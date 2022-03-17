İtibarlı yalnızlıktan çok yönlü arayışa…

Doğrudan yabancı yatırım girişini artırmak için, çok yönlü sorunsuz uluslararası ilişkilere ihtiyaç vardır. Türkiye’nin yeniden çok yönlü ilişki yönündeki adımları olumlu ve sonuç verici...

Bir süre öncesine kadar ülkemiz dış politika alanında birçok ülke ile sorunları önde tutup, “itibarlı bir yalnızlık” yaşıyordu. Son dönemde bundan hızla ayrılarak Mısır, İsrail, BEA, Yunanistan, ABD ve AB ile ilişkilerde adımlar atılarak yumuşama yolunun tercih edildiği görülüyor. Bunun için ‘’yoğun diyalog‘’ yöntemi uygulanıyor. Şimdi de yabancı yatırım arayışında yeni adımlarlar atılıyor.

Yabancı sermaye konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin Fransa’nın Cannes kentinde düzenlenen GYODER Uluslararası Yatırımcılar Toplantısı’ndaki konuşmasında yaptığı ‘’çağrı’’ dikkat çekici oldu.

Bakan Nebati, Türkiye’de serbest piyasa ve kambiyo rejiminin garanti altında olduğunu vurgulayarak yabancı yatırım çağrısı yaparken, “Türkiye’ye yatırım yapmanız halinde malınız ve canınız güvencede olur. Türkiye’de ticaret büyük bir hızla devam ediyor. Çarklar dönüyor” diyerek, çağrısının temellerini ortaya koydu. COVID-19 salgını ve Ukrayna-Rusya krizi sonrası dünyada bir daralma olacağı düşüncesiyle, Türkiye’nin çok yönlü arayışlara ve yatırıma ihtiyacı olduğu unutulmamalıdır. Amaç, 2007 yılındaki 18 milyar doları aşan doğrudan yabancı yatırım girişi düzeyini yakalamak, hatta geçmek olmalıdır. Bunun içinde çok yönlü sorunsuz uluslararası ilişkilere ihtiyaç vardır. Son olarak 2020 yılında 6,8 milyar dolar olan doğrudan yabancı sermaye girişi, uluslararası ilişkilerimizde son dönemde yaşadığımız sorunların etkisiyle düşmüştür. Çok yönlü yumuşak uluslararası ilişkilere girilmesinde, bu düşük performansın etkili olduğuna inanıyorum. Sonuçta ABD, AB ve İsrail ilişkilerindeki politik yumuşama, ilk sonuçların alındığını gösteriyor.

Son dönemde yürütülen bu açılım esaslı atılım politikası doğru ve yerinde bir adımdır. Bunun ülke içinde siyasal diyalog ve yumuşama ile geliştirilecek, bir siyasal mutabakatla da ortaya konulması gerekir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan hükümetinin, birçok ülke ile başlattığı sorunları çözme yolundaki yeni girişimlerini takdir ile karşılayarak, aynı çabanın ülke içinde muhalefetle ilişkileri yumuşatıp ulusal birlik anlayışını geliştirmesi gerektiğini düşünüyorum.

GÜNÜN SÖZÜ:

Uluslararası Politik İktisat Profesörü Dani Rodrik, ülkelerin yaşadığı ‘’ulusal güvenlik çıkmazı‘’nın işbirliğine dönüşmesi için çağrıda bulundu.