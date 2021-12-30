 İthalatta bandrol ve oto ithalatında yeni kuralllar

Sayın DÜNYA okurları, Ticari ithalat maksadı dışında 2022 yılında yurtdışından getirilecek Oto televizyonu için 8 Euro, 51 ekrana kadar televizyonlar için 10 Euro, 52-67 ekranlar için 16 Euro, 68-85 ekranlar için 22 Euro, 86-116 ekranlar için 34 Euro, 117-148 ekranlar için 40 Euro, 148 ekran ve üstündekiler için 80 Euro karşılığı TL bandrol ücreti olarak belirlenmiş bulunuyor.

Keza; yurtdışından getirilecek cep telefonları için 20 Euro, bilgisayar ve tabletler için 10 Euro ücret ödenecek. Bandrol ücretleri cep tipi radyoda 1 Euro, taşınabilir radyo alıcılarında 1-2 Euro, videolarda 18 Euro, set üstü medya kutuları (set top box) ile her türlü uydu alıcı cihazlarda 7 Euro olarak alınıyor. Televizyon ağırlıklı birleşik cihazlar için 9-21 Euro, radyo ağırlıklı birleşik cihazlar için 1-18 Euro ücret tahsil edilecek. Bunların dışında kalan her türlü cihaz için de 18 Euro bandrol ücreti belirlenmiş bulunuyor.

Distribütörler haricindeki ithalatçılar tarafından gerçekleştirilen araç ithalatında kıymet tespiti konusunda yapılacak işlemlere ilişkin kurallar daha önce belirtilmişti. Ancak görülen lüzum üzerine 2022 yılına girmeden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan veya Türkiye gümrük bölgesine gelmiş olan araçlara ilişkin ithalat işlemlerinde “aracın ilk satışında üreticisi tarafından düzenlenen faturanın onaylı örneğinin ibrazı” şartının uygulanmayacağı belirtiliyor. Yeni düzenleme gereğince 22 Aralık 2021 tarihinden önce Türkiye’ye sevk edilmek üzere bir taşıma belgesi düzenlenerek yüklemesi yapılmış olan veya Türkiye gümrük bölgesine gelmiş olan araçlara ilişkin ithalat işlemlerinde "aracın ilk satışında üreticisi tarafından düzenlenen faturanın onaylı örneğinin" ibrazı da aranmaması gerekiyor.