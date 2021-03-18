İthalatın önü açıldıkça çay sektörü yara alıyor

Madem karnımızı doyurmuyor o halde neden çay içiyoruz? Bu sorunun cevabı bellidir. Sağlığımıza olumlu katkı verdiği için. İnsanoğlu binlerce yıldır çayı sağlığına olumlu katkı verdiği için tüketiyor.

Türk çay sektörü 1930’lu yıllardan buyana devletin öncülüğünde büyümüş. Tüketicinin sağlığına olumlu katkı veren standardını hiç bozmamış ve arz-talep dengesindeki uyum sebebiyle de son 10 yıldır istikrarlı bir tablo sergilemiş. Sektörün gelecekteki performansını da bu tablo ile doğrudan ilgili görüyorum.

Dünya çay üretiminde, 2.2 milyon ton ile Çin birinci, 1.2 milyon ton ile Hindistan ikinci, 475 bin ton ile Kenya üçüncü, 329 bin ton ile Sri Lanka dördüncü, 260 bin ton ile Türkiye beşinci sırada yer alıyor. Türkiye’de Doğu Karadeniz Bölgesi’ndeki Rize, Trabzon, Giresun ve Artvin illerinde çay üretimi yapılıyor. Bölgede üretiminin yüzde 65’lik kısmının yapıldığı ve çay ile özdeşleşen Rize’de ise Çay İhtisas Gümrüğü’nün verilerine göre, geçen yıl 17 bin 260 ton kuru çay ithalatı yapıldı.

Yerli çay hasadının yaklaştığı bu dönemde yurtdışından ithal çayın girişine izin verilmesi üreticiyi tedirgin ediyor. Yetkililerin sürekli çay ithalatına hiçbir sınırlama olmadığını söylemesi kafalarda soru işareti oluşturuyor. Ancak, son günlerde çay ithalatı için baskı oluştuğu yönünde beyanatları sıkça okuduk. Acaba gümrük vergilerinde yapılan değişiklikler piyasaya olumsuz olarak mı yansıdı diye de merak ettik. Marketlerdeki rafları ve tüketim eğilimindeki değişiklikleri izlemeye çalıştık. Gördük ki farklı bir durumun olduğuna dair bir emare mevcut değil. Tabi ki çay ithalatı serbest ve tabii ki ülkemizde farklı müşteriler için farklı damak tadı ihtiva eden çaylar ithal ediliyor. Bin tonun altında olan bu ithalat rakamları sektörümüz için önemli bir risk oluşturmuyor.

Ancak, çay sektörümüzde devletin desteği ile sürdürülen şu an ki istikrarlı durum ithalatın adı duyulur duyulmaz endişeye sebep olarak çok kırılgan bir tepki verebiliyor. Oluşan bu hassasiyeti, çaydan karnını doyuran bir milyonu aşkın insanın bu tür haberlere çok duyarlı yaklaşmasına ve olumsuz tepki vermesine bağlayabiliriz.

Yurtdışından gelen çaylar, Türkiye’nin her tarafına gidiyor. Maalesef ki bu çay ithalat trendi her gecen gün artıyor. Doğu Karadeniz’in fındıkla birlikte en önemli tarımsal girdi kaynağı çay olduğu için bu duruma bölge halkı daha da hassas davranıyor. İthal edilen çaylar genelde poşet çay ve kahvehanelerde harmanlanarak kullanılan karışım çaylar olarak tüketiliyor.

ÇAYSİAD Genel Sekreteri Mustafa Yılmaz Kar, konuyla ilgili, “Ülke olarak çay ihraç etmenin peşine düşmüşken, dışarıdan çay ithal ediyor olmamız pek hoş bir durum değil. Şu an için kilosu 100 TL’nin üzerinde satılan ithal çaylar, hem ihtiva ettikleri pestisit değerleri ve hem de yüksek fiyat dezavantajları sebebiyle çayımıza güçlü rakip olma şansını yakalayamamış durumda. İthalat cazip hale getirilmedikçe ve iç üretimden daha karlı hale getirilmedikçe, bu avantajımızı kolay kolay elimizden alamaz” dedi.