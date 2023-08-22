İtalya Team System, Türk şirkete ortak oldu

İtalya’nın en köklü yazılım şirketlerinden Team Systems, Türkiye’ye hızlı girdi. İtalyan şirket Mikro Yazılımevi'ne ortak oldu. Resmi sürecin tamamlanmasıyla, 695 milyon euro ciro yapan, 2 bin 700'den fazla çalışanı olan İtalyan şirket, Türkiye’deki ilk önemli yatırımına imza attı.

Türkiye’de son dönemin en fazla dikkat çeken yatırım ve ortaklıkları teknoloji ve bilişim alanında gerçekleşiyor.

Yabancıların özellikle e-ticaret alanındaki Türk firmalara yaptığı yatırım ve satın almalar milyar dolar seviyesinde işlem görüyor. Özellikle yurtdışında hızlı operasyon yapan ve yazılım ihraç eden Türk şirketleri, yabancıların da dikkatini çekiyor. Bu konuyla ilgili hatırlayacağınız üzere bu ayın ilk haftasında sizlere önemli bir haber vermiştik.

Türkiye’de ilk kez duyurduğumuz haberde İtalyan yazılım devi Team System’in Türk şirketi Mikro Yazılım’dan yüzde 53 hisse alarak ortak olacağını duyurmuştuk. İşte o satış süreci resmi onaylarını aldı ve devralma sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Mikro Yazılı mevi Yazılım’ın ortak kontrolünün Team System S.p.A. tarafından devralınması işlemine Rekabet Kurumu resmi onayı verdi.

2 bin 700 çalışanı var

Yazılım alanında Türkiye'nin en büyük şirketlerinden biri olan Mikro Yazılım, 2022 yılında Türkiye'nin ilk muhasebe portalı olan E-Mükellef'in tamamını satın alarak adını duyurmuştu. Böylece İtalyan Team System S.p.A, muhasebe portalı E-Mükellef ’e de ortak olmuş oldu.

1963 yılında Pesaro kentinde temeli atılan Team System, başlangıçta bir yazılım evi olarak kuruldu. Yönetim yazılımı üretimini dijital bulut platformları ve hizmetlerini geliştiren şirket, KOBİ'lerin ve profesyonel firmaların sayısallaştırılması için İtalya'da gerçek bir referans noktası haline geldi. Geçen yıl 695 milyon euro ciro yapan şirketin 2 bin 700'den fazla çalışanı bulunuyor. Bu çalışanların yaklaşık 730'u yazılım mühendisi. İtalyan devin ortak olacağı Türk şirket olan Mikro Yazılımevi ise 1988 yılında kuruldu.

Mikro Yazılımevi, 2017 yılında Turkven ve Earlybird Venture Capital’den önemli bir yatırım almıştı. Şirketin bağlı bulunduğu Mikrogrup ise100 binin üzerinde aktif müşteriye sahip. Mikrogrup'un 420'den fazla çalışanı bulunuyor. Mikro Yazılımevi, geçen yıl haziran ayında 2006'da kurulan ve Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Volkan Küçük'ün yaptığı Türkiye'nin ilk muhasebe portalı olan E-Mükellef'i tamamını satın almıştı. E-Mükellef ise 240 binden fazla vergi mükellefine hizmet veriyor.