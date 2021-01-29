İthalatın önünü fiyatımızla değil mantıkla keselim

Mobilya Aksesuar Sanayicileri Derneği (MAKSDER) Başkanı Aliosman Mertöz, DÜNYA’yı ziyaretinde sektörünü değerlendirirken 1970’li yıllara döndü:

- 1970’li yılların ilk yarısına kadar mobilya aksesuarında payımız sıfırdı. Sektörümüzün 45 yıllık geçmişi var.

Derneğin kurucu Başkanı ve Samet A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Munis Tezbaşaran’abaktı:

- Mobilya aksesuarında ülkemizde kendi markasıyla üretim yapan ilk şirketler arasında Samet ve Mesan var.

6 yıl önce sektörün oyuncularından birinin Mesan’ın kapısını çaldığını anımsadı:

- Almanlara fason üretim yapan bir şirketin sahibi, “Fabrikamı satıyorum, almayı düşünür müsünüz?” dedi. Baktım, teknolojisi bizden 10 yıl gerideydi.

O günlerde “fabrikamı satıyorum” diyen fason üretici iş insanına verdiği yanıtı düşündü:

- Biz fasonculuğu kabul etmeyiz.

Sektörün dünyadaki yeri üzerinde durdu:

- Mobilya aksesuarında Çin, dünyada 1 numara. Ardından Almanya, Avusturya ve İtalya geliyor. Türkiye şu anda 5’inci sırada. İnşallah İtalya’yı geçip 4’üncü sırayı alacağız.

Kilo başına ihracat gelirini hesapladı:

- Sektörümüz istihdam ve ihracat dostu. Kilo başına ihracat gelirimiz 3.5-4.5 dolar düzeyinde.

Sektörle ilgili algı konusunu irdeledi:

- Yaptığımız işi “hırdavatçılık” olarakgörenlervar. Biz mobilya aksesuarı üretiyoruz.

Mobilya sektörünün son dönemlerde aksesuar üreticileriyle yaşadığı tartışmaya odaklandı:

- Aksesuar fiyatlarındaki artışla ilgili olarak mobilya sektörü bizi suçluyor. Oysa fiyatları yukarı çeken ara mallar ve hammaddeler oldu. Hammadde fiyatlarında bıçak kemiğe dayanmış durumda.

MAKSDER, geçen hafta Aliosman Mertöz başkanlığında görüntülü platformda gerçekleşen geniş katılımlı bir panel düzenledi.

Aliosman Mertöz

Mertöz, sektörün ihracatının COVID-19 krizine rağmen arttığını vurguladı:

- 2019 yılında 2 milyar 290 milyon dolarlık ihracatımız vardı. 2020’de 2.5 milyar doları bulduk.

İthalattaki gerilemeye işaret etti:

- 2019’da 1.1 milyar dolar olan ithalatımız 2020’de 816 milyon dolara geriledi.

Sektörün ihracatta iyi yolda olduğunu, dünyada çıtasını sürekli yükselttiğini şu veriyle ortaya koymaya çalıştı:

- İhracatımızın yüzde 55 dolayındaki bölümü, yani 1.1 milyar dolarlık kısmı Avrupa Birliği (AB) ülkelerine gerçekleşiyor.

Bu verinin önemine dikkat çekti:

- İhracatımızın yüzde 55’ini AB ülkelerine yapıyor olmamız, mobilya aksesuarları sektörünün dinamizmini, üretim ve Ar-Ge gücünü gösteriyor.

İstanbul Demir ve Demirdışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) Başkanı Tahsin Öztiryaki,dış ticaretle ilgili şu mesajı verdi:

- İthalatı fiyatla değil, mantıkla keselim. Kalite sorununu zaten aşmış durumdayız. Ticarette mantıklı hareket edersek, ithalatın önünü önemli ölçüde keseriz.

