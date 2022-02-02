İsviçreli asansör devi Schindler, Türk şirket Omsan’ı satın aldı

Son dönemde Türk şirketlerin yurtdışında, yabancıların da Türkiye’de yaptığı yatırımlar dikkat çekiyor. Türk firmalar yurtdışındaki yatırımlarını ya greenfield yani sıfırdan tesis kurma ya da alınan şirketleri büyütme şartıyla yaparken, Türkiye’ye gelen yabancıların neredeyse tamamı şirket alımı veya ortaklıklarla sınırlı kalıyor. Türk firmaların yurtdışındaki adımları genel itibariyle varlık dağılımını çeşitlendirmek üzerine yapılırken, yabancıların alımı ise genel olarak Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesine bağlanıyor. İştahı artan yabancı şirketlerin büyük kısmını ise Avrupa ve ABD’li firmalar oluşturuyor. Bu şirketlerden biri de dünyanın en önemli sanayi kuruluşlarından olan İsviçreli Schindler. Hatırlayacağınız üzere geçen yıl aralık ayında İsviçreli Schindler’in Türkiye’de ikinci önemli satın alma sürecine başladığını yazmıştık.

Türkiye’de ilk kez Dünya. com’dan duyurduğumuz haberde küresel asansör ve yürüyen merdiven piyasasının 3 büyük oyuncusundan biri olan İsviçreli dev Schindler’in Türkiye’deki operasyonunu büyütme kararı aldığını sizlerle paylaşmıştık. Türkiye’nin ilk asansör firmalarından olan Omsan ile masaya oturan İsviçreli Schindler’in Türk firmasını satın almak için görüşmelerde bulunduğunu duyurmuştuk. İşte o süreç tamamlandı ve Rekabet Kurumu, Schindler’in Türkiye’deki en önemli ikinci satın alma işlemine onay verdi. İsviçreli şirketin yüzde 100 iştiraki olan Schindler Türkeli Asansör Sanayi, Omsan markası ile bilinen OM Elektrik Makine Sanayi firmasının kontrolünü devraldı.

66 bin çalışanı, 10 milyar dolar cirosu var

1874 yılında kurulan Schindler Group, dünya genelinde 140’tan fazla ülkede faaliyet gösteriyor. Brezilya, Çin, İspanya, Hindistan, ABD gibi ülkelerde üretim tesisleri bulunan Schindler, Almanya’ya giren ilk yabancı firmalardan biri. Şirketin bir başka özelliği ise 1980’de Çin’e adım atan ilk batılı endüstriyel firma. Şirketin 66 bin çalışanı ve 10 milyar dolarlık cirosu bulunuyor.

1948’de kurulan Omsan, Gebze’de üretim yapıyor

Türkiye’de uzun süredir faaliyet gösteren Schindler, 1947 yılında kurulan Türkeli Asansör’ü 1992 yılında alarak büyük bir adım attı. O yıldan bu yana Schindler Türkeli Asansör Sanayi A.Ş. çalışan şirket, yüzde 100 İsviçre sermayeli olarak faaliyet gösteriyor. İsviçreli dev bu satın almayı da Türkiye’deki birimi olan Schindler Türkeli Asansör adlı firma aracılığıyla yapacak. Schindler’in satın alacağı Omsan ise Mehmet Rıza Çukurova, Berat Burak Çukurova ve Ayşe Yeşim Makar tarafından yönetiliyor. 1948 yılında kurulan Omsan, 1975 yılında asansör sektörüne adım attı. 7 bin 500 metrekarelik Gebze’deki üretim tesisinde şirketin 180 çalışanı bulunuyor.