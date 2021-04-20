İTO ve işyeri kiraları sorunu

İTO yönetimi ve 3 perakende derneği, kiraya vereni de, kiracıyı da mağdur eden azalan çalışma süreleri konusunu ele aldılar. 115 bin mağaza ve 700 bin çalışanla büyük bir ekonomik değer yaratan marka temsilcileri hükümetten bir çözüm bekliyor.

Haftalık çalışma saatlerinin günde 14 saat ve 6 gün esasıyla 84 saatten, 40 saatin altına inmesi üzerine, 3 perakende sektörünün tüzel kimlik temsilcileri ile İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve yönetim kurulu üyeleri bir araya geldiler. Sorunun çözümüne yönelik talepleri bugünkü DÜNYA’nın haberinden okuyoruz.

Avdagiç, çalışma sürelerinin 40 saatin altına indiğini belirterek, “Kira bedelleri işletmelerin yükünü ağırlaştırıyor. Bu durum kiraya vereni de kiracıyı da mağdur ediyor. Her iki tarafı da mağdur etmeyecek bir yöntem geliştirmek gerekir” diyor. Toplantıya katılan 3 dernek, Birleşik Markalar, Kategori Mağazacılığı ve Tescilli Markalar Dernekleri 500’ün üzerinde markayı temsil ettiklerini, yurtiçi ve yurtdışında 115 bin mağaza ve 700 bin çalışanla büyük bir ekonomik değer yarattıklarını vurguluyorlar.

Başkan Avdagiç’in sorunlara temel yaklaşımı şu: Ciro kirası sisteminden ciro payı sistemine geçiş...

500 markanın temsilcisi olan 3 derneğin yöneticileri önerilerini 3 noktada yoğunlaştırıyorlar:

- Kiralar ve vergilerde indirim sağlanmalı. Mülk sahiplerine matrahtan mahsup etme hakkı tanınmalı.

-Kapalı kalınan saatler kiradan düşürülmeli, ortak kullanım alanları tarifesi sınırlandırılmalı.

-Sözleşme fesihlerinde tazminatsız olarak dükkanı terk hakkı verilmeli.

Bu toplantıyı düzenleyen İTO’nun kurumsal kimliğini hatırlatmakta yarar görüyorum: İTO, 420 bin üyesi ile dünyanın 5 büyüğü arasında ve Türkiye’nin de en büyük ticaret odası. Bu konumuyla, tartıştığı işyeri kiraları konusu, sadece İstanbul’un değil tüm Türkiye’nin gündemi...

Bu açıdan ekonomi yönetiminin işyeri kiraları sorununa yeni bir yön vermesi gerekir.

Aksi halde işyeri sahipleri de, kiracılar da kayıplara uğrayacak.

Bu tablo gerçekleşmeden harekete geçilmelidir.

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