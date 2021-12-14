İsviçre ve Almanya’dan sağlık buluşları İstanbul’da yatırım turuna çıktı

Türk ve Avrupalı yatırımcıların sağlık sektöründeki inovatif buluşları fonlamak üzere bir araya geldiği 10xHealth Investment Club, dördüncü yatırım turunu İstanbul’da tamamladı. Her seferinde yeni girişimlerin yatırımcılara sunulduğu etkinliklerin dördüncüsünde, İsviçre merkezli hücre bilimi şirketi Ceidos ve Alman Neurocare için yeni fonlar arandı. Çevrimiçi olarak uluslararası yatırımcıların da takip ettiği tura katılım beklenenin üzerinde oldu.

10xHealth Investment Club’ın kurucusu Ufuk Eren, gösterilen ilginin tüm dünyada sağlığa olan yatırım iştahından kaynaklandığını belirtti. DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan Eren, Kasım 2020’de kulübü kurduklarından bu yana dört kez yatırım turuna çıktıklarını ve her seferinde Türk ve yabancı iş insanlarından yoğun ilgi gördüklerini anlattı. 10xHealth Investment Club şu anda 28 üyesi bulunduğunu söyleyen Eren, “Üyelerin 10’u Türkiye’den. Üç Türk üye ise yurtdışında yaşıyor. Amerika, Almanya, İsviçre, Hırvatistan, Romanya’dan üyelerimiz var. Şu sıralarda İngiltere ve Sırbistan’dan da iki yeni üyenin girişi söz konusu. Üye sayımızı 45’te durduracağız. Çünkü butik hizmet veriyoruz” dedi.

500 girişime danışmanlık yapılıyor

10xHealth Investment Club, portföyünde 500 sağlık girişimini bulunduruyor. Ufuk Eren, bu girişimleri özenle seçtiklerini belirterek, onlara finansman ve yönetim süreçlerinde danışmanlık yaptıklarının altını çizdi. Eren, “Sağlık sektörüne yatırım bir yılda 10 kat arttı. Biz de bu alanda yenilikçi teknolojileri ön plana çıkaran girişimleri portföyümüze alıyor, üyelerimiz için yatırıma hazır hale getiriyoruz. Öyle ya da böyle ortada bir para var ve bunu, yeni yatırım enstrümanlarıyla değerlendirmek istiyorlar. Bu nedenle bizim gibi oluşumlara, kulüplere ilgi artıyor” diye konuştu.

20 milyon euroluk yatırım yapıldı

10xHealth Investment Club, daha önce ikisi çevrimiçi, biri de Münih’te olmak üzere üç yatırım turu gerçekleştirdi. Bu turlarda 11 girişime fonlama yapıldığını belirten Eren, şu bilgileri verdi: “Bu girişimlere ortalama 2,5 milyon euroluk yatırım yapıldı. İstanbul’daki tura ilgi büyüktü. Buradakiyle birlikte toplamda 11 start-up’a 20 milyon euroluk yatırım yapılmış oldu. Biz 10xHealth Investment Club olarak bu girişimlere birer gözlemci atıyoruz. Gelişmelerini, karlılıklarını artırıcı yönlendirmelerde bulunuyoruz. Tıpkı fon mantığı gibi. Onlar kazandıkça kulübün yatırımcıları da kazanmış oluyor.”

Kansere kişisel ve erişilebilir çözüm teknolojisi

10xHealth Investment Club’ın İstanbul’daki yatırım turunda yer alan iki girişimden biri İsviçreli Ceidos idi. Geliştirdiği C-Netics analizatörü ile hücre ve gen terapilerinde kullanılan ilaçların üretiminin takibinde kolaylık sağlayan şirket, kişiselleştirilmiş kanser tedavisine daha ucuza ulaşılmasını hedefliyor. Yatırım turundaki diğer şirket Alman Neurocare ise zihin sağlığı ve performansına odaklı çalışan bir girişim. Dijital terapiyi mümkün kılan bir teknoloji söz konusu. Neurocare, bireylerin kendi kendilerini denetleyebilmelerine yardımcı oluyor.