriyorsanız, denetim sırası size gelebilir.
Gerçek ücretleri doğru bildirmek yalnızca yasal bir zorunluluk değil, işletmenizin itibarı ve çalışanınızın geleceği için bir güven sözüdür.
