İtalyan Astaldi, Türkiye’nin en büyük hastanesinden çıkıyor

Son yıllarda zor günler yaşayan İtalyan Astaldi, Türkiye’deki bir büyük projesini daha satıyor. Daha önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki payını devreden İtalyan devi, şimdi de 1.1 milyar euroya mal olan Türkiye’nin en büyük hastanesindeki yüzde 51’lik payını satmak istiyor.

Avrupa’nın en önem­li altyapı şirketlerin­den biriydi İtalyan As­taldi. Türkiye’nin en önemli Yap-İşlet-Devret modeli uygu­lamalarından olan Yavuz Sul­tan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 2012 yılında yapılan ihalesini Türk ortağı IC İçtaş ile birlik­te kazanmıştı. Astaldi’nin bu projedeki payı yüzde 33 civa­rındaydı.

Ancak 6 yıl sonra fi­nansal darboğaza giren İtalyan devi, iflasın eşiğine geldi, kon­kordato ilan etti. Astaldi’nin CEO’su o dönem Paolo Astal­di, 2012’de işletme hakkını ka­zandığı Yavuz Sultan Köprü­sü’ndeki hisse payının değeri­nin 350 milyon euro olduğunu belirtmişti. İtalyan devinin paylarını IC İçtaş almış, bir süre sonra da Çinliler ile ma­saya oturmuştu. Ancak bu sü­reç 2021 yılında durduruldu. Bir süre sonra da Fransız Egis, paylarını IC İçtaş’a devretti.

1.1 milyar euroya yapıldı

Ekonomik anlamda zor sü­reç yaşan İtalyan devinin Tür­kiye’deki en önemli üstlen­diği proje ise sağlık alanın­daydı. Dünyanın en büyük sağlık kompleksi projesine or­tağı Türklerler Holding ile gir­mişti. 2011 yılında 1.4 milyon metre karelik alan üzerinde, 1.1 milyon metrekarelik kapalı alanı olacak ve 9 dal hastanesi olacak şekilde planlanan Anka­ra’daki Etlik Hastanesi projesi­ni Astaldi ve Türkerler kazan­mıştı.

İtalyanların payı yüzde 51, Türk şirketin payı ise yüzde 49 olacak şekilde girilen ihale­yi Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım AŞ kazanmıştı. Yatırım süresi 42 ay, işletme süresi ise 25 yıl ola­rak belirlenen kompleks, 2022 yılında Türkiye’nin 20’nci, An­kara’nın 2’nci şehir hastanesi olarak açıldı. 1.1 milyar euro­luk yatırım değerine sahip olan, toplamda 4 binden fazla yatak kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük şehir hastanesi olan pro­jenin Ankara’yı bir sağlık üssü haline getireceği belirtilmişi.

Ankara’yı Cleveland yapacak

Hatta Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ka­zım Türker, “Ankara ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Cleve­land gibi yurtdışından has­ta kabul eden merkez haline gelecek. Türkiye’nin Cleve­land’ı olacak” diyerek özet­lemişti. İşte o projede de or­taklık yapısı değişiyor. Astal­di, bu projedeki yüzde 51’lik payını satmak için ortağı Türkerler ile masaya otur­du. Anlaşma sağlanır, gerekli onaylar verilirse, Astaldi’nin payları Türklerler’e geçecek ve Türkiye’nin en büyük sağ­lık projesi, tamamen Türk ya­tırımcıların olacak.