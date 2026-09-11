İtalyan tasarımcıdan denizle kesintisiz temas
Sadece göze hitap etmekle kalmayıp "yaşanabilir alanlar" kurgulama iddiasındaki yeni A80, armatörünün kişisel zevklerine göre şekillenen özel detaylarıyla öne çıkıyor. İç mekânda tercih edilen titiz malzeme seçimi, yatın prestijli karakterini tamamlıyor. Banyolarda kullanılan lavabolar tek parça “Calacatta Macchia Vecchia” mermer bloklarından işlenirken; misafir kabinlerindeki zemin, tezgah ve duvar kaplamalarında “Bianco di Lasa” doğal taşının zarafeti ve ferahlığı dikkat çekiyor.
Standartları yeniden belirleyen hacim
23,98 metre uzunluğundaki gövdesine rağmen A80, sınıfının çok üzerinde bir alan yönetimi sunuyor:
Beş kabinli yerleşim planı: 24 metre altı kulvarda ilk kez sunulan bu opsiyon, master süit dâhil beş kabinli düzeniyle yat sahibine benzer boyuttaki rakiplerine oranla benzersiz bir konaklama kapasitesi sağlıyor.
Geniş gövdeli master süit: Ana güvertede konumlanan master kamarası, cömert hacmiyle üst segment konfor sunuyor.
80 metrekarelik upper deck: Sınıfının en büyük üst güvertelerinden biri olma niteliğini taşıyan bu alan, açık havada izole bir yaşam imkânı tanıyor.
Mürettebat konforu: 4 kişilik mürettebat için ayrılan yaşam alanları da segment standartlarının oldukça üzerinde.
Yatın genel mimarisinde kullanılan geniş ve açılabilir cam yüzeyler, iç mekan ile dış dünyayı ayıran sınırları ortadan kaldırıyor. Her açıdan gün ışığını içeri alan ve deniz manzarasını yaşam alanının doğal bir parçası haline getiren bu mimari anlayış, seyir deneyimini suyla sürekli etkileşim halinde kılmayı başarıyor.
"Görsellik değil, yaşam için tasarladık"
Arcadia Yachts Kurucusu ve CEO'su Ugo Pellegrino, yeni gövdenin denize indirilişini şöyle anlatıyor: "Bizim için yat inşası; insanlara zaman, huzur ve denizle daha derin bir bağ sunan yaşam alanları yaratmak demektir. A80, yalnızca hayranlık uyandırmak için değil, gerçekten yaşamak için tasarlandı. Armatörümüzle kurduğumuz güçlü iş birliğinin ve ekibimizin emeğinin bir sonucu olan bu tekne, dinlemeye ve tutarlı tasarıma verdiğimiz önemin en somut örneğidir."
Tasarımın İstanbul rotası
İtalyan zarafeti Luxury Living Group'un Türkiye temsilcisi V3 Design, Nişantaşı showroom’unda dünya lüks tasarım devlerini bir araya getirerek iç mekân mimarisine bütünsel bir bakış sunuyor. Bentley Home, Versace Home, Trussardi Casa, Luxence ve Dolce & Gabbana Casa gibi dünya markalarının yanı sıra "meta-lüks" anlayışının öncüsü Visionnaire de bu seçkin portföyde yer alıyor.
1959’dan bu yana zanaatkârlığı ve haute couture tasarımı buluşturan Visionnaire; konut, rezidans ve süper yat projeleri için terzi dikimi çözümler üretiyor.
Cannes’da şov başlıyor
Dünya denizcilik sektörünün kalbi, 13 Eylül tarihine kadar Fransız Rivierası’nda atıyor. Cannes Yat Festivali, kentin iki farklı marinasında düzenlenecek görkemli organizasyonla 55.000’den fazla ziyaretçiyi, 680’den fazla markayı ve 700’ün üzerinde tekneyi ağırlıyor. Türk denizcilik sektörünün küresel oyuncuları Numarine, Sirena Marine ve Aiata gibi yerli markalar yeni modelleriyle fuarda gövde gösterisi yapıyor. Sektörün son dönemdeki en önemli gündemi olan verimlilik ve çevre dostu teknolojiler, fuarda tanıtılacak yeni hibrit ve elektrikli teknelerle ön plana çıkıyor. Organizasyonu 680’den fazla uluslararası gazeteci takip ediyor.
Pink Martini All Stars ilk kez Türkiye’de!
DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup 2026, 11–13 Eylül’de spor, müzik ve şehir yaşamını Haliç’te bir araya getiriyor. 11 Eylül Cuma günü ücretsiz warm-up programıyla başlayacak organizasyon, 12–13 Eylül’de tek biletle iki gün boyunca kürek yarışlarından Bergüzar Korel ve Pink Martini All Stars konserlerine, DJ performanslarından gastronomi ve çocuklara özel deneyimlere uzanan dopdolu bir hafta sonu keyfi sunuyor. Üç gün sürecek etkinlik, sporcuların serbest antrenmanları ve parkur tanımasıyla başlayacak, David Şaboy’un saat 19.00’daki DJ performansıyla devam edecek. Hafta sonu itek biletle iki gün boyunca sabahtan akşama yarıştan konsere, gastronomiden çocuklara özel deneyimlere uzanan bir program sunuluyor.
12 Eylül Cumartesi, gün boyunca devam edecek kürek yarışlarının ardından sahne Bergüzar Korel’in olacak. 13 Eylül Pazar günü final yarışlarının ardından saat 19.00’da ödül töreni gerçekleştirilecek. Gecenin finalinde ise Tersane Istanbul sahnesi Türkiye’de bir ilke ev sahipliği yapacak. Pink Martini All Stars konsepti, Türkiye’de ilk kez müzikseverlerle buluşacak. Pink Martini’nin farklı dönemlerinde grubun müzikal dünyasına katkıda bulunan sanatçıları aynı sahnede bir araya getiren özel performansta Ari Shapiro, Edna Vazquez ve Jimmie Herrod sahne alacak. Gecenin sürprizi ise Pink Martini All Stars’a eşlik edecek Türk sanatçılar olacak. Pink Martini, cazdan Latin ritimlerine, klasik müzikten dünya müziklerine uzanan repertuvarıyla hafta sonunun finalini yapacak.
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