İthalattaki “rekor artış”a dikkat çekip, çözüm aramalıyız…

Yıllık dış ticaret açığımız 90 milyar dolar sınırındaysa…

Yani: 1 yılda, dolar bazında, yüzde 13.5 artmışsa…

* * *

Yıllık ithalatımız 360 milyar dolara dayanmışsa…

Yani:

İhracatımıza göre daha hızlı artmışsa…

* * *

Sorunu görüp, önlem almakta gecikmişiz demektir…

* * *

Ayrıca… Birçok ülke, Rusya’ya ambargo uyguluyor… Bu fırsatın “ihracatımıza ne kadar katkı yaptığı”, “Ne kadar katkı yapmalıydı?” tam olarak bilinmiyor…

* * *

Sonuçta…

Üreticimiz ve ihracatçımız:

“Sıkılaşma nedeniyle yurtiçinde talep daralması yaşıyoruz…”;

“Maliyetler artıyor ama büyük risklerle ve çaba ile kazandığımız yurtdışı pazarlarımızı korumaya çalışıyoruz…”;

“Maliyetimizin yarısından da düşük fiyata gelen Çin malları ile rekabette zorlanıyoruz…” “Stokta tutmaktansa, düşük karla veya zararına ihracat yapıyoruz…”;

“Yüksek faize katlanmaktansa, üretimin devamı için yüzde 5-10 zarara katlanıyoruz…”

“Hiç olmazsa işçinin maaşını çıkarıyoruz…” şeklinde artan söylem, yakınma ve eleştirilerle ihracata yükleniyor…

VELHASIL

Yıllık ihracatımız 270 milyar dolara dayandı…

Yeni rekorunu kırdı…

Böylece, son 28 ayın, 16’sında rekor kırıldı…

* * *

Ama açıkların kapanması:

İhracat rekorlarıyla gerçekleşmiyor…

Keşke öyle olsaydı…

Birincisi, üreticilerimizin ve dolayısıyla ekonomimizin geleceği için, ihracattaki rekorların sebebini analiz edebilmeliyiz…

Getirisini/götürüsünü ortaya koyabilmeliyiz…

Ayrıca… Mal ithalatımızın, geçen yıla göre yüzde 5.6 oranında artış ile 359 milyar dolara çıkmasına da “rasyonel gözle” bakıp, nedenlerini sıralayabilmeliyiz/sorgulayabilmeliyiz...