İthal hammadde ağır basıyor, fireyi kazanıp yük azaltıyor

Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya, Meclis Başkanlığını yürüttüğü Kayseri Sanayi Odası’nda (KAYSO) gündeme getirdikleri Ar-Ge merkezi konusunu düşündü:

- Türkiye’nin “İlk 1000 Sanayi Kuruluşu” listesinde Kayseri’den 34 firma yer alıyor. Bu gücümüzü dikkate alıp Kayseri’de Ar-Ge Merkezi olan firma sayısını 50’ye çıkarmamız lazım.

KAYSO’daki bazı üyelerin hedefi çok yüksek tutmamak gerektiği uyarısı yaptığını anımsadı:

- Madem “İlk 1000 Sanayi Kuruluşu” listesinde 34 firmamız var. Ar-Ge Merkezi hedefini de 34 olarak belirleyelim. Hedefi o kadar yüksek belirlemeyelim.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Başkanı Tahir Nursaçan, Bölge Müdürü Ali Yaprak ve Genel Sekreter Adil Özhan’la birlikte bazı tesisleri gezerken CeraStyle markasını bünyesinde bulunduran Turkuaz Seramik’in İncesu OSB’deki fabrikasına da gittik.

Seramik sağlık gereçleri üretiminde dünyada ilk 20’de yer alan Turkuaz’ın Ar-Ge Merkezi’ne girdiğimizde Abidin Özkaya, koydukları hedefi anımsadı:

- Kayseri’de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı Ar-Ge Merkezi olan firma sayısı maalesef 14’ü bulabildi.

Turkuaz Seramik’in Ar-Ge bölümünün neler yaptığını merak ettik, Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Özkaya yanıtladı:

- Hammaddede dışa bağımlıyız. Onu azaltmanın yollarını ararken seramik firesinin geri dönüşümüne odaklandık. Daha önce çöpe giden seramik firesini şimdi geri dönüştürüp kullanıyoruz. Geri dönüşümün hammaddedeki payı yüzde 8-9’u buldu.

Hammaddede ithalat oranını sordum, yanıtladı:

- Hammaddenin yüzde 85’i ithal geliyor.

Yıllar önce Çorum’da Ece Seramik’in Ar-Ge Merkezi’ni gezdiğimi anlatıp, ekledim:

- O yıllarda sifonu bir çekişte klozetin 6 litre suyla temizlenmesi söz konusuydu. Su miktarını yeni yeni 4.5 litreye indirme çalışmaları vardı.

Turkuaz’ın Ar-Ge yöneticileri son durum bilgisi verdi:

- Şimdi 3.5 litre suyla klozet temizlenebiliyor.

Abdurrahman Özkaya, Ar-Ge Merkezi’nin Erciyes Üniversitesi’yle birlikte yaptığı çalışmaya işaret etti:

- Vitrifiye seramik sağlık gereçlerine antibakteriyel kaplama da yapılıyor.

Kaplama malzemesinin içeriğini merak edip anımsattım:

- Antibakteriyel özellik sağlamak üzere birçok üründe gümüş iyon kullanılıyor.

Şu yanıtı verdi:

- Kullandığımız malzemenin içinde gümüş iyon da var.

Turkuaz Seramik İhracat Müdürü Emre Özkaya araya girip, ihracat temposuna değindi:

- Üretimimizin yüzde 45’i ihracata gidiyor. 2020’de ihracatımız 20 milyon doları buldu.

Turkuaz ve CeraStyle markaları ile Turquality kapsamına girdiklerini kaydetti:

- Hollanda’da, Bosna-Hersek’te kendi kurduğumuz şirketlerle varız. İhracatımız ağırlıklı olarak Kuzey Avrupa ülkelerine gerçekleşiyor. 90 ülkede marka tescilimiz var.

Kilo başına ihracat gelirini sordum, aktardı:

- Ortalama 1.6 dolar dolayında. Avrupa’ya kilo başına 3 dolara gönderiyoruz.

Abidin Özkaya, İncesu OSB’de tesislerin bulunduğu alanın 500 bin metrekare olduğunu paylaştı:

- Burada 120 bin metrekare daha yer aldık. Kayseri OSB’de de 10 milyon Euro’luk ek yatırım yapıyoruz. Bu yıl ek yatırım devreye girecek. Klozet üretim kapasitemiz ikiye katlanacak.

İstihdama vurgu yaptı:

- İki fabrikamızda toplam 1100 kişi çalışıyor.

Dış ticarette son dönemlerin önemli sıkıntısının altını da çizdi:

- İşler büyüyor, kapasite ve üretim artıyor. Ancak, ürettiğimizi ihracat pazarlarına göndermede sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü, konteyner sıkıntısı var.

Turkuaz Seramik, emin adımlarla büyümeyi sürdürüyor…

Kurumsallaşma yolculuğu için halka açılmayı da gündemine alacak gibi görünüyor.

Çatıda 6.5 megavat elektrik üretimi var

Turkuaz Seramik İhracat Müdürü Emre Özkaya, fabrikada boydan boya uzanan fırını işaret etti:

- Fırının boyu 138 metre. Bir ürünün pişirme süresi 20-22 saati buluyor.

Ardından fabrikanın çatısına dikkat çekti:

- Çatıda güneş enerjisi santralimiz kurulu. 6.5 megavatlık kurulu güç var.

Bunun Turkuaz Seramik için ne anlama geldiğini sordum, yanıtladı:

- Çatıda ürettiğimiz elektrik fabrikamızın ihtiyacını karşılıyor. Artanını satıyoruz.

7 milyon dolarlık ihracat yapıyor, ek üretim hattı kuruyor

Kayseri OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan ile birlikte kuruluş tarihi 1969’a uzanan Oylum Bisküvi ve Gofret tesislerine girdik.

Oylum Sınai Yatırımlar Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Büyüknalbant’la birlikte üretim alanına geçtik. Büyüknalbant, montajı süren yeni üretim bandını gösterdi:

- Bu üretim hattını kendimiz kuruyoruz.

Ürünlerini iç pazarda BİM’den Metro’ya, Şok’tan A101’e kadar market zincirlerine verdiklerini belirtti:

- Üretimimizin yüzde 30’unu ihraç ediyoruz. İhracat pazarlarımız arasında ABD, İngiltere, Kanada ve Venezuela gibi ülkeler var.

Oylum’un ihracat gelirini sordum, yanıtladı:

- Yıllık ihracatımız 7 milyon dolar düzeyinde.

Tahir Nursaçan, Oylum tesislerinden ayrılırken şu noktanın altını çizdi:

- OSB’mizdeki bütün tesislerimizi gezmek için zamanınız yok. O nedenle seramikten mobilyaya, tekstilden gıdaya değişik sektörlerden 5-6 tesis seçtik.

Kayseri Gazetesi’nin Yönetim Kurulu Başkanı ve meslektaşımız olan Yılmaz Büyüknalbant’la Oylum fabrikasını gezerken üretim-yatırım heyecanının sürdüğüne bir kez daha tanık olduk.