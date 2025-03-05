İtalyan Astaldi, Türkiye’nin en büyük hastanesinden çıkıyor
Son yıllarda zor günler yaşayan İtalyan Astaldi, Türkiye’deki bir büyük projesini daha satıyor. Daha önce Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki payını devreden İtalyan devi, şimdi de 1.1 milyar euroya mal olan Türkiye’nin en büyük hastanesindeki yüzde 51’lik payını satmak istiyor.
Avrupa’nın en önemli altyapı şirketlerinden biriydi İtalyan Astaldi. Türkiye’nin en önemli Yap-İşlet-Devret modeli uygulamalarından olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Kuzey Marmara Otoyolu Projesi’nin 2012 yılında yapılan ihalesini Türk ortağı IC İçtaş ile birlikte kazanmıştı. Astaldi’nin bu projedeki payı yüzde 33 civarındaydı.
Ancak 6 yıl sonra finansal darboğaza giren İtalyan devi, iflasın eşiğine geldi, konkordato ilan etti. Astaldi’nin CEO’su o dönem Paolo Astaldi, 2012’de işletme hakkını kazandığı Yavuz Sultan Köprüsü’ndeki hisse payının değerinin 350 milyon euro olduğunu belirtmişti. İtalyan devinin paylarını IC İçtaş almış, bir süre sonra da Çinliler ile masaya oturmuştu. Ancak bu süreç 2021 yılında durduruldu. Bir süre sonra da Fransız Egis, paylarını IC İçtaş’a devretti.
1.1 milyar euroya yapıldı
Ekonomik anlamda zor süreç yaşan İtalyan devinin Türkiye’deki en önemli üstlendiği proje ise sağlık alanındaydı. Dünyanın en büyük sağlık kompleksi projesine ortağı Türklerler Holding ile girmişti. 2011 yılında 1.4 milyon metre karelik alan üzerinde, 1.1 milyon metrekarelik kapalı alanı olacak ve 9 dal hastanesi olacak şekilde planlanan Ankara’daki Etlik Hastanesi projesini Astaldi ve Türkerler kazanmıştı.
İtalyanların payı yüzde 51, Türk şirketin payı ise yüzde 49 olacak şekilde girilen ihaleyi Ankara Etlik Hastane Sağlık Hizmetleri İşletme Yatırım AŞ kazanmıştı. Yatırım süresi 42 ay, işletme süresi ise 25 yıl olarak belirlenen kompleks, 2022 yılında Türkiye’nin 20’nci, Ankara’nın 2’nci şehir hastanesi olarak açıldı. 1.1 milyar euroluk yatırım değerine sahip olan, toplamda 4 binden fazla yatak kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük şehir hastanesi olan projenin Ankara’yı bir sağlık üssü haline getireceği belirtilmişi.
Ankara’yı Cleveland yapacak
Hatta Türkerler Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Türker, “Ankara ABD’nin Ohio eyaletine bağlı Cleveland gibi yurtdışından hasta kabul eden merkez haline gelecek. Türkiye’nin Cleveland’ı olacak” diyerek özetlemişti. İşte o projede de ortaklık yapısı değişiyor. Astaldi, bu projedeki yüzde 51’lik payını satmak için ortağı Türkerler ile masaya oturdu. Anlaşma sağlanır, gerekli onaylar verilirse, Astaldi’nin payları Türklerler’e geçecek ve Türkiye’nin en büyük sağlık projesi, tamamen Türk yatırımcıların olacak.