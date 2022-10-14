İTO’da saflar, ‘meclis üyeleri’ seçildikten sonra sıklaşacak

Yaklaşık 700 bin üyesiyle Türkiye’nin en büyük, dünyanın da ilk 10 ticaret odası arasında yer alan İstanbul Ticaret Odası’nda (İTO) Meslek Komiteleri ve Meclis Üyelerinin seçimi 9 Kasım’da yapılacak. Yeni meclis üyeleri de yönetim kurulunu, TOBB delegelerini ve meclis başkanını seçecek. Seçim günü yaklaşırken, adaylık için adı geçenlerle blok muhalefet oluşturmak için çalışanların nasıl bir strateji uygulayacağı merak ediliyor.

Başkanlığa yeniden aday olan İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine açık destek verdiği için seçim yarışında güçlendi ama rakipleri de boş durmuyor. Millet İttifakı, İTO’daki muhalefeti blok hale getirmek için çalışmaya devam ediyor. Altılı Masanın, İTO’da muhalif blokları koordinasyon için görevlendirdiği iş insanı, meslek komiteleri ile meclis üyelerini belirleyecek 9 Kasım’daki seçimden sonra ‘kimlerin ne kadar güçlü olduğunun’ kesinleşeceğini, Millet İttifakı olarak buna göre bir ‘bir isim’ üzerinde Şekib Avdagiç’e karşı adaylık için karar alacaklarını söyledi. CHP’nin bütün ilçelerde İTO seçimleri için aktif çalıştığını belirten ve Memleket Partisi’nin de kendilerine destek vereceğini söyleyen bu iş insanı, kendisinin aday olmayacağını özellikle vurguladı.

Kalsın, Erdoğan ile görüştü şimdi ne olacak?

İTO’da Başkanlık yarışındaki Ak Parti geleneğinden ya da muhafazakâr tabandan ikinci isim Murat Kalsın da yarışa halen devam ediyor. Ancak, bu tabandan iş insanlarının Kalsın’a “Şekib Başkan ile görüşüp uzlaş, bir bölen olmayı bırak” şeklinde telkinlerinin yoğunlaştığı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Recep TayyipErdoğan’a yakın bir iş insanı ise “Murat Kalsın, bir törende Cumhurbaşkanımız ile de ayaküstü görüştü, İTO’da aday olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanımız da ona ‘git, Şekib başkan ile konuş’ dedi. Ancak böyle bir konuşma büyük ihtimalle komite ve meclis üyeleri seçiminden çıkacak tabloya göre olabilir. Çünkü kimin ne kadar güçlü olduğu o zaman belli olur. Eğer Murat Kalsın yeni mecliste iddia ettiği kadar güçlü çıkarsa o zaman Şekib Başkan ile aralarında bir diyalog ve uzlaşma olabilir, saflar sıklaşır” dedi. Bu iş insanı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Kalsın’a “Git Şekib başkan ile konuş” demesinin, “Ben Şekib başkana söylerim oturup konuşursunuz” şeklinde olmayışına özellikle dikkati çekti. Murat Kalsın’ın, Altılı Masa ekibiyle uzlaşma ihtimali ise zayıf görünüyor. Bu cephenin Kalsın’ı, Avdagiç ile aynı siyasi tabandan geldiği için desteklemek istemediği, seçimin 3 adaylı devamı halinde de kendilerini daha şanslı gördüğü belirtiliyor.

Saran’ın hedefi İTO’ya değil TOBB’a Başkan olmakmış

Bu arada İTO’daki seçimlerde sürpriz şekilde adı geçen iş insanı Sadettin Saran’ın İTO Başkanlığı için değil TOBB Başkanlığı için çalıştığı söyleniyor. Saran yakın zamanda yaptığı bir medya sohbet toplantısından medyaya yansıyan açıklamalarında da İTO Başkanlığı için yola çıkmadığını, İTO Meclisinde sektörünün sözcüsü olmak istediğini vurgulamıştı. Bu konuda konuştuğum önemli bir siyasetçi, Saran’ı TOBB Başkanlığı için İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener’in cesaretlendirdiğini söyleyince konuyu araştırmaya değer buldum.

Altılı Masaya yakın iş insanlarına bu bilginin doğruluğunu sorduğumda biri, “Kısa süre önce Saran’a yakın bir gazeteci dostum bu konu için bana geldi ve ‘TOBB için destekler misiniz abi’ diye sordu ama ben bir anlam verememiştim. Şimdi sen sorduğuna göre konuyu Ankara’dan kontrol edip sana bilgi veririm” dedikten 3 gün sonra Ankara dönüşü beni aradı ve şunları aktardı: “Evet, Saran’ın, İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı ile temasları olmuş. Meral Hanım da kendisini partiye katılması için davet etmiş. O da ‘ben siyasete girmeyi düşünmüyorum’ deyince Meral Hanım da ‘O zaman seni başka yerlerde görelim’ demiş.”

Bu bilgi üzerine, Altılı Masaya yakın bir başka iş insanı “Saran’ın İTO ya da TOBB’da şansı ne olabilir” diye sorduğumda ise “Böyle bir çabanın iki koltukta da hiç şansı olamaz. Bu kurumlarda özellikle de TOBB’da seçimler çok kademelidir. Saran, bu zamana kadar uzaktan yakından odalar camiasında hiç bulunmadı. Bizim camia sağ sol fark etmez geleneklerine çok bağlı bir camiadır” dedi.

Burkay, ‘gençler için şehir fonu’ kuracak

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, tek aday olarak girdiği seçimi kazandıktan sonra Olay Gazetesi yazarı Ahmet Emin Yılmaz’la sohbetinde Bursa için çok özel bir proje açıklamış. Başkan Burkay, “Gençlerimizi ‘şehrin aklı’ olarak görüyorum. Genç beyinlerin Bursa’dan kaçmalarını önlemek için Şehir Fonu kuracağız. Bu fon, değişik fikir ve bir ürünün üst model önerisi olan gençlere ‘melek yatırımcılık’ yapacak” demiş. Bence bu proje hayata geçerse Bursa gibi sanayide, ihracatta çok başarılı bir ilimizde startup girişimi sayısı ve inovasyon kapasitesi çok hızlı yükselir. Diğer illerimizin de benzer projelerle yarışa katılmasını umuyorum. Uygulama açısından, İstanbul’da İTO Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) gibi çok başarılı bir örnek de var. Şehirlerimiz ‘startup ekosistemi’ ile de yarışmalı ki Türkiye bu ligde üst sıralara yükselsin ve beyin göçü de azalsın.