Tahsin Öztiryaki

Öztiryaki’nin “mantık” çağrısı iki şeyi işaret ediyor:

• Hammadde ve ara mal ithal ederken birleşelim, toplu alım gücümüzü kullanıp fiyatı aşağı çekelim.

• İhracat pazarlarında Türk şirketleri olarak fiyat indirip, birbirimizi ve ülkemizi aşağı çekmeyelim.

Haksız mı?

Avrupalı’nın canı kıymetli, biz nöbetçi eczane gibi çalışıyoruz

MAKSDER Başkanı Aliosman Mertöz, COVID-19 sürecinin ilk başladığı günlerden itibaren fabrikaların hemen hemen hiç durmadığını, üretimin sürdüğünü belirtti:

- Avrupalı’nın canı kıymetli. Onlar üretimi durdurdu. Biz fabrikaları kapatmadık, ayağımızı gazdan çekmedik.

Ardından şu benzetmeyi yaptı:

- Nöbetçi eczane gibi çalıştık, çalışıyoruz...

Bu yıl işlerin daha iyi olacağını beklediğini kaydetti:

-2021’de ihracatımız artacak. Bunun işaretlerini mobilya sektöründe gördük. Ertelenmiş, ötelenmiş ihtiyaçlar son 4 aya sıkıştı.

Sektöründeki şirketlerin büyük bölümünün 2021’de yüzde 20 dolayında ciro büyümesi öngördüğünü vurguladı:

- Bu yıl da ayağımızı gazdan çekmeyelim. Ar-Ge’ye, yatırıma devam edelim.

12 bin mobilyacı 200 ülkeye ihracat yapıyor

İstanbul Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Güleç, dünya mobilya pazarının 700 milyar dolar olduğunu belirtti:

- Türk mobilya sektörü bu pazardaki payını yüzde 2’ye çıkardı.2009’da payımız yüzde 1 dolayında idi. Ayrıca dünyada 23’üncü sıradaydı, 8’inci sıraya yükseldik.

Ahmet Güleç

Türkiye’nin dünya ihracat pazarındaki payının ortalama yüzde 0.80-0.90 aralığında olduğunu kaydetti:

- Biz 2 yıl sonra dünya mobilya pazarındaki payımızı yüzde 3’e çıkarmayı hedefliyoruz.

Güleç, ardından şu noktanın altını çizdi:

- 12 bin mobilya üreticisi200ülkeye ihracat yapıyor. En büyüğünün rakamı 50 milyon dolar. Bizim ölçeğimizi büyütmemiz gerekiyor.

Tezgahtarın ‘İtalyan’ dediği kulp yerli ve İkitelli’de üretiliyor

MAKSDER Başkanı Aliosman Mertöz, ithal ürün yaklaşımıyla ilgili şu örneği verdi:

- MODOKO’ya, MASKO’ya mobilya almaya gittiğinizde tezgahtar, “Kulp İtalyan, menteşe Alman” diyerek satış yapmaya çalışıyor.

Ardından ekledi:

- Halbuki, tezgahtarın mobilyada “İtalyan” dediği kulp, dibine kadar biliyorum, tüm kalbimle inanıyorum, yerli ürün. Biliyorum ki, İkitelli’de üretilmiş bir kulp.

Mobilya mağazasındaki tezgahtarın yaklaşımının Türkiye’ye kaybettirdiğini vurguladı:

- Öncelikle bu anlayışı kırmamız lazım. Bugün ülkemizde kulp, menteşe, teker, çivi, zımba teli, kenar bantı, kilit bağlantı elemanları, sürme kapı sistemleri, kısacası her türlü mobilya aksesuarı ülkemizde birinci sınıf kaliteyle üretiliyor.

Sektörün ürünlerinin kalitesini ihracattaki performansının ortaya koyduğunu kaydetti:

- İhracatımızın önemli bir bölümünü Batı Avrupa’daki mobilya üreticilerine yapıyoruz.