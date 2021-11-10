İtalya’nın güneşini Türk iş insanı enerjiye çevirecek

Henüz 25 yaşındayken, Türkiye’de yeni gelişen enerji sektörüne yaptığı yatırımlarla öne çıkan genç girişimci Hacı İsmail Kurtul, İtalya’nın güneşini de enerjiye çevirmeye hazırlanıyor. 45 milyon Euro’luk bir yatırımla İtalya’nın Sicilya bölgesinde gerçekleştirilecek 50 megavatlık güneş enerjisi santrali (GES) projesi için Naturel Enerji ile birlikte harekete geçen Kurtul, Yunanistan ve Arnavutluk’ta da yeni proje arayışında.

Kurteks Tekstil Enerji San. ve Tic. AŞ Yönetim Kurulu Başkan Vekili Hacı İsmail Kurtul, şirketlerinin lokomotifinin tekstil sektörü olduğunu, kendisinin iş hayatına atıldığı günden bugüne enerji projelerine özel ilgi gösterdiğini dile getirdi. Kurtul, “Şirketimizin son 15 yıldır enerji sektöründe yoğunlaşmasına önayak oldum. 2 hidroelektrik santrali (HES) yaptık, 1 rüzgar enerjisi santralı (RES) devreye aldık. Şirket olarak enerji sektöründe hem üretim ağında hem dağıtımında hem perakendesinde çeşitli iştiraklerimiz var. Fabrikamızın çatısına güneş enerjisi kurduk. Güneşten ürettiğimiz enerjiyi fiyat ve alım garantisi sebebiyle devlete satıyoruz. Onun dışında doğalgazdan elektrik ürettiğimiz kojen tesisimiz var. Orada ürettiğimiz enerjiyi tekstil sektöründeki tüketimimizde kullanıyoruz. Elbette doğalgaz fiyatları müsaade ederse” diye konuştu.

Naturel Enerji Grubu’yla yurtdışında işler yaptıklarını kaydeden Kurtul, “Anlaşmamızı yaptık. İtalya’nın Sicilya Bölgesi’nde 50 megavatlık GES hayata geçireceğiz. Arazi sözleşmesini imzaladık, bağlantı anlaşmaları için başvurumuzu yaptık. Bununla alakalı lisanslama yapılması gerekiyor. Süreç işliyor. Önümüzdeki sene yatırıma başlayacağız. Bu yatırımın toplamı 45 milyon Euro’yu bulacak” şeklinde konuştu. Kurtul, İtalya’da sektörün işlemesine yönelik süreçler hakkında da bilgi vererek, şunları söyledi: “Kendimiz yeri seçtik, aldık, başvurumuzu yaptık. İhale süreci yaşanmadan bu işe başladık. Devletin alım garantisi yok fakat ihalesiz bir şekilde trafoya bağlanma imkanı var. Biz ürettiğimiz enerjiyi istediğimiz yere ikili anlaşmalar yaparak satma imkanına sahip olacağız. Aynı durum Türkiye’de de olabilmeli. Gerekirse devlet tarafından çok büyük teşvikler verilmesin, alım garantisi verilmesin ama yatırımların daha hızlı yapılabilmesi için mevzuatların ve altyapıların düzenlenerek yatırımcının önü açılsın.”

Avrupa’nın hem inşaatlarını hem santrallerini yapacağız

Avrupa’da çeşitli enerji yatırımları için de arayışta olduklarını kaydeden Hacı İsmail Kurtul, “Yunanistan ve Arnavutluk’u araştırıyoruz. Ayrıca Doğu Avrupa ülkelerinde de fırsatlar var. Türkiye’de enerji sektöründe edindiğimiz deneyimi yurtdışında kullanmak istiyoruz” şeklinde konuştu. Şu anda Türk iş insanlarının yurtdışında enerji fırsatları kolladığını belirten Kurtul, “İnsanımız önümüzdeki dönemde özellikle Avrupa’da hem üretim anlamında hem de santral inşa etme alanında uzmanlığını konuşturacak. Bu konuda Türk iş insanlarının potansiyeli yüksek. Çünkü artık bu işi çok iyi biliyoruz, öğrendik” dedi.

