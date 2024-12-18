İtalyan Pininfarina tasarlayacak Türk şirketi Sera inşa edecek

Sani Şener’in kurduğu Sera Group, Dubai’nin en önemli projelerinden birine imza atıyor. Sera Group’un inşa edeceği 290 metrelik Iconic Residences’ı Ferrari ve yerli araç Togg’a imza atan İtalyan Pininfarina tasarlayacak.

Türkiye’nin en önemli in­şaat şirketlerinden olan Sera, Körfez’in en önem­li inşaat projelerinden birine im­za atacak. Türkiye’de Antalya Ha­valimanı, Emaar Square, Erzin­can Havalimanı, Topkapı Akzirve, Kayseri Havalimanı gibi projele­re imza atan Sera Group, yurt dı­şındaki yeni projesini yine Birle­şik Arap Emirlikleri’ne yapacak. Dubai Emirliği’ndeki 145 metre yüksekliğindeki 33 katlı Skyview Tower’ı, Burj Khalifa’nın yanında­ki Address Residences Dubai Ope­ra gibi projeleri yapan Sera, şimdi de Dubai Internet City’nin en bü­yük gökdelenine imza atacak.

Gay­rimenkul geliştiricisi MERED’in portföyünde yer alacak gökdelen, Iconic Residences adıyla hizmete girecek. MERED’in en büyük pro­jesi olmaya hazırlanan Iconic Re­sidence’in genel inşaatını ise Türk şirketi Sera üstlenecek. Projenin tasarımını da dünyanın en büyük otomotiv tasarımcılarından olan İtalyan Pininfarina yapacak. Fer­rari, Alfa Romeo, Fiat, Peugeot ve Lancia için birçok; Maserati, Mit­subishi, Daewoo, Hyundai, Chev­rolet, Honda ve Ford’un birçok aracını tasarlayan Pininfarina, son olarak Türkiye’nin yerli oto­mobili Togg’la çalışmıştı.

290 metre yüksekliğinde olacak

Gelelim Dubai’de yapılacak olan Iconic Residences proje­sine. Türk şirketi Sera’nın inşa edeceği proje, 290 metre ile Du­bai Internet City’deki en yüksek bina olacak. 310 lüks dairenin yer alacağı proje, 2027’nin 3. çeyre­ğinde tamamlanacak.

Lüks SPA, restoranlar, çocuk kulübü, son­suzluk havuzu, spor salonu ve yo­ga alanları, perakende satış nok­taları gibi bölümlerin de yer ala­cağı projeyle ilgili olarak Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ME­RED’in İcra Kurulu Başkanı Mi­chael Belton, “Dubai’de lüks gay­rimenkulün patlamasıyla birlik­te, Sera Group’un büyük ölçekli, yüksek kaliteli projeler inşa etme konusundaki kanıtlanmış uzman­lığı, Pininfarina’nın Iconic Resi­dences tasarımına yönelik vizyo­numuzu hayata geçirmek için on­ları mükemmel bir seçim haline getiriyor. Dubai’nin sürekli geli­şen silüetine katkıda bulunacak bir dönüm noktası yaratmayı he­defliyoruz” dedi.

Sera Group İc­ra Kurulu Başkanı Ozan Şener ise “MERED ile bu çığır açan proje­de iş birliği yapmaktan heyecan duyuyoruz. Çeşitli sektörlerdeki kapsamlı deneyimimiz, kalite ve inovasyona olan köklü bağlılığı­mızla birleşince, Pininfarina’nın Iconic Residences tasarımını en yüksek standartlarda sunmak, bi­zi mükemmel bir konuma getiri­yor” diye konuştu.

Sani Şener kurdu, TAV’da hissesi var

-Sera Group, Türkiye’nin en önemli projelerine imza atan TAV Havalimanları Holding’in eski CEO’su Sani Şener tarafından kuruldu.

-1995 yılında temeli atılan Sera, TAV Havalimanları Holding ve TAV İnşaat’ın yanı sıra; TÜVTÜRK, Travelex, Bodrum Manastır Otel gibi önemli markaların da hissedarı.

-30 yıllık geçmişi olan şirket, şu ana kadar 5 milyon metrekarelik inşaat alanı içinde 50’den fazla projeye imza attı.

-Sera Group’un 400’den fazla çalışanı bulunuyor.