İtalyan Pininfarina tasarlayacak Türk şirketi Sera inşa edecek
Sani Şener’in kurduğu Sera Group, Dubai’nin en önemli projelerinden birine imza atıyor. Sera Group’un inşa edeceği 290 metrelik Iconic Residences’ı Ferrari ve yerli araç Togg’a imza atan İtalyan Pininfarina tasarlayacak.
Türkiye’nin en önemli inşaat şirketlerinden olan Sera, Körfez’in en önemli inşaat projelerinden birine imza atacak. Türkiye’de Antalya Havalimanı, Emaar Square, Erzincan Havalimanı, Topkapı Akzirve, Kayseri Havalimanı gibi projelere imza atan Sera Group, yurt dışındaki yeni projesini yine Birleşik Arap Emirlikleri’ne yapacak. Dubai Emirliği’ndeki 145 metre yüksekliğindeki 33 katlı Skyview Tower’ı, Burj Khalifa’nın yanındaki Address Residences Dubai Opera gibi projeleri yapan Sera, şimdi de Dubai Internet City’nin en büyük gökdelenine imza atacak.
Gayrimenkul geliştiricisi MERED’in portföyünde yer alacak gökdelen, Iconic Residences adıyla hizmete girecek. MERED’in en büyük projesi olmaya hazırlanan Iconic Residence’in genel inşaatını ise Türk şirketi Sera üstlenecek. Projenin tasarımını da dünyanın en büyük otomotiv tasarımcılarından olan İtalyan Pininfarina yapacak. Ferrari, Alfa Romeo, Fiat, Peugeot ve Lancia için birçok; Maserati, Mitsubishi, Daewoo, Hyundai, Chevrolet, Honda ve Ford’un birçok aracını tasarlayan Pininfarina, son olarak Türkiye’nin yerli otomobili Togg’la çalışmıştı.
290 metre yüksekliğinde olacak
Gelelim Dubai’de yapılacak olan Iconic Residences projesine. Türk şirketi Sera’nın inşa edeceği proje, 290 metre ile Dubai Internet City’deki en yüksek bina olacak. 310 lüks dairenin yer alacağı proje, 2027’nin 3. çeyreğinde tamamlanacak.
Lüks SPA, restoranlar, çocuk kulübü, sonsuzluk havuzu, spor salonu ve yoga alanları, perakende satış noktaları gibi bölümlerin de yer alacağı projeyle ilgili olarak Birleşik Arap Emirlikleri merkezli MERED’in İcra Kurulu Başkanı Michael Belton, “Dubai’de lüks gayrimenkulün patlamasıyla birlikte, Sera Group’un büyük ölçekli, yüksek kaliteli projeler inşa etme konusundaki kanıtlanmış uzmanlığı, Pininfarina’nın Iconic Residences tasarımına yönelik vizyonumuzu hayata geçirmek için onları mükemmel bir seçim haline getiriyor. Dubai’nin sürekli gelişen silüetine katkıda bulunacak bir dönüm noktası yaratmayı hedefliyoruz” dedi.
Sera Group İcra Kurulu Başkanı Ozan Şener ise “MERED ile bu çığır açan projede iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Çeşitli sektörlerdeki kapsamlı deneyimimiz, kalite ve inovasyona olan köklü bağlılığımızla birleşince, Pininfarina’nın Iconic Residences tasarımını en yüksek standartlarda sunmak, bizi mükemmel bir konuma getiriyor” diye konuştu.
Sani Şener kurdu, TAV’da hissesi var
-Sera Group, Türkiye’nin en önemli projelerine imza atan TAV Havalimanları Holding’in eski CEO’su Sani Şener tarafından kuruldu.
-1995 yılında temeli atılan Sera, TAV Havalimanları Holding ve TAV İnşaat’ın yanı sıra; TÜVTÜRK, Travelex, Bodrum Manastır Otel gibi önemli markaların da hissedarı.
-30 yıllık geçmişi olan şirket, şu ana kadar 5 milyon metrekarelik inşaat alanı içinde 50’den fazla projeye imza attı.
-Sera Group’un 400’den fazla çalışanı bulunuyor.