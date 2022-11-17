İthalatta ürün güvenliği denetimlerinde yeni kurallar

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü, ürün güvenliği bakımından teknik düzenlemelere uyulması denetimi konusunda yeni bir talimatla ilgili birimleri görevlendirmiş bulunuyor.

Denetimin, ürünün piyasaya arzından nihai kullanıcıya ulaştığı aşamaya kadar piyasa gözetimi ve denetimi yoluyla yapılması esasının dikkate alınması isteniyor. Ancak, teknik düzenlemelerin gerektirdiği hallerde ve öngördüğü koşullarda denetim; ithalat, ihracat, montaj, hizmete sunum veya bir mal veya hizmet sağlanması sürecinde veya kullanım aşamasında da yapılabileceği hatırlatılıyor.

Ayrıca 15 Eylül 2022 tarihlinde yürürlüğe giren Teknik Düzenlemeler Rejimi kapsamında;

Ürünlere ilişkin teknik mevzuatı dış ticarete uyarlamaya, diğer yetkili kuruluşlarla işbirliği halinde dış ticarette uygulamaya ve uygulamaya ilişkin usul ve esasları belirlemeye,

Dış ticarete konu ürünlerin teknik düzenlemesine veya genel ürün güvenliği gereklerine uygun olup olmadığına ilişkin denetim yapmaya ve yaptırmaya veya ilgili mevzuatın diğer bakanlık ve kuruluşlara verdiği yetkiler saklı kalmak üzere denetim yapacak kuruluşları belirlemeye,

Ticaret Bakanlığı’nın yetkili kılındığının altı çiziliyor.

Bakanlık tarafından gerçekleştirilen ithalatta ürün güvenliği denetimleri; tüketicilerimizin ve sanayicilerimizin güvenli ve mevzuata uygun ürün kullanabilmesini sağlamak, haksız rekabeti önlemek, güvenli ve mevzuata uygun ürün üreten ve ithal eden firmalarımızı korumak, insan, hayvan ve bitki sağlığı ile çevrenin korunmasını sağlamak amaçlarıyla icra ediliyor. Bu denetimler, Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi TAREKS sistemi üzerinden tamamen elektronik ortamda yapılan başvurular aracılığıyla yürütülüyor. Söz konusu başvurular risk değerlendirmesine tabi olarak denetime yönlendirilebiliyor.

Bakanlık tarafından yürütülmekte olan ithalat denetimlerine ilişkin usul ve esaslar, Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri ile düzenlenmiş bulunan çerçevede Bölge Müdürlükleri tarafından yapılması gerekiyor. 2022/1-9-25 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliğleri ise Bakanlık adına Türk Standartları Enstitüsü eliyle yürütülmesi gerekiyor. Denetim süreçlerinde yaşanan aksaklıklara genel müdürlüklerince çözüm üretileceği belirtiliyor.

ithalat denetimlerine ilişkin bir sorunla karşılaşılması durumunda konunun doğrudan Genel Müdürlüğe iletilmesi gerektiği ifade ediliyor. Bununla birlikte, serbest dolaşıma giriş beyannamesi ile tescil edilen ürünlere ait GTİP'lerin sonradan yapılan kontrol neticesinde Bakanlıkça yayımlanan ÜGD tebliğlerinin kapsamına girdiğinin tespiti durumunda, söz konusu Tebliğlerin ilgili maddesinde belirtilen Piyasa Gözetimi ve Denetiminden sorumlu otoriteye bildirilmesi gerektiği ayrıca talimatlandırılmış bulunuyor.