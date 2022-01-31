İTO’dan 100 iş insanı kol kola girdi, ‘İstanbul Holding’ ile yola çıktı

İSTANBUL Ticaret Odası’nda (İTO) İbrahim Çağlar döneminin Başkan Yardımcısı olan Gökhan Murat Kalsın, meclis ve meslek komitesi üyelerinden sürekli yazıştığı, görüş alışverişinde bulunduğu 150 kişiyi birlikte iş yapma noktasına doğru taşımak üzere bir grup kurdu:

İş Geliştirme Grubu…

Grup aralarındaki yazışmalar için de kural koydu:

- Burası bizim tecrübe paylaşımı, görüş alışverişinde bulunduğumuz bir platform olsun. Hepimizin farklı siyasi yaklaşımları var. Buradaki yazışmalara siyaset bulaştırmayalım.

Gökhan Murat Kalsın’ın öncülük ettiği “İş Geliştirme Grubu” zamanla şu noktada birleşti:

- Gelin birlikte şirket kuralım. O şirket üzerinden birlikte yatırım yapmak üzere kolları sıvayalım. Kendi işlerimizden farklı açılımlar yapalım.

Şirketin adı konusunda görüş birliği oluştu:

İstanbul Holding…

Şirketin kuruluşu için başvuru noktasına gelindiğinde mevzuat irdelendi:

- Artık şehir, ilçe ve toplumun ortak değeri olan isimler marka ve şirket ismi olarak kullanılamıyor.

Murat Kalsın, “İstanbul” ismini alma konusunda kararlıydı:

- Belki de birileri “İstanbul” ismini şirket adı olarak geçmişte mevzuat uygun iken tescilletmiştir. Onları bir araştıralım.

Sonunda 3 Yunanlı’nın ortak olduğu “İstanbul” adlı bir şirket saptandı. Şirket pek de faal gibi görünmüyordu. Kalsın, bu bilgiyi kayıtlarına alıp Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak’ın kapısını çaldı:

- İstanbul Ticaret Odası’ndan 100 arkadaş “İstanbul Holding”i kurmak üzere yola çıktık. “İstanbul”u şirket ismi olarak alamayacağımız cevabıyla karşılaştık. Zamanında 3 Yunanlı mevzuatın uygun olduğu dönemde almış. Bize de “İstanbul”u vermenizi rica ediyoruz.

Şu noktanın altını çizdi:

- Örnek olarak gösterdiğim “İstanbul” adlı şirketin önünde bir ibare var. Dolayısıyla isim benzerliği gibi bir sıkıntı da çıkmaz.

Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Kalsın’ı dinledi, götürdüğü bilgileri ve dosyayı inceledi, talimatı verdi:

- İstanbul Holding A.Ş. kurulabilir.

Kalsın, Bakan Yardımcısı Uçarmak’a teşekkür edip, ekibine işlemleri başlatma talimatı verdi. İstanbul Holding A.Ş.’nin kurucu Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

Aslan Kut

Murat Kalsın

Murat Kolbaşı

Mustafa Şenocak

Osman Akyüz

Kalsın, İstanbul Holding A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığını, Kolbaşı ve Kut da Başkan Yardımcılıklarını üstlendi.

Geçen hafta Murat Kalsın’ın yeni şirketi “GMK Group”un merkezine uğradım.“İstanbul Holding A.Ş.” kartvizitini uzattı:

- İş insanları servet kaybına uğradı. Şimdi güçbirliği yapma zamanı.

Aklıma geçmişte İTO’nun önderliğinde kurulan “Doğu Holding” geldi. Kalsın’a anımsattım:

- İlk yola çıkılırken hayal edilen, hedeflenen şekilde çalışmayan çok ortaklı şirket örneklerini incelediniz mi?

Yanıtladı:

- İnceledik. “İstanbul Holding”in başarılı olacağına inanıyoruz.

Kalsın, şirkete ortak adayları arasına rahmetli İbrahim Çağlar’ın oğlu Mehmet Çağlar’ı da almayı ihmal etmedi.

İstanbul Holding, bir taraftan Sürat Kargo ile ilgilenirken, diğer taraftan İTO’nun kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi’ndeki (BTM) start-up’ları hedefine aldı.

İstanbul Holding, uygun görülen start-up’lara yatırım yapmak üzere yine İTO’nun ortakları arasında bulunduğu İstanbul Teknopark’ı da yakın izleme planları arasına koydu.

Kalsın’dan dinlediğim kadarıyla 100 İTO meclis ve meslek komitesi üyesi iş insanından oluşan kadroyla yola çıkan İstanbul Holding’in başarı şansı var…

Güçleri hep bir, yolları açık olsun…

Başarısı ispatlanmış deneyimler birleşince iş yapma gücü artar

GMK Group Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Murat Kalsın, “İTO Meclis ve Komite Üyeleri İşbirliği, Proje ve Ticareti Geliştirme Grubu”nu kurduklarında şu ilkeleri ortaya koydu:

Grubumuz, İstanbul Ticaret Odası’nın meclis ve komite üyelerinin doğrudan temasa geçebileceği bir iş yapma platformu olarak kuruldu.

Temel amacımız, iş yapma imkanlarının geliştirilmesi, ihtiyaçlar ve imkanların, arz ile talebin, fikir ile yatırımcının bir araya getirilmesi.

Bu grupta, sadece iş yapma merkezli bir yaklaşımın korunması esastır.

Siyasi görüş, gündelik konular ya da kişisel görüş içeren paylaşımlar yapılmamasına hassasiyet gösterilecek.

İTO’nun kurumsal meseleleri ve iç işleyişiyle ilgili konular da grubumuzun paylaşımları arasında olmayacak.

Kalsın, bu ilkeleri şu mesajla noktaladı:

- İş yapmak için imkanımız da, fırsatımız da, azmimiz de çok. Yeter ki konuşalım, paylaşalım, nihayetinde aksiyon alalım.

Kalsın, “İstanbul Holding”le ilgili hazırladığı kısa sunumda da şu mesajları özetledi:

İstanbul Holding, sermayenin gücünü bir araya getirip, birlikte iş yapma kültürü üzerine inşa edilen çatı kuruluştur.

Çok ortaklı yapısıyla iş dünyasına birlikte çalışma kültürünü aşılamayı amaçlar.

Farklı birikimler doğru kimyayla birleştiğinde yeni girişimlerin doğmasına sebep olur.

Dinç Tayanç da gitti

29 OCAK 2022 Cumartesi günü Türkiye Gazeteciler Cemiyeti’nden (TGC) mesaj geldi:

- Dinç Tayanç’ın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz…

Dinç Tayanç’ı mesleğe başladığım ilk yıllarda, Cumhuriyet Gazetesi’nde muhabirliği döneminde tanıdım. Ben başladığımda meslekte 8-9 yıllık kıdemi vardı.

1980’li yıllarda ve 90’ların ilk yarısında sıklıkla görüşürdük. Rahmetli Namık Ahıska, o dönemde en yakın dostları arasındaydı.

Türk Haberler Ajansı’nda (THA) başladığı mesleğini Cumhuriyet Gazetesi, Dünya Gazetesi, Rapor Gazetesi, Hürriyet Gazetesi ve Anka Ajansı’nda sürdürdü. Cumhuriyet Gazetesi’nde Yazı İşleri Müdürlüğü görevinde de bulundu.

Meslekteki aktif çalışması erken dönemde tamamlanınca görüşemez olmuştuk.

Meslek büyüğüm, dostum Dinç Tayanç’a Allah’tan rahmet diliyorum.