Gölbaşı projesini Çinlilere sattı

İsmail Kurtul, yaptıkları bazı projeleri de yabancı yatırımcılara sattıklarını anlatarak, şunları söyledi: “Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde 7 megavatlık bir HES projesi geliştirmiştik. Ama kuraklık ve iklim şartları nedeniyle projeyi satmaya karar verdik. Çinli bir firmaya projeyi sattık. Böylece bu bölgeye Çinli bir yatırımcı da kazandırdık.”

Herkes riskini kendi alsın, ihale olmasın, alım garantisi de istemiyoruz

Enerji sektörünün mevzuat ve altyapısında hala çeşitli sıkıntılar var. İhaleler aracılığıyla proje alıyoruz, bu da sektördeki oyuncuların birbirini kırmasına neden oluyor. Hiç rasyonel olmayan fiyatlar ortaya çıkıyor. Bu projeler de çoğu zaman hayata geçmiyor. Geçmişte bunu RES ihalelerinde gördük. İki yıl önce yapılan RES ihalelerinin hiçbiri şu anda gerçekleşmedi. Hepsi proje aşamasında kaldı. Diyoruz ki; gerekirse devlet fiyat garantisi, alım garantisi vermesin. Herkes serbest piyasada istediği bir alana santral yapmak için müracaat etsin, özel sektör kendi riskini kendisi alsın. Devlet de altyapısını oluştursun, iletim hattı ile desteklesin. Dünyada ticaret savaşları, su savaşları gibi; şimdi de enerji savaşları dönemi başlıyor. Biz de enerjide dışa bağımlılıktan dolayı neler çekiyoruz hepimiz görüyoruz. Ülkemizde doğalgaz bulduğunda haklı olarak çok sevindik. Bir taraftan da bu memleketin güneş potansiyeli var. Çok şükür Allah bu memlekete güneşi, rüzgarı bol vermiş. Şu anda HES yatırımı yapacak yerler çok sınırlı kaldı. Çünkü yapılacaklar yapıldı. Suyun miktarı, debisi belli, HES konusu doyuma ulaştı. Güneş ve rüzgar enerjisinde daha gidecek çok yol var. Yeşil enerjiyi çoğaltmak elimizde. Sürdürülebilir bir dünya için yeşil enerjiye her zamankinden daha çok ihtiyacımız var.

Belediyelere örnek proje yaptı toplamda 100 milyon kWh’yi devreye aldı

Enerji sektörü Türkiye’de yeni yeni gelişirken, 25 yaşında enerji sektörüne girdim. O zamanlar rüzgar ve güneş enerjileri bu kadar ön planda değildi, işe HES’lerle başladım. Bundan 11 yıl önce Kahramanmaraş’ta bir ilki gerçekleştirdik. İçme suyu isale hattı üzerinde, belediye ile ortak 2 megavatlık HES kurduk. İçme suyu hattı üzerinde yapılan bu proje Türkiye’de örnek oldu. Birçok belediye gelip projeyi yerinde görerek, kendileri de benzer yatırımlar yaptılar. Adıyaman’da 15 megavatlık bir HES yaptık, bundan 5 yıl önce devreye girdi. Eş zamanlı olarak Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde 12 megavatlık kendimizin geliştirdiği bir rüzgar projesini de hayata geçirdik. Tek başıma 25 yaşından bu yana 31 megavatlık bir gücü devreye almış oldum. Bu da 100 milyon kilovat/saat (kWh) elektrik anlamına geliyor. Öte yandan tekstil konusunda da mevcut yatırımlarımızı büyütmek için çalışmalarımız devam ediyor.