İtalya siyasi krizi nasıl çözdü?

Bir demokrasi deneyi olarak İtalya bize ne anlatıyor? Başbakan Draghi, olmazı gerçekleştirdi, en sağdan en sola 4 partili bir hükümeti 13 Şubat’ta kurdu ve bugüne kadar da “tıkır tıkır’’ işletti.

İtalya, bir krizler ve sonuç vermez koalisyonlar ülkesi olarak bilinir.

Bu şimdi gerilerde kaldı...

Nasıl? Bu yılın Şubat ayıydı, İtalya olağan krizlerinin birini yaşıyordu. Görünürde bir çıkış yolu yoktu. İtalya Cumhurbaşkanı onu “bağımsız başbakan olmaya” ikna etti. Draghi, olmazı gerçekleştirdi, en sağdan en sola 4 partili bir hükümeti bu yılın 13 Şubat’ında kurdu ve bunu “tıkır tıkır’’ işletti.

Çözümün sacayak 3’lüsü şunlardan oluştu:

1-Draghi’nin kimliği: Başbakan Draghi’nin insanın içini ılıtan bir özgeçmişi var. Eğitimi parlak, doktorası MIT‘den. Avrupa Merkez Bankası Başkanı iken, uyguladığı kriz yönetimi üye ülkelere parmak ısırttı.

Kendisini ‘’liberal sosyalist‘’ olarak tanımlıyor ama daha önemlisi Başbakanlık görevini ‘’maaş almadan‘’ yapıyor. ‘

‘Teknokrat Hükümet’in ilk demeci ‘’Yeniden yapılanma olacak ve bu savaş sonrası gibi sancılı olacak ama yapılacak. ‘’Bedeli ne olursa olsun‘’ zaten onun sözü, bu nedenle ‘’Süper Mario‘’ olarak anılıyor.

2-Hukukun üstünlüğü: Draghi Hükümeti’nin ilk işi yargıyı göreve davet oldu, özellikle mafya dünyasıyla mücadele ödünsüz sürdürüldü. Berlusconi döneminde herkes bir yerin adamı iken, o “bir yerler” devletin adamı haline dönüştü. Hak ihlal soruşturmalarında süre asgariye indi. Rüşvet ile mücadelede insanlar mahkum olmaya başlayınca, kamu yönetiminin etkinliği arttı.

3-Reformlarda kararlılık: Emeklilik yaşını 62‘den 64‘e yükseltince genel grev tehdidi oldu, Draghi tınmadı, koalisyon da arkasında durdu. Geçmiş hükümet döneminde “herkese temel gelir” vaadi vardı ama para yoktu. “Bunu yapamayız!” dedi ve işsizlik parasını iyileştirdi. Sonuç ne?

60 milyon nüfuslu İtalya, OECD son raporuyla bu yılı (artık) 2.1 Trilyon $’lık bir ekonomiyle kapatacak. Dünyanın (yeniden) 8. büyük ekonomisi oldu ve 632 milyar $’lık ihracatı ve (artık) dış ticaret fazlası var. İstihdam (yeniden) artıyor ve verimlilik OECD ortalamasından (sadece) %17 daha az.

Ders çıkarmak istiyorum: Önce niyet, sonra program, en sonunda irade (erk) bir araya gelince çözülmeyecek siyasal buhran yok. Draghi gibi birleştirici bir isim (kuşkusuz) oydaşmayı kolaylaştırıyor. Safsatalara (popülizm) yer olmayacak, reform programı halkı inandırarak uygulanacak.

GÜNÜN NOTU:

OECD, Türkiye ekonomi politikası için normalleşme ve öngörü yeteneği tavsiye ediyor...