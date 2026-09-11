İtalyan tasarımcıdan denizle kesintisiz temas

Sadece göze hitap etmek­le kalmayıp "yaşanabilir alanlar" kurgulama iddia­sındaki yeni A80, armatörünün kişisel zevklerine göre şekillenen özel detaylarıyla öne çıkıyor. İç mekânda tercih edilen titiz mal­zeme seçimi, yatın prestijli ka­rakterini tamamlıyor. Banyolar­da kullanılan lavabolar tek par­ça “Calacatta Macchia Vecchia” mermer bloklarından işlenirken; misafir kabinlerindeki zemin, tezgah ve duvar kaplamalarında “Bianco di Lasa” doğal taşının za­rafeti ve ferahlığı dikkat çekiyor.

Standartları yeniden belirleyen hacim

23,98 metre uzunluğundaki gövdesine rağmen A80, sınıfının çok üzerinde bir alan yönetimi su­nuyor:

Beş kabinli yerleşim pla­nı: 24 metre altı kulvarda ilk kez sunulan bu opsiyon, master süit dâhil beş kabinli düzeniyle yat sa­hibine benzer boyuttaki rakiple­rine oranla benzersiz bir konakla­ma kapasitesi sağlıyor.

Geniş gövdeli master süit: Ana güvertede konumlanan mas­ter kamarası, cömert hacmiyle üst segment konfor sunuyor.

80 metrekarelik upper de­ck: Sınıfının en büyük üst güver­telerinden biri olma niteliğini ta­şıyan bu alan, açık havada izole bir yaşam imkânı tanıyor.

Mürettebat konforu: 4 kişi­lik mürettebat için ayrılan yaşam alanları da segment standartları­nın oldukça üzerinde.

Yatın genel mimarisinde kulla­nılan geniş ve açılabilir cam yü­zeyler, iç mekan ile dış dünya­yı ayıran sınırları ortadan kaldı­rıyor. Her açıdan gün ışığını içeri alan ve deniz manzarasını yaşam alanının doğal bir parçası haline getiren bu mimari anlayış, seyir deneyimini suyla sürekli etkile­şim halinde kılmayı başarıyor.

"Görsellik değil, yaşam için tasarladık"

Arcadia Yachts Kurucusu ve CEO'su Ugo Pellegrino, yeni göv­denin denize indirilişini şöyle an­latıyor: "Bizim için yat inşası; in­sanlara zaman, huzur ve denizle daha derin bir bağ sunan yaşam alanları yaratmak demektir. A80, yalnızca hayranlık uyandırmak için değil, gerçekten yaşamak için tasarlandı. Armatörümüzle kur­duğumuz güçlü iş birliğinin ve ekibimizin emeğinin bir sonucu olan bu tekne, dinlemeye ve tutar­lı tasarıma verdiğimiz önemin en somut örneğidir."

Tasarımın İstanbul rotası

İtalyan zarafeti Luxury Living Group'un Türkiye temsilcisi V3 Design, Nişantaşı showroom’unda dünya lüks tasarım devlerini bir araya getirerek iç mekân mimarisine bütünsel bir bakış sunuyor. Bentley Home, Versace Home, Trussardi Casa, Luxence ve Dolce & Gabbana Casa gibi dünya markalarının yanı sıra "meta-lüks" anlayışının öncüsü Visionnaire de bu seçkin portföyde yer alıyor.

1959’dan bu yana zanaatkârlığı ve haute couture tasarımı buluşturan Visionnaire; konut, rezidans ve süper yat projeleri için terzi dikimi çözümler üretiyor.

Cannes’da şov başlıyor

Dünya denizcilik sektörü­nün kalbi, 13 Eylül tarihine kadar Fransız Rivierası’nda atı­yor. Cannes Yat Festivali, kentin iki farklı marinasında düzenle­necek görkemli organizasyon­la 55.000’den fazla ziyaretçiyi, 680’den fazla markayı ve 700’ün üzerinde tekneyi ağırlıyor. Türk denizcilik sektörünün küresel oyuncuları Numarine, Sirena Marine ve Aiata gibi yerli marka­lar yeni modelleriyle fuarda göv­de gösterisi yapıyor. Sektörün son dönemdeki en önemli günde­mi olan verimlilik ve çevre dos­tu teknolojiler, fuarda tanıtılacak yeni hibrit ve elektrikli tekneler­le ön plana çıkıyor. Organizasyo­nu 680’den fazla uluslararası ga­zeteci takip ediyor.

Pink Martini All Stars ilk kez Türkiye’de!

DenizBank Tersane Istanbul Rowing Cup 2026, 11–13 Ey­lül’de spor, müzik ve şehir yaşamını Haliç’te bir araya getiriyor. 11 Ey­lül Cuma günü ücretsiz warm-up programıyla başlayacak organi­zasyon, 12–13 Eylül’de tek biletle iki gün boyunca kürek yarışların­dan Bergüzar Korel ve Pink Mar­tini All Stars konserlerine, DJ per­formanslarından gastronomi ve çocuklara özel deneyimlere uza­nan dopdolu bir hafta sonu keyfi sunuyor. Üç gün sürecek etkinlik, sporcuların serbest antrenmanla­rı ve parkur tanımasıyla başlaya­cak, David Şaboy’un saat 19.00’da­ki DJ performansıyla devam ede­cek. Hafta sonu itek biletle iki gün boyunca sabahtan akşama yarıştan konsere, gastronomiden çocuklara özel deneyimlere uzanan bir prog­ram sunuluyor.

12 Eylül Cumartesi, gün boyun­ca devam edecek kürek yarışlarının ardından sahne Bergüzar Korel’in olacak. 13 Eylül Pazar günü final ya­rışlarının ardından saat 19.00’da ödül töreni gerçekleştirilecek. Ge­cenin finalinde ise Tersane Istan­bul sahnesi Türkiye’de bir ilke ev sahipliği yapacak. Pink Martini All Stars konsepti, Türkiye’de ilk kez müzikseverlerle buluşacak. Pink Martini’nin farklı dönemlerinde grubun müzikal dünyasına katkıda bulunan sanatçıları aynı sahnede bir araya getiren özel performansta Ari Shapiro, Edna Vazquez ve Jim­mie Herrod sahne alacak. Gecenin sürprizi ise Pink Martini All Stars’a eşlik edecek Türk sanatçılar ola­cak. Pink Martini, cazdan Latin ri­timlerine, klasik müzikten dünya müziklerine uzanan repertuvarıy­la hafta sonunun finalini yapacak.