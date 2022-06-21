  1. Dünya Gazetesi
  2. Yazarlar
  3. Fatih ÖZATAY
  4. İtibar açığı

İtibar açığı

Fatih ÖZATAY
Fatih ÖZATAY EKONOMİDE UFUK TURU dunyaweb@dunya.com

Merkez bankaları büyümenin potansiyel düzeyinden sapması (çıktı açığı) ve gerçekleşmesini tahmin ettikleri enflasyonun hedeften sapması ile yakından ilgililer. Ölçmeye çalıştıkları üçüncü bir sapma (açık) daha var. Şu: Merkez Bankası dışındaki kesimlerin bekledikleri yılsonu enflasyon gerçekleşmesi ile yılın başında ilgili merkez bankasının (çoğu ülkede hükümet ile birlikte) belirlediği enflasyon hedefi arasındaki fark. Bu, enflasyon hedefine ne ölçüde inanıldığının bir göstergesi ve bir anlamda itibar açığını ölçüyor. Fark ne kadar yüksekse enflasyon hedefinin ve elbette uygulanan para politikasının itibarı o kadar az oluyor.

Bu fark, bazı koşullarda sadece para politikasının değil ekonomik programın da itibarı ile ilgili. Hangi koşullar? Mesela para politikası hariç her politika düzgünse, bu açık elbette para politikasının itibar açığı. Aksi durumlarda hem para politikasının hem de uygulanan ekonomik programın itibarı için bir gösterge olarak almak gerekiyor.

Grafikte Merkez Bankası’nın (TCMB) ‘Piyasa Katılımcıları Beklenti Anketi’nin Haziran ayında açıklanan yılsonu enflasyon beklentisi ile yılsonu enflasyon hedefi arasındaki fark var. 2022 yılı için TCMB’nin sayfasında bir hedef yok. Yerine, Ocak 2022’de yayınlanan Enflasyon Raporu’nda yer alan TCMB yılsonu tahminini (%23.2) aldım. İki nokta dikkat çekici. Birincisi, son yıllarda itibar açığı yüksek. İkincisi, 2022’deki itibar açığının yanına yanaşan başka bir yıl yok. Bu nedenle, 2018-2021 itibar açıkları yüksek değilmiş gibi bir yanılsama oluyor. Öyle değil; o yıllardaki itibar açıkları da çarpıcı boyutlarda.

Bu nedenle bir grafik daha veriyorum. Grafik, itibar açığının yılsonu hedefine oranını gösteriyor. Hem bu grafikteki hem de ilk grafikteki eksi değerler, beklenen enflasyonun hedefin altında olduğunu gösteriyor. Yani, itibar açığı falan yok: İtibarlı bir para politikası söz konusu. Bu çerçevede, 2001 krizinin hemen sonrasında uygulamaya konulan ‘Güçlü Ekonomiye Geçiş Programı’ dönemine özellikle dikkatinizi çekerim. Son yıllardaki durum ise yeteri kadar açık; yorum gerekmiyor. Türkiye’nin acilen düzgün bir ekonomik programa ihtiyacı var.

Yazara Ait Diğer Yazılar Tüm Yazılar
Fren zamanı 14 Haziran 2022
Büyüme ve enflasyon 09 Haziran 2022
Asgari ücrete bir de böyle bakın 07 Haziran 2022
İşgücünün GSYH’den aldığı pay serbest düşüşte 02 Haziran 2022
Şok faiz artışına gerek var mı? 31 Mayıs 2022
‘1’ yüksek derken 4’e razı olmak zorunda kalmak 26 Mayıs 2022
O politikayı bari şimdi değiştirin 24 Mayıs 2022
Tasarruf sahibinin açmazı 19 Mayıs 2022
Bütçe de cari işlemler hesabı da bozuluyor 17 Mayıs 2022
Döviz kurundaki gelişmenin arka planı 12 Mayıs 